Найм без помилок — як виявити токсичну поведінку кандидата. Поради бізнес-коуча Катерини Філіпової

За три місяці після найму з'ясовується, що людина руйнує команду. Резюме було ідеальним, розмова — впевненою, рекомендації — теплими. Токсичні співробітники на співбесіді виглядають саме так. Якщо знати, на які сигнали звертати увагу, більшість із них можна відсіяти ще до офера.

Маніпулятор — найнебезпечніший тип

На перший погляд — залучений, надійний, цінний. Але поступово в команді з'являються напруга, недовіра, конфлікти. Маніпулятор рідко діє відкрито — його головний інструмент це почуття провини. Спочатку підносить людину, потім принижує, потім знову підносить. На цих "гойдалках" він тримає контроль над оточенням. Ціль — власний вплив, а не результат компанії. Він ділить команду на "своїх" і "чужих", підриває авторитет керівника і зрештою переходить до відкритого саботажу.

Розпізнати його на співбесіді можна через одне запитання: "Розкажіть про свою попередню команду та керівника". Маніпулятор активно підкреслює власну незамінність і пояснює всі невдачі чужими помилками. "Мене не оцінили", "колеги заважали", "керівник не розумів" — це типові маркери. Якщо у розповіді про чотири місця роботи жодна людина поряд не виявилася гідною — перед вами тривожний сигнал.

Як розпізнати критикана і чому він небезпечний?

Критикан бачить проблеми всюди. Здавалося б, корисна риса — хтось же має тверезо оцінювати ризики. Але між аналітиком і людиною, яка ніколи не пропонує рішень, — прірва. "Це не спрацює", "ми вже пробували", "тут усе не так" — його звичні відповіді на будь-яку ініціативу. Команда поступово перестає пропонувати нові ідеї, і розвиток стає неможливим.

Перевірити кандидата просто: опишіть реальну проблему цієї посади й попросіть запропонувати рішення. Якщо людина аналізує і пропонує — все нормально. Якщо лише перераховує складнощі й не може сказати, що б зробила, — перед вами критикан. Якщо такий співробітник уже є в команді, є тактика: ввести правило, що будь-яка критика приймається лише разом із конкретною пропозицією.

Хронічний лінтяй — завжди "в процесі"

Виглядає зайнятим. Але результатів мінімум. Такі люди добре виконують прості рутинні завдання, проте варто поставити задачу, яка вимагає ініціативи, — починаються відмовки. "Не вистачило часу", "не знав, як зробити", "мені ніхто не сказав". Він чекає прямих вказівок, не уточнює і не шукає рішення самостійно. Без постійного контролю поступово перестає працювати взагалі.

Два запитання на співбесіді дають чітку картину. "Як ви вирішуєте задачі, якщо ніхто не контролює процес?" і "Що робите, якщо вам не вистачає якоїсь інформації?" Людина, яка готова працювати, розповідає про конкретні дії — і одразу. Людина, яка хоче отримувати зарплату, починає говорити розмито або зависає.

Саботажник — фахівець, який гальмує зміни

Саботажник може бути справді компетентним. Він знає свою справу. Але будь-які зміни викликають у нього активний або пасивний опір. "Навіщо міняти те, що й так працює", "ми завжди робили так" — його мантра під час будь-якого апгрейду процесів. Коли бізнес намагається рости або впроваджувати нові інструменти, саботажник стає на заваді — відкрито через конфлікти або тихо через навмисне уповільнення роботи. Компанії, які намагаються утримати "цінного фахівця" з таким профілем, роками пробуксовують на місці.

Перевірити легко: "Коли востаннє ви освоювали щось принципово нове — інструмент, підхід, навичку?" Якщо людині важко відповісти або приклади розмиті й давні — вона не росте. Компанію вперед така людина не потягне.

Чи можна точно відсіяти емоційного вампіра?

Постійно втомлений, постійно перевантажений, постійно скаржиться. Провокує конфлікти, драматизує дрібниці до масштабу трагедії. Важливий нюанс: такі люди найчастіше роблять це несвідомо — це просто їхня звична модель поведінки. Але команда від цього виснажується, продуктивність падає, а атмосфера стає отруйною. Відрізнити від людини, яка просто чесно розповідає про складний досвід, можна за інтонацією і фокусом: скарга на обставини порівняно із зробленим висновком.

На співбесіді уважно слухайте, як кандидат говорить про попередні місця роботи. Якщо розповідь зводиться до претензій, жалю до себе і скарг без жодного "я вирішив", "я навчився" — саме це ви й отримаєте.

Токсичні співробітники на співбесіді — питання, що рятують від помилок

Якщо узагальнити, є п'ять сигналів, на які варто реагувати одразу:

Будь-яка невдача в минулому пояснюється виключно чужими помилками.

Кандидат не може назвати жодного нещодавно освоєного інструменту або навички.

На питання "що б ви зробили" людина перераховує проблеми, але не пропонує кроків.

Розповідь про попередню роботу — суцільні скарги без жодного висновку про себе.

Кандидат не наводить прикладів власних дій — лише ситуацій, у яких опинявся.

Найманий співробітник — інвестиція. Різниця між прибутком і збитком від цієї інвестиції найчастіше вирішується ще до підписання офера — якщо знати, які питання задавати і на що звертати увагу.