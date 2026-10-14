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Техніка стоїть, витрати ростуть — прихована ціна оборонних закупівель
Оборонпром

Техніка стоїть, витрати ростуть — прихована ціна оборонних закупівель

Дмитро Кавицький про приховану ціну простою військової техніки, ремонтопридатність і запаси деталей. Чому дешевша закупівля не гарантує економії.

Дмитро Кавицький
Дмитро Кавицький

CBDO у Defense Tech, експерт із розвитку бізнесу та побудови sales-процесів у MilTech

Дата публікації:
14 жовтня 2026 11:17
Ремонт військової техніки — Дмитро Кавицький, CBDO у Defense Tech
Простій військової техніки. Колаж Новини.LIVE, створено за допомогою ШІ

Два виробники пропонують схожі за можливостями комплекси. Один дешевший на помітну суму. Замовник обирає його, відзвітувавши про економію бюджету. За півроку з’ясовується, що кожна поломка означає тижні очікування запчастин. Техніка стоїть, підрозділ працює без неї, а справжній рахунок виявляється вищим за вартість двох таких комплексів.

Закупівельні документи фіксують ціну одиниці. Війна рахує інше: скільки часу ця одиниця працює і скільки стоїть. Різниця між цими двома цифрами і є головною прихованою статтею витрат в українській оборонці.

Чому ціна виробу лише перший рядок у рахунку

Тендерна логіка влаштована просто: порівнюються характеристики й вартість. Дешевший виріб за тих самих умов виглядає вигіднішим, і формально так воно і є. Але реальна вартість володіння складається з іншого: скільки днів виріб працює без відмов, скільки стоїть у ремонті, як швидко повертається в стрій після поломки. Ці показники в тендерній документації зазвичай відсутні, тому дорожчий за фактичними витратами виріб може вигравати за ціною в паперах.

На війні різниця ще різкіша, ніж у цивільному світі. Виріб, який стоїть, не просто не приносить користі. Він залишає ділянку без прикриття, а операторів — без інструмента. Вартість такої паузи не вписується в жоден кошторис.

Що входить у податок на простій

Я називаю це податком на простій: прихована плата, яку замовник сплачує за кожну добу без працюючого виробу. До неї входять втрачені можливості підрозділу, час, витрачений на пошук запчастин, логістика ремонту, вимушене використання застарілої техніки на заміну і навіть втрата мотивації людей, які пів тижня чекають на деталь.

Цей податок не видно у звітах, але він накопичується щодня і зрештою перевищує економію на закупівлі. Виробник, який знижує його, фактично продає замовнику те, що той не вміє порахувати, але чітко відчуває: спокій, що техніка буде в строю.

Чому ремонтопридатність закладається в конструкції, а не в майстерні

Швидкість ремонту визначається ще на етапі проєктування. Модульна конструкція дозволяє замінити вузол за хвилини замість розбирання всього виробу. Стандартні кріплення означають, що для роботи не потрібен спеціальний інструмент. Зрозуміла діагностика скорочує час пошуку несправності з години до кількох хвилин.

Логіка тут проста: якщо виріб неможливо полагодити в польових умовах, його доводиться відправляти на завод, а це вже не години, а тижні. Ремонтопридатність не менш важлива за дальність чи потужність, але вона рідко потрапляє у технічне завдання, бо про неї не думають тоді, коли все працює. Думають тоді, коли вже пізно змінювати конструкцію.

Чому склад запчастин є частиною продукту

Навіть найкраща конструкція не допоможе, якщо потрібної деталі немає під рукою. Виробник, який продає техніку без підтримуваного запасу комплектуючих, фактично продає виріб із відкладеною відмовою: все добре, доки щось не зламається.

Зрілі компанії тримають розподілений запас запчастин ближче до користувачів, заздалегідь визначають, які вузли виходять з ладу найчастіше, і формують запас під реальну статистику відмов, а не під припущення. Це інвестиція, якої не видно на виставці й яка не прикрашає презентацію. Але саме вона вирішує, чи замовить клієнт техніку вдруге.

Як простій б’є по самому виробнику

Простій шкодить не лише замовнику. Для виробника затримка ремонту означає ризик штрафних санкцій, дзвінки від роздратованих командирів і поступове згасання рекомендацій. А рекомендація від підрозділу, як показує практика ринку, головна валюта довіри. Втрачається вона швидше, ніж будується.

До того ж кожен простій залишає слід у чатах, де командири обмінюються досвідом. Історія про техніку, яка місяць чекала на запчастину, поширюється швидше за будь-яку рекламну кампанію. Виробник, який не керує простоями, не керує власною репутацією.

Що робити виробнику

Перше: вимірювати й показувати замовнику середній час повернення виробу в стрій, а не лише його технічні характеристики. Цей показник говорить про компанію більше, ніж дальність польоту.

Друге: закладати ремонт першого рівня в конструкцію і в навчання, щоб оператор міг усунути типові несправності самостійно, без звернення на завод.

Третє: формувати склад запчастин як окрему статтю бюджету, а не як залишковий пункт, який фінансують, коли залишаються гроші.

Перемагає не найдешевший виріб і не найпотужніший. Перемагає той, що найшвидше повертається в стрій. Не ціна одиниці, а ціна доби без неї.

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