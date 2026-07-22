Розмитнення спецтехніки в Україні — як рахувати витрати. Поради Катерини Романюк, менеджерки Linemedia

Знайшли ідеальний екскаватор у Європі за привабливою ціною і думаєте, що вже майже власник? Не поспішайте радіти. Розмитнення спецтехніки — окремий світ зі своїми правилами, де одна помилка в коді виливається у тисячі євро донарахувань, а весь процес розтягується на місяці. Розбираємось, як порахувати реальні витрати заздалегідь.

Чому спецтехніка — не легкове авто?

З легковим авто все відносно просто: об'єм двигуна, вік, тип палива — і калькулятор видає суму. Зі спецтехнікою так не вийде. Тут усе крутиться навколо коду УКТЗЕД, і саме він визначає долю вашого гаманця.

Кожен вид техніки — екскаватор, бульдозер, кран — має свій код. Від нього залежить ставка мита, наявність акцизу та його розмір, потреба в сертифікації. Помилились із кодом — або треба буде переплатити, або митниця перерахує і донарахує, ще й з питаннями, чому ви занизили.

Тому головна порада ще до покупки: точно визначте код УКТЗЕД для вашої техніки. Це фундамент усіх подальших розрахунків. Якщо техніка специфічна і ви не впевнені — краще залучити митного брокера.

Які екологічні стандарти діють?

Тут теж не так, як з легковими. Наприклад, для нових легкових автомобілів в Україні діє вимога відповідності стандарту не нижче Євро-6. Але більшість спецтехніки живе за іншими стандартами — Stage. Конкретні вимоги залежать від виду техніки і законодавства, яке має звичку змінюватись.

Техніка нижчого стандарту може не пройти реєстрацію або застрягти на додатковій процедурі оцінки відповідності. Плюс імпортна техніка мусить відповідати українським нормам безпеки та екології. Тому перевіряйте актуальні вимоги саме перед ввезенням. Те, що проходило рік тому, сьогодні може вже не пройти.

З чого складається вартість розмитнення?

Ось три кити, на яких стоїть кінцева сума. Ввізне мито коливається від 0 до 20% вартості техніки залежно від коду УКТЗЕД — розкид величезний, тому код і важливий. ПДВ стандартні 20%, але рахуються від суми митної вартості, мита й акцизу разом. Тобто податок нараховується не лише на техніку, а й на вже сплачене мито.

Акциз — окрема історія. Більшість спецтехніки його не має. Але якщо техніка побудована на базі авто, як кран-маніпулятор на шасі вантажівки, акциз може з’явитись. І знову все впирається в код УКТЗЕД. Плюс не забувайте про сертифікацію, доставку до митниці та брокерські послуги — ці витрати легко випадають з поля зору на етапі планування.

Чи є пільги при ввезенні?

Є, але вони регулярно змінюються, тож перевіряти актуальність треба перед самим ввезенням. Найпоширеніша преференція — за наявності сертифіката походження EUR-1 (за умови виконання правил походження товару). Якщо техніка європейська і має цей документ, можна суттєво зекономити на миті. Є ще точкові пільги для оборонного та енергетичного секторів, але вони доступні лише держструктурам.

Тож якщо купуєте техніку в ЄС, одразу питайте продавця про сертифікат походження. Він може відчутно здешевити ввезення.

Скільки документів готувати?

Пакет солідний, і без нього митниця вас не пропустить. Знадобляться ЗЕД-контракт, інвойс, техпаспорт, транспортні документи, експортна та попередня декларація (за наявності). Сертифікат походження — якщо є (і ви вже знаєте, навіщо він потрібен). Сертифікат відповідності — якщо він вимагається для вашого виду техніки.

Від покупця стандартно: паспорт та ІПН для фізосіб або установчі документи для компаній.

Головне правило від нашої команди: купуйте техніку виключно з повним пакетом документів. Спокуса взяти дешевше з неповними паперами обертається тижнями простою і головним болем на митниці.

Як виглядає процес по кроках?

Шлях від покупки до реєстрації складається з кількох етапів:

підготовка перед покупкою: визначити код УКТЗЕД, перевірити екостандарт і потребу в сертифікації, прикинути митну вартість

підготовка документів: укласти ЗЕД-контракт, отримати інвойс і решту паперів

подання попередньої декларації онлайн через Єдине вікно (застосовується у випадках, визначених Митним кодексом)

доставка техніки до митниці

контроль на митниці: перевірка вартості, коду УКТЗЕД та інших даних

сплата митних платежів

сертифікація, якщо вона потрібна

реєстрація техніки у відповідних держслужбах

Кожен крок вимагає часу, тож закладайте його з запасом.

Скільки це триває і в яку суму виллється?

Головне, до чого треба бути готовим морально й фінансово. Розмитнення спецтехніки може сягати до 50% її вартості (однак у кожному випадку розраховується індивідуально) — сюди входять митні платежі, доставка, брокерські послуги і можливе коригування вартості. Купуючи екскаватор за 40 тисяч євро, закладайте ще до 20 тисяч на ввезення. За часом теж без ілюзій: увесь процес разом із підготовкою займає від кількох тижнів до кількох місяців.

І момент, на якому ми на Machineryline наголошуємо постійно: не занижуйте вартість техніки нижче ринкової. Бажання написати в інвойсі меншу суму зрозуміле, але митниця використовує інформаційні ресурси щодо митної вартості, міжнародний обмін інформацією та аналіз ризиків, тому швидко вирахує невідповідність. Результат — перерахунок вартості, донарахування і додаткові перевірки. Економія перетворюється на витрати.

Розмитнення спецтехніки любить підготовку

Успіх розмитнення закладається ще до покупки. Правильний код УКТЗЕД, перевірені екостандарти, повний пакет документів, реалістичний розрахунок витрат і часу. Зробіть цю роботу — і митне оформлення пройде без зайвих затримок і непередбачених донарахувань, замість виснажливого квесту.

Якщо техніка складна або досвіду немає — не соромтесь залучати митного брокера. Його послуги коштують грошей, але помилка в самостійному розмитненні коштує значно більше. Рахуйте всі витрати чесно ще на старті, щоб приваблива ціна в Європі не перетворилась на гірке розчарування вдома.