Синдром розбитого серця — чим такоцубо схоже на інфаркт. Лікарка-кардіологиня Ольга Василенко

"Розбите серце" здається поетичною метафорою з пісень і мелодрам. Кардіологи ж описують цим виразом цілком реальний діагноз — синдром такоцубо, і за симптомами він майже не відрізняється від інфаркту. Донедавна цей стан вважали рідкісним і відносно доброякісним, сьогодні навколо нього накопичується дедалі більше серйозних досліджень про довгострокові ризики.

Що відбувається із серцем під час синдрому такоцубо?

Ми звикли думати, що стрес б'є передусім по нервах. Насправді він здатний змінити саму форму серця. Під час потужного емоційного або фізичного потрясіння організм викидає велику дозу катехоламінів, і ці гормони на певний час немов оглушують міокард. Лівий шлуночок перестає нормально скорочуватися, з'являється сильний біль у грудях, задишка, а на ЕКГ фіксуються зміни, майже ідентичні інфарктним. У своїй практиці я бачила пацієнток, яким спершу ставили діагноз "гострий коронарний синдром" — і лише коронарографія показувала, що значущого перекриття судин немає. Синдром такоцубо нерідко підтверджують саме після такого інвазивного обстеження, коли лікар переконується: коронарні артерії чисті, а серце все одно постраждало. Великий огляд у Nature Reviews Cardiology описує його вже як самостійну форму гострої серцевої недостатності зі складною взаємодією нервової системи, гормонів і мікроциркуляції.

Чому синдромом такоцубо частіше хворіють жінки?

Близько 90% пацієнтів із цим діагнозом — жінки після менопаузи. Довгий час це пояснювали лише дефіцитом естрогенів, та картина виявилася ширшою. Дослідники описують особливу реакцію мозку на стрес, зміну роботи симпатичної нервової системи та порушення мікроциркуляції безпосередньо в серці. Пацієнток завжди дивує одна деталь: тригером не обов'язково стає горе. Операція, важка інфекція, автомобільна аварія, напад астми чи навіть весілля або народження онука можуть запустити той самий механізм. Тому в медичній літературі поруч із "синдромом розбитого серця" дедалі частіше згадують і "синдром щасливого серця".

Що показують нові дослідження про наслідки такоцубо?

Найпоширеніша помилка, яку медицина поступово залишає позаду, звучить просто: усе минає само. У більшості випадків скоротливість серця й справді відновлюється протягом кількох тижнів або місяців. Проте історія на цьому не завжди закінчується. Нові дані демонструють: у частини пацієнтів залишаються порушення мікроциркуляції, пов'язані з вищою смертністю та ризиком повторних серцево-судинних подій. Міжнародний реєстр GEIST, дані якого опублікували на початку 2025 року, показав: серед майже трьох тисяч пацієнтів терапія бета-блокаторами після виписки була пов'язана з нижчою смертністю при подальшому спостереженні, хоча на ризик повторного епізоду вона не впливала. Інші реєстри давали суперечливі результати, тому оптимальна тривала терапія все ще уточнюється.

Ще цікавіший поворот стався на конгресі Європейського товариства кардіологів у Мадриді 2025 року, де представили перше рандомізоване дослідження довготривалого лікування пацієнтів із такоцубо. Одній групі призначили дванадцятитижневу програму фізичних тренувань, іншій — когнітивно-поведінкову терапію. За даними МР-спектроскопії, в обох групах поліпшився енергетичний обмін міокарда, зросли витривалість і показники VO2 max порівняно зі стандартним лікуванням. А от помітного впливу на симптоми серцевої недостатності дослідники поки не зафіксували — це підтверджує, що при цьому синдромі варто підтримувати не лише серце, а й вісь "мозок-серце", хоча одного дослідження ще замало, щоб міняти протоколи лікування.

Чому ця тема особливо важлива саме зараз для України?

Ми вже багато років живемо в умовах хронічного стресу. Повітряні тривоги, втрати, евакуація, очікування поганих новин стали фоном для мільйонів людей. Такоцубо залишається відносно рідкісним діагнозом, і це не привід шукати в собі його ознаки після кожної тривожної ночі. Але це привід перестати сприймати фразу "серце не витримало" як просто красивий зворот. Іноді вона буквально описує те, що відбувається з людиною.

Синдром такоцубо — які сигнали серця не можна ігнорувати

Раптовий біль у грудях, виражена задишка чи непритомність після сильного емоційного або фізичного потрясіння — привід звернутися по допомогу негайно. Чекати, поки стрес "мине сам", у такій ситуації небезпечно. У приймальному відділенні варто одразу згадати про пережите потрясіння — це допоможе лікарю швидше зорієнтуватися. Симптоми, які вимагають негайного звернення:

сильний біль або тиск за грудиною, що триває понад кілька хвилин

різка задишка навіть у спокої

запаморочення або непритомність

серцебиття, яке не минає

Навіть якщо причина здається очевидною — сильний стрес, горе, страх — тільки лікар після ЕКГ, аналізів і коронарографії може відрізнити синдром такоцубо від інфаркту або виключити обидва діагнози. Ця обережність коштує набагато дешевше за втрачений час.