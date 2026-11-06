Свобода вибору під час війни — що в житті ще залежить від нас

Працюючи з українськими військовими, які повернулися з полону, я чула історії, після яких мимоволі зупиняєшся. Йшлося не лише про фізичні страждання чи пережите насильство. Одним із найважчих випробувань було тривале позбавлення права розпоряджатися власним життям. Коли хтось інший вирішує, коли тобі вставати, що робити, коли їсти, а коли мовчати. Коли навіть найпростіші побутові рішення залежать не від твоїх потреб і бажань, а від чужої волі.

Один із наших воїнів розповів мені, як після реабілітації зайшов із дівчиною в кав’ярню. Його запитали, яку каву він хоче. Спочатку він навіть не зрозумів запитання. А коли усвідомив, що може сам обрати напій, що ніхто не визначатиме за нього, чого йому хотіти, у голові наче спалахнув феєрверк. Це була радість крізь біль: саме в ту мить він по-справжньому відчув, що вільний.

Інший військовий, який повернувся з полону, працював зі мною в терапії над труднощами, що залишалися навіть після повернення додому й реабілітації. На прості запитання «Чого ти хочеш?» і «Що обереш?» йому було складно відповідати. Потрібен був час, щоб почути себе, визначитися, прийняти рішення. Можливість вибору вже повернулася, але користуватися нею так само природно, як до пережитого, було непросто.

Це дві різні історії, і досвід кожної людини після полону індивідуальний. Але обидві нагадують про одне: як страшно, коли в людини забирають право розпоряджатися власним життям.

Я не хочу говорити про жахіття полону: про них сказано багато, а кожне свідчення потребує особливої поваги. Мене цікавить інше — те, чого ми, хто має можливість самостійно ухвалювати повсякденні рішення, часто не помічаємо. І те, про що особливо важливо замислитися зараз, коли мільйони українців живуть в умовах тривалої війни, невизначеності та виснаження.

Невидима свобода

Ми звикли говорити про свободу як про щось велике: незалежність країни, право жити у власній державі, можливість самим визначати своє майбутнє. Це фундаментальні речі. Але є й інший вимір свободи — особистий, щоденний, майже непомітний у своїй звичайності. Прокинутися й вирішити, як провести день. Обрати сніданок, книжку, маршрут прогулянки, людину, якій хочеться зателефонувати. Сказати «так», коли справді цього хочеш, і «ні», коли щось суперечить твоїм потребам. Передумати. Змінити рішення. Спробувати щось нове або визнати, що більше не хочеш продовжувати те, що колись здавалося важливим.

Ми рідко називаємо це свободою. Просто живемо, не замислюючись, що можливість самостійно визначати власні дії є важливою психологічною потребою людини.

У теорії самодетермінації американських психологів Едварда Десі та Річарда Раяна автономія розглядається як одна з трьох базових психологічних потреб поряд із компетентністю та пов’язаністю з іншими людьми. Автономія — це відчуття, що твої дії узгоджуються з твоїми цінностями, потребами й рішеннями, що ти не просто виконуєш чужі вказівки, а маєш власний голос у тому, як живеш.

Це не означає, що людина повинна все робити самостійно, ні від кого не залежати чи завжди наполягати на своєму. Ми живемо серед людей, маємо зобов’язання, дбаємо про близьких, потребуємо підтримки й самі підтримуємо інших. Автономія не скасовує взаємозалежності. Вона означає, що навіть у стосунках, серед обов’язків і зовнішніх обмежень у людини залишається простір для власного рішення.

Проблема починається тоді, коли ми настільки звикаємо підлаштовуватися під обставини, чужі очікування чи вимоги, що поступово перестаємо запитувати себе, чого хочемо самі. Спочатку відкладаємо одне рішення, потім інше, а згодом починаємо сприймати власні бажання як щось несвоєчасне, необов’язкове або навіть недоречне.

Життя в режимі очікування

Війна справді обмежує нашу свободу. Вона змушує змінювати плани, залишати домівки, відмовлятися від роботи, яку любили, відкладати навчання, рахувати гроші, пристосовуватися до повітряних тривог і відключень електроенергії. Вона позбавляє нас упевненості в завтрашньому дні й часом не залишає можливості навіть для найпростіших рішень.

Було б несправедливо сказати людині, яка переживає втрату, доглядає за близькими, живе під обстрілами або ледве знаходить сили на щоденні справи, що їй просто потрібно взяти відповідальність за своє життя. Не все залежить від нас. Іноді обставини справді звужують можливості настільки, що головним завданням стає пережити день, подбати про дітей, знайти безпечне місце або відновити сили.

Проте між визнанням реальних обмежень і відмовою від власного життя є різниця.

Я бачу, як легко в умовах тривалої небезпеки ми переходимо в режим очікування. Закінчиться війна — тоді відпочину. Стане спокійніше — тоді почну вчитися. З’явиться впевненість у майбутньому — тоді дозволю собі планувати. Коли перестану так втомлюватися, повернуся до того, що люблю. Коли все налагодиться, нарешті займуся собою.

У цих думках є зрозуміла людська логіка. Нам хочеться безпеки, передбачуваності, можливості планувати без постійного страху, що все знову зміниться. Але є одна проблема: ми не знаємо, коли настане те саме «потім». А життя тим часом триває.

Тривала невизначеність виснажує, привчає нас думати передусім про ризики й можливі втрати. Ми можемо настільки звикнути чекати сприятливих обставин, що перестанемо помічати можливості, які залишаються доступними вже сьогодні. Не тому, що ми слабкі чи недостатньо рішучі, а тому, що стає дедалі важче вкладати сили в те, результат чого неможливо передбачити.

Уявімо людину, яка давно хотіла навчитися чогось нового, повернутися до творчості чи відновити спілкування з кимось близьким. Вона відкладає це, бо не знає, чи вистачить часу, грошей і сил. Іноді її побоювання обґрунтовані: можливо, зараз справді не час для дорогого навчання. Але є інший варіант: почати з безкоштовного заняття, прочитати першу книжку, виділити годину на власний задум або просто з’ясувати, які можливості доступні.

Це не історія про те, що кожен повинен неодмінно розпочати новий проєкт чи перетворити труднощі на досягнення. Це про можливість не відмовлятися від власного бажання лише тому, що ми не можемо гарантувати результат.

Іноді достатньо перестати вимагати від себе великих змін і запитати: який крок у напрямку важливого для мене я можу зробити за тих обставин, які маю зараз?

Повернути собі право хотіти

У психотерапії запитання «Чого ти хочеш?» іноді виявляється складнішим, ніж здається. Людина може чудово знати, що потрібно її родині, чого очікує керівник, якого рішення від неї чекають близькі. Вона може роками відповідально виконувати свої обов’язки, підтримувати інших, розв’язувати проблеми й справлятися з труднощами. Але коли запитують про її власні бажання, відповідає: «Не знаю», «Мені все одно», «Як буде, так і добре».

Причини бувають різні: виснаження, звичка ставити потреби інших на перше місце, страх конфлікту, тривалий період без часу на себе. Але іноді за цим стоїть втрата звички звертатися до себе.

Під час війни це може посилюватися. Людина постійно думає про безпеку дітей, стан батьків, потреби партнера, роботу, фінансові труднощі. Її власні бажання здаються неважливими на тлі того, що відбувається. А якщо йдеться про відпочинок, задоволення чи щось приємне для себе, може з’являтися навіть почуття провини: хіба зараз доречно думати про таке, коли навколо стільки болю?

Але власні потреби не стають неважливими лише тому, що інші люди теж страждають. Можна співчувати, допомагати, донатити, працювати, піклуватися про близьких і водночас хотіти прочитати книжку, зустрітися з друзями, навчитися чогось нового або провести вечір у тиші. Ці речі не суперечать одна одній.

Повернення до власних бажань не завжди починається з великих рішень. Іноді варто знову навчитися помічати просте: чого мені сьогодні хочеться на сніданок, чи хочу я зараз розмовляти, чи потребую побути на самоті, що приносило мені задоволення раніше?

Ми не завжди можемо виконати те, чого хочемо. Але між бажанням і його негайним здійсненням є простір, у якому можна принаймні визнати власну потребу, обміркувати можливості й вирішити, що з нею робити.

І це теж частина свободи.

Що справді залежить від мене?

Свобода вибору не означає, що ми контролюємо все, що відбувається в нашому житті. Навпаки, спроби передбачити кожну подію, уникнути будь-якої помилки й отримати гарантії майбутнього можуть посилювати тривогу. Ми витрачаємо сили на сценарії, яких, можливо, ніколи не станеться, і виснажуємося ще до того, як зіткнулися з реальною проблемою.

Тому я пропоную час від часу ставити собі три запитання.

Перше: на що я справді можу вплинути?

Наприклад, я можу вирішити, кому сьогодні зателефонувати, яку справу зробити першою, чи звернутися по допомогу, чи виділити час на відпочинок. Я можу визначити власну позицію, сформулювати бажання, зробити крок до мети або відмовитися від того, що більше не відповідає моїм потребам.

Друге: на що я можу впливати лише частково?

Я можу підготуватися до співбесіди, але не можу гарантувати, що мене візьмуть на роботу. Можу відверто поговорити з близькою людиною, але не можу визначити, як вона відреагує. Можу працювати над важливим проєктом, але не завжди можу передбачити його результат. У таких ситуаціях моє завдання — зробити те, що від мене залежить, не вимагаючи від себе контролю над рішеннями інших людей.

Третє: що зараз поза межами мого контролю?

Я не можу визначити день завершення війни, передбачити всі події наступного місяця чи самостійно змінити рішення інших людей. Визнати це не означає здатися або перестати діяти. Це означає спрямувати увагу й сили туди, де мої дії справді можуть щось змінити, замість вимагати від себе контролю над тим, що мені не підвладне.

Для українців ця різниця особливо важлива. Ми живемо в реальності, де навіть добре продумані плани можуть змінитися за одну мить. Тому планувати варто не так, ніби ми можемо гарантувати собі майбутнє, а так, щоб залишати місце для змін. Можна мати напрямок руху й водночас бути готовими коригувати маршрут. Можна хотіти більшого й визнавати власні обмеження. Можна докладати зусиль і не звинувачувати себе, якщо результат залежить не тільки від нас.

Сьогодні — теж частина життя

Ми маємо право втомлюватися, сумувати, злитися, боятися, не знати відповідей і часом не мати сил навіть на те, що раніше давалося легко. Ми не зобов’язані радіти кожному дню, бути продуктивними за будь-яких обставин або перетворювати кожне випробування на історію особистого зростання.

Але ми маємо право й на інше: на бажання, на маленькі радощі, на власні плани, на відпочинок без почуття провини, на нові спроби й на життя, яке не зводиться до очікування кращих часів.

Іноді це буде великий крок — змінити роботу, розпочати навчання, ухвалити важливе рішення. Іноді — зовсім маленький: приготувати улюблену страву, зустрітися з другом, прочитати кілька сторінок книжки, вийти на прогулянку або дозволити собі вечір без новин. А іноді найважливішим рішенням буде визнати власне виснаження й попросити про допомогу.

Не кожен маленький вибір змінить обставини. Не кожна спроба приведе до бажаного результату. Але в цьому й немає потреби. Сенс не в тому, щоб за допомогою правильних рішень отримати контроль над усім життям. Сенс у тому, щоб не віддавати обставинам більше, ніж вони вже забрали, і не відмовлятися від власного голосу там, де ми досі можемо його почути.

Життя — це не лише те, що з нами відбувається. Це ще й те, що ми обираємо в межах своїх можливостей: кого слухаємо, на що витрачаємо увагу, що бережемо, про що мріємо, до чого повертаємося і чому дозволяємо бути частиною нашого світу.

Ми не можемо знати, яким буде завтра. Не можемо гарантувати собі безпеку від усіх випробувань і не здатні передбачити, коли обставини стануть сприятливішими. Але невизначеність майбутнього не скасовує нашого права бути присутніми у власному житті сьогодні.

Тож запитайте себе не лише про те, чого ви боїтеся, що втратили й чого не можете змінити. Запитайте: що в моєму житті ще залежить від мене і як я хочу цим розпорядитися?

Не колись, коли все стане зрозумілим. Сьогодні — у тому житті, яке ми маємо і яке, попри все, продовжуємо творити.