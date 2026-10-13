Медична реклама — як уникнути штрафів. Олександр Короговний CEO iLION Medical Digital

Одне слово «гарантуємо» в рекламі клініки може коштувати штрафу, заблокованого рекламного акаунта і репутації. Пацієнт чує в ньому обіцянку. Закон бачить ризик для здоров’я. Медицина не може гарантувати результат, і чесна реклама це визнає: вона розповідає про метод, досвід лікаря та умови лікування.

Що забороняє закон

Вимоги до реклами медичних послуг і методів лікування визначає стаття 21 Закону України «Про рекламу». Головне правило в ній просте: реклама не може стверджувати, що лікувальний ефект гарантований. Так само не можна обіцяти лікування хвороб, які не піддаються або важко піддаються лікуванню, і створювати враження, що консультація лікаря не потрібна.

Є й заборони, що стосуються самого предмета реклами. Не можна рекламувати лікарські засоби, які відпускають лише за рецептом лікаря. Не можна рекламувати нові методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, які ще не допущені до застосування в установленому порядку. А рекламу лікарських засобів заборонено адресувати дітям.

Ще одна група заборон стосується доказів «від інших людей», на яких тримається реклама в багатьох сферах. Медична реклама не може розповідати про конкретні випадки вдалого лікування, зокрема у вигляді відгуків, і посилатися на рекомендації лікарів, науковців чи медичних закладів щодо рекламованої послуги. Окреме питання — люди в кадрі: зображення лікаря чи пацієнта можна використовувати в рекламі лише з їхньої згоди.

За дотриманням цих правил стежить Держпродспоживслужба, і порушення в соцмережах та на сайтах клінік вона виявляє регулярно. У першому півріччі 2026 року служба зафіксувала 165 порушень у рекламі лікарських засобів, медичної техніки та методів лікування. За ними ухвалено 162 рішення про штрафи на 550 тис. грн і 10 рішень про зупинення реклами. Це близько 15% усіх порушень спеціальних вимог рекламного законодавства за пів року. Рік тому картина була схожою: лише за перший квартал 2025 року служба зафіксувала 96 таких порушень і наклала штрафів на понад 255 тис. грн. У регіонах медична реклама нерідко виходить на перше місце. На Івано-Франківщині, наприклад, за перше півріччя 2026 року реклама ліків, медичної техніки й методів лікування дала 10 із 22 виявлених порушень, більше за будь-яку іншу категорію.

Платформи суворіші за закон

Правила Google і Meta в цьому збігаються із законом, а подекуди йдуть далі. Google відхиляє оголошення з фразами «100% ефективно», «вилікуємо», «назавжди». Перевіряють не лише саме оголошення: ті самі обіцянки на сторінці, куди воно веде, теж стають причиною відмови, а повторні порушення закінчуються блокуванням акаунта.

Meta, тобто Facebook та Instagram, не дозволяє натякати, що рекламодавець знає про здоров’я людини. Питання «У вас діабет?» у рекламі не пройде. Так само заборонено тиснути на страх чи сором і показувати «до і після» з обіцянкою трансформації. Контроль посилюється: за спостереженнями за великою вибіркою рекламних кабінетів, у першому кварталі 2026 року 64% акаунтів категорії «здоров’я та оздоровлення» пройшли хоча б одну ручну перевірку.

Три помилки, які трапляються найчастіше

Перша — у рекламі лікарських засобів немає попередження про шкоду самолікування. Закон вимагає дослівного застереження «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я», і воно має займати щонайменше 15% площі або тривалості всієї реклами. Якщо напис зробили дрібним, щоб звільнити місце для рекламної пропозиції, це вже порушення.

Друга — рекламу подають як рекомендацію лікаря: «рекомендує доктор Іваненко». Показати лікаря, його кваліфікацію і досвід можна. Не можна, щоб лікар від свого імені рекомендував рекламовану послугу.

Третя — дієтичним добавкам приписують «лікувальні властивості», хоча добавка не є ліками. Обіцянка «лікує» робить таку рекламу оманливою.

Усі три помилки вводять людей в оману і можуть зашкодити їхньому здоров’ю.

Що говорити замість обіцянок

Безпечно говорити про те, що можна підтвердити: ліцензію закладу, кваліфікацію лікарів, обладнання, етапи діагностики, вартість і умови запису. Такі факти працюють на довіру краще за гучні обіцянки. Їх варто винести в окремий блок на сторінці послуги: він корисний і пацієнтам, і пошуковим системам.

Більшість заборонених фраз мають чесну заміну:

замість «гарантуємо одужання» — «підберемо лікування після діагностики»;

замість «найкращий лікар» — категорія, стаж і освіта лікаря;

замість «без побічних ефектів» — «є протипоказання, потрібна консультація лікаря»;

замість історій пацієнтів — опис того, як проходить прийом і що входить у послугу;

замість «ми вас вилікуємо» — «розробимо план лікування разом із вами».

Раз на квартал варто перевіряти всі тексти сайту на слова «гарантуємо», «100%», «назавжди», «найкращий».

Реклама — це все, що бачить пацієнт

Довіра виростає з фактів: ліцензії, кваліфікації лікаря та чесної відповіді про ризики. Реклама має пояснювати, що клініка робить, щоб вилікувати пацієнта, а не просто обіцяти.

Тому перед запуском варто перевірити за цим списком не лише оголошення, а й описи послуг на сайті, пости в соцмережах і відповіді на відгуки. Для пацієнта все це одна реклама. Якщо фраза звучить як гарантія, її краще замінити фактом.