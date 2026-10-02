Росія та КНДР — як союз змінює безпеку. Владислав Клочков генерал-майор PhD

Поглиблення військової та економічної співпраці між Москвою і Пхеньяном уже впливає на перебіг війни проти України. Однак наслідки цього партнерства виходять далеко за межі українського фронту й створюють нові ризики для Європи та Східної Азії.

Росія отримує від Північної Кореї боєприпаси, ракети й особовий склад. Натомість КНДР дістає фінансові ресурси, енергетичну підтримку, військовий досвід і потенційний доступ до технологій. Війна проти України стала головним каталізатором зближення двох режимів, але сформовані ними зв’язки можуть зберегтися і після завершення бойових дій.

Військовий договір перетворив співпрацю на стратегічне партнерство

У червні 2024 року Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Документ передбачає взаємну військову допомогу у разі збройної агресії проти однієї зі сторін. Однак справжнє значення договору визначається не лише його текстом, а й практичними кроками, що відбулися після підписання.

За оцінками південнокорейської військової розвідки, до початку 2026 року Північна Корея передала Росії близько 33 тисяч контейнерів із військовими вантажами. За обсягом це може відповідати більш ніж 15 млн артилерійських снарядів калібру 152 мм. Сеул також оцінював кількість північнокорейських військовослужбовців, направлених на підтримку Росії, приблизно у 16 тис. осіб.[1]

Отже, Пхеньян уже не можна вважати лише постачальником озброєння. КНДР стала одним із зовнішніх компонентів російського військового потенціалу.

Росія отримує зброю, а КНДР — ресурси й бойовий досвід

Для Північної Кореї партнерство з Росією — це не лише джерело доходів, енергоносіїв і технологій. Не менш важливою є можливість отримати досвід сучасної війни, якого північнокорейська армія не мала від часу завершення Корейської війни.

Участь у бойових діях дає військовим КНДР змогу вивчати застосування артилерії, ракет, безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та сучасної розвідки. Навіть без прямої передачі технологій цей досвід може підвищити боєздатність північнокорейської армії та вплинути на перебіг майбутньої кризи на Корейському півострові.

Нова інфраструктура робить партнерство довгостроковим

Поглиблення співпраці відбувається не лише у військовій сфері. 7 вересня 2026 року Росія та Північна Корея відкрили перший автомобільний міст через річку Туманну. Споруда завдовжки близько одного кілометра безпосередньо з’єднала транспортні системи двох країн. Її будівництво погодили ще під час візиту Путіна до Пхеньяна у 2024 році.[2]

В умовах стрімкого зближення Москви та Пхеньяна транспортна інфраструктура набуває стратегічного значення. Залізничними та морськими маршрутами вже перевозять військові вантажі, а автомобільний коридор створює додатковий канал для переміщення людей, товарів і ресурсів. Отже, партнерство отримує матеріальну основу, здатну функціонувати роками незалежно від ситуації на українському фронті.

Кім Чен Ин також підтвердив довгостроковий характер партнерства. 14 вересня 2026 року в посланні Володимиру Путіну він заявив про намір розширювати й поглиблювати співпрацю з Росією. Її війну Кім назвав «священною війною» за захист безпекових інтересів і міжнародної справедливості та пообіцяв надалі зміцнювати відносини з Москвою.[3]

Значення цієї заяви полягає не стільки в риториці, скільки в політичному сигналі: Пхеньян не розглядає співпрацю з Москвою як короткострокову операцію.

Росія розширює простір для маневру КНДР, але не замінює Китай

Водночас говорити про переорієнтацію Північної Кореї з Китаю на Росію передчасно. Китай залишається головним торговельним партнером КНДР. За даними KOTRA, у 2025 році на нього припадало 98,2% зовнішньої торгівлі Північної Кореї.[4] Тому Москва не може повністю замінити Пекін для Пхеньяна.

Водночас співпраця з Росією дає Кім Чен Ину додатковий простір для маневру. Що більше альтернативних джерел фінансування, енергії, технологій і політичної підтримки отримує КНДР, то менше її політика залежить від одного партнера.

Для Китаю це створює складну ситуацію. Пекін не зацікавлений ані в колапсі режиму Кім Чен Ина, ані в надмірному посиленні його військової самостійності. Зближення КНДР із Росією може спричинити зворотний ефект — розширення військової присутності США в регіоні та поглиблення оборонної співпраці Вашингтона з Токіо і Сеулом.

Північнокорейська підтримка посилює військові можливості Росії

Для України російсько-північнокорейське партнерство має три основні наслідки.

Перший — військовий. Поставки з КНДР допомагають Росії частково компенсувати дефіцит боєприпасів і підтримувати інтенсивність бойових дій. Північнокорейські балістичні ракети також застосовувалися проти України.[5]

Другий — технологічний. Росія отримує необхідні для війни ресурси, а Північна Корея — змогу вивчати сучасні бойові дії та вдосконалювати власні військові спроможності.

Третій — стратегічний. Війна проти України дедалі тісніше поєднується з протистоянням в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому співпрацю Росії та КНДР не можна оцінювати лише крізь призму ситуації на українському фронті.

Війна в Україні змінює баланс сил у Східній Азії

Російсько-північнокорейське партнерство формує новий ланцюг безпеки, у якому європейський та індо-тихоокеанський театри дедалі тісніше пов’язані між собою. Україна фактично стала полігоном, на якому випробовують технології, тактики та спроможності, що можуть бути використані в інших конфліктах.

Північна Корея отримує змогу перевірити власну армію в реальних бойових умовах. Виникає замкнений цикл: війна дає КНДР досвід, КНДР постачає Росії ресурси, а Росія натомість надає Пхеньяну фінансування й потенційний доступ до технологій. Це означає, що події на українському фронті вже впливають на майбутній баланс сил у Східній Азії.

Заходу потрібна спільна стратегія протидії Росії та КНДР

Відповідь Заходу не може обмежуватися реакцією на окремі поставки зброї. США, Японії, Південній Кореї, Австралії та європейським державам потрібна спільна довгострокова стратегія, що враховуватиме взаємозалежність європейської та азійської безпеки.

Її основними елементами мають стати посилення санкційного контролю, обмін розвідувальною інформацією, відстеження логістичних маршрутів і розвиток систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Окремим напрямом має бути передача українського бойового досвіду партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні. Україна володіє унікальними знаннями щодо протидії ракетам, безпілотникам, артилерії та засобам радіоелектронної боротьби. Цей досвід може бути безпосередньо корисним державам, які готуються до можливих криз у Східній Азії.

Наслідки партнерства Росії та КНДР переживуть війну

Росія та Північна Корея не є класичними союзниками. Їхнє зближення ґрунтується передусім на прагматичній взаємній вигоді: Москва отримує ресурси для продовження війни, а Пхеньян — фінансування, технологічні можливості та бойовий досвід. Поки інтереси сторін збігаються, співпраця поглиблюватиметься.

Однак навіть припинення війни проти України не усуне її наслідків. Військові знання, модернізована інфраструктура, накопичені ресурси та нові технологічні спроможності залишаться у розпорядженні КНДР. Так само Росія збереже створені логістичні й політичні механізми взаємодії з Пхеньяном.

Російсько-північнокорейське партнерство вже поєднало європейський та індо-тихоокеанський театри безпеки. Україна опинилася в центрі цього процесу: тут випробовують зброю, тактики й технології, які згодом можуть бути використані в інших регіонах. Саме тому протидія союзу Москви та Пхеньяна потребує не ситуативної реакції, а узгодженої довгострокової стратегії України та її партнерів.