Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна
Ринок праці України — чотири причини парадоксу кадрового дефіциту
Ринок праці

Ринок праці України — чотири причини парадоксу кадрового дефіциту

Чому в Україні одночасно «бракує кадрів» і зростає безробіття: людський капітал, держзамовлення, бронювання та податки — розбір Юрія Гаврилечка.

Юрій Гаврилечко
Юрій Гаврилечко

к.н. з держ.упр, експерт з економічних питань ГС "Міжнародний Рух "PRORYV”

Дата публікації:
24 червня 2026 17:10
Кадровий дефіцит на ринку праці — 4 причини парадоксу. Пояснює експерт Юрій Гаврилечко
Кадровий дефіцит на ринку праці. Фото: колаж Новини.LIVE Створено за допомогою ШІ

Уже кілька років з кожної праски лунає одна й та сама теза: Україні не вистачає робочих рук. І водночас офіційна статистика фіксує: безробіття за методологією МОП у 2022–2026 роках тримається на рівні 12–12,6% — суттєво вище за довоєнні 8–9%. Обидва факти правдиві одночасно. Розгадка не в статистичній похибці, а в тому, що держава й бізнес роками створювали умови, за яких дефіцит кадрів і надлишок безробітних не виключають, а підживлюють одне одного. Щоб зрозуміти механізм, розберемо його пошарово.

Чому "нестача кадрів" — не те, чим здається?

Перший шар - людський капітал. "Нестача кадрів" в українському контексті майже ніколи не означає нестачу людей, готових працювати. Вона означає нестачу людей, готових працювати на тих умовах, які пропонує ринок — і це принципова різниця, яку зручно замовчувати. Середня зарплата формально зростає, але це зростання з'їдає інфляція й закладена в Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки девальвація гривні до 51,5 грн за долар. Найпоказовіше це видно в прифронтових регіонах, де кадровий голод найгостріший: саме там підвищення зарплат за роки війни були мінімальними, а на Херсонщині — взагалі знизилися. Бізнес хоче кадрів, але не готовий платити ризикову премію за роботу під постійними обстрілами. Працівник, який має вибір, цю премію вимагає природно.

Як держава одночасно кричить про дефіцит і його поглиблює?

Друга складова - підготовка спеціалістів для ринку праці. Державне замовлення — кількість бюджетних місць у закладах профтехосвіти і вищої школи — з року в рік скорочується. Офіційні пояснення "демографічними чинниками" варто одразу відкинути: коли чиновник коментує власне рішення, він пояснює виправдання — і жодної відповідальності за нього не несе. Державне замовлення на підготовку фахівців — пряме управлінське рішення: скільком людям і за якими спеціальностями оплатити навчання. Якщо держава публічно волає про нестачу кадрів і водночас не наповнює держзамовлення пропорційно заявленому дефіциту — це держава, яка одною рукою створює дефіцит, а другою нарікає на його наслідки.

Найгостріше це видно в профтехосвіті — ланці, яка саме і має готувати ті "робочі руки", дефіцит яких озвучують найголосніше, але яка залишається найменш фінансованою складовою всієї системи.

Що хаотичне бронювання робить з ринком праці?

Третій елемент парадоксу — постійна змінюваність правил бронювання військовозобов'язаних. За останній рік система кілька разів змінювала підхід до врахування сумісників у квотах і критерії визначення підприємств критично важливими. Черговий перегляд запланований до вересня 2026 року. Кожна окрема зміна може мати раціональне обґрунтування, але їхня сукупність посилає бізнесу чіткий сигнал: правила гри можуть змінитися будь-коли. Раціональна відповідь підприємця — мінімізувати найм, бо невпевненість щодо правил бронювання коштує дорожче за тимчасову нестачу кадрів.

Бронювання прив'язане до підприємства, посади і рівня оплати праці. Наслідок закономірний:

  • вимушені переселенці і мешканці прифронтових регіонів, які найбільше потребують стабільної роботи, отримують найменшу зарплату.
  • саме вони фактично виключені з пріоритетного доступу до бронювання.
  • бізнес у нестабільних регіонах не наймає, бо ризик зміни правил надто великий.

Чому податкова архітектура карає за зростання?

Четвертий елемент — фіскальний. Податкове навантаження на бізнес у 2026 році зростає: вищі мінімальні суми ЄСВ через підвищення мінімальної зарплати, посилений контроль за "дробленням" бізнесу, активізовані перевірки. Фіксовані платежі спрощеної системи оподаткування зростають синхронно з мінімальною зарплатою незалежно від реальної прибутковості — підприємець із впалим доходом сплачує ту саму суму, що й на піку. До цього додається "податкове урвище": перевищення ліміту доходу навіть на гривню означає різкий стрибок навантаження. Логіка очевидна: сама податкова архітектура карає підприємства за зростання — тобто саме за те, що мало би створювати нові робочі місця і зменшувати безробіття.

Складемо всі чотири елементи разом — і парадокс перетворюється на цілісну логічну систему. Зростання безробіття на тлі розмов про "нестачу робочих рук" — не аномалія, а прогнозований результат структурних дисбалансів, які накопичувалися роками. Війна лише прискорила їхнє виявлення і загострила їхній прояв. Розв'язати цю систему деклараціями про "випереджаюче зростання соціальних стандартів" не вийде, доки ніхто на рівні ухвалення рішень не лікує причину — а лише перекладає відповідальність на абстрактний "ринок" і конкретну демографію.

податки безробіття професії економіка бізнес ринок праці

Інші колонки з розділу

Коуч, психолог чи наставник — кого обрати, коли ти застряг?

Коуч, психолог чи наставник — кого обрати, коли ти застряг?

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Сергій Шкуропат

Бізнес-коуч Crowe Mikhailenko. Спеціалізується на роботі з лідерами та командами в умовах кризи
Масове скорочення у Новій пошті 2025 — що ШІ змінює на ринку

Масове скорочення у Новій пошті 2025 — що ШІ змінює на ринку

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Юлія Потапова

Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу
Коучинг під час війни — як лідери тримаються на плаву

Коучинг під час війни — як лідери тримаються на плаву

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Сергій Шкуропат

Бізнес-коуч Crowe Mikhailenko. Спеціалізується на роботі з лідерами та командами в умовах кризи
Більше колонок

Інші новини з розділу

Зарплати вчителів у липні 2026 року: які мінімальні суми отримають педагоги - 290x166

Зарплати вчителів у липні 2026 року: які мінімальні суми отримають педагоги

24 червня 15:05
Мінімальна зарплата неповнолітніх: норми та скільки платять - 290x166

Мінімальна зарплата неповнолітніх: норми та скільки платять

23 червня 14:34
Зарплати держслужбовців: як пропонують змінити правила - 290x166

Зарплати держслужбовців: як пропонують змінити правила

22 червня 14:30
Надбавка вчителю за вислугу років: кому призначають і в яких розмірах - 290x166

Надбавка вчителю за вислугу років: кому призначають і в яких розмірах

20 червня 19:15
Більше новин

Стати автором

1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації