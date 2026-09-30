Медична реклама в Meta — як уникнути відхилень. Олександр Короговний CEO iLION

Facebook та Instagram залишаються одними з головних каналів залучення пацієнтів. Проте у 2026 році медична реклама перебуває під посиленим контролем. За спостереженнями за великою вибіркою рекламних кабінетів, у першому кварталі 64% акаунтів категорії "здоров'я та оздоровлення" пройшли хоча б одну ручну перевірку. Це на 41% більше, ніж кварталом раніше.

Модерація оцінює не лише послугу

Meta перевіряє оголошення як єдине ціле. Система MARS (Multimodal Ad Review System) аналізує текст, зображення чи відео, налаштування таргетингу і окремо посадкову сторінку. Тому навіть дозволена послуга може отримати відмову через одне невдале формулювання в тексті або перебільшену обіцянку на сайті.

Сама медична тематика не є забороненою. Клініки можуть рекламувати консультації лікарів, стоматологію, діагностику (УЗД, аналізи, МРТ), чекапи, реабілітацію, а також естетичні процедури для аудиторії 18+. Водночас рецептурні препарати дозволено рекламувати лише сертифікованим рекламодавцям з LegitScript та окремою авторизацією Meta, і лише в США, Канаді та Новій Зеландії. Додаткові умови діють для реклами лікування залежностей, репродуктивного здоров'я та естетичних процедур.

Головна помилка: припущення про здоров'я читача

Найчастіше рекламу відхиляють через порушення політики персональних характеристик. Meta забороняє прямі й непрямі твердження про фізичний чи психічний стан людини. Фраза "Болять коліна? Ми знаємо, як допомогти" натякає, що рекламодавець знає про проблему конкретного користувача. Натомість "Консультація ортопеда: діагностика й підбір лікування" такого припущення не містить.

Як зазначають спеціалісти компанії iLion Medical Digital, різниця між схваленим і відхиленим оголошенням рідко полягає в самій послузі. Вирішує подача: замість звернення до стану читача варто описувати послугу, процес або кваліфікацію лікарів. Наприклад, не "Страждаєте від безсоння?", а "Програма діагностики порушень сну".

Також ризиковані:

гарантії та абсолютні обіцянки ("гарантовано вилікуємо", "результат за 7 днів"). Стаття 21 Закону України "Про рекламу" прямо забороняє створювати враження гарантованого лікувального ефекту;

залякування та драматизація ("якщо не звернетесь зараз, буде пізно");

відсотки ефективності та заяви про унікальність методу без підтвердження;

оманливі знижки та розбіжність ціни в оголошенні й на сайті.

Візуали, таргетинг і посадкова сторінка

Найбезпечніші креативи: фото лікарів, клініки, обладнання, нейтральна інфографіка. Формат "до/після" Meta прямо забороняє для процедур схуднення й омолодження, зокрема ботоксу та філерів, навіть за таргетингу 18+. Фото реальних пацієнтів потребують письмової згоди відповідно до українського законодавства.

Таргетинг не може базуватися на інформації про стан здоров'я. Звертатися можна до широкої аудиторії за віком і геолокацією. За спостереженнями галузевих фахівців, у 2026 році Meta почала обмежувати кастомні та lookalike-аудиторії, назви яких натякають на діагноз, наприклад "arthritis_interest_list".

Посадкова сторінка має відповідати обіцянці в рекламі. Форма запису не повинна містити поле "діагноз": достатньо імені, контактів і загального опису запиту. Медичні дані є чутливою категорією за Законом "Про захист персональних даних", тому поруч із формою потрібне посилання на політику конфіденційності.

Рекомендації від iLion Medical Digital: перевірка перед запуском

Перед стартом кампанії варто пройти п'ять кроків:

Визначити, чи належить послуга до категорій з додатковими обмеженнями і чи потрібна сертифікація. Прибрати з тексту припущення про стан здоров'я та абсолютні обіцянки. Перевірити візуали: жодного шокуючого контенту, згода на фото пацієнтів, формат "до/після" лише там, де він дозволений. Переконатися, що аудиторії не побудовані на чутливих характеристиках і мають нейтральні назви. Звірити посадкову сторінку: ціна, умови, форма, політика конфіденційності.

Порада від iLion Medical Digital: що робити після відхилення

Причину відхилення вказано в розділі Account Quality в Ads Manager. Повторно запускати той самий креатив без змін не варто: Meta розцінює це як спробу обійти модерацію, що погіршує показник якості акаунта. Слід виправити саме той елемент, що спричинив порушення.

Якщо рішення помилкове, можна подати запит на повторну перевірку. За даними фахівців, автоматичний перегляд виправляє близько 35% хибних спрацювань протягом доби, складніші випадки розглядає людина протягом кількох робочих днів. Проте апеляція не гарантує успіху, якщо порушення було реальним.

Реклама медичних послуг у соцмережах Meta можлива, але вимагає точної подачі. Правила платформи регулярно оновлюються, тому перед кожним запуском варто звіряти чинну редакцію Meta Advertising Standards, а у спірних випадках консультуватися з юристом або профільним фахівцем.