Публічні інвестиції 2027–2029 для бізнесу — поради фандрейзерки Тетяни Гончаренко

Уряд затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027–2029 роки загальним обсягом 270,9 мільярда гривень. Для більшості це чергова бюджетна новина. Для власника бізнесу — це карта, на якій держава наперед позначила, куди три роки поспіль ітимуть гроші на відбудову й розвиток. Вперше за цією картою можна планувати стратегію замість вгадувати. Найважливіша зміна — тепер видно пайплайн наперед і можна займати позицію підготовленим.

Що затвердили і звідки гроші

Розподіл по роках спадний: 2027-й — 123,7 мільярда, 2028-й — 82,3, 2029-й — 64,9. Найбільше вікно — перший рік, і хто заходить підготовленим зараз, конкурує за найбільший шматок. Структура джерел розкриває правила гри: із 270,9 мільярда 150,8 — кошти держбюджету, 114,5 — міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн, ще 4,9 — державні гарантії. Понад 42% фінансування зовнішнє. Це означає, що проєкти мусять відповідати міжнародним критеріям прозорості й документації. Вища планка вимог — але водночас захист від ручного розподілу.

Куди підуть найбільші кошти?

Топ-галузі за обсягом: освіта та наука — 78,5 мільярда, транспорт — 73, муніципальна інфраструктура — 46,5, охорона здоров'я — 25,3, енергетика — 17,1. Загалом план охоплює 18 пріоритетних галузей, 44 підсектори та 67 напрямів інвестування. Якщо ваш бізнес потрапляє в будь-яку з цих категорій — ви вже всередині пріоритетів за визначенням. Важливий контекст: 270,9 мільярда — лише пріоритезований державний шар. Загальні потреби відновлення за оцінкою RDNA5 сягнули 587,7 мільярда доларів, тобто публічні інвестиції — видима верхівка значно більшого ринку.

Наскрізні пріоритети — фільтри відбору, не просто декларація

Затверджено чотири стратегічні цілі для всіх галузей: енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар'єрність. Проєкт, який не демонструє жоден із цих вимірів, набирає менше балів і програє фінансування. Ці чотири параметри треба вбудовувати в пропозицію на старті — дописувати наприкінці вже пізно. Компанії, чий продукт сам закриває один із пріоритетів — ESCO-рішення, цифрові сервіси, безбар'єрні технології, — отримують вбудовану перевагу без жодних додаткових зусиль.

Чотири канали входу для бізнесу

Бізнес взаємодіє з системою публічних інвестицій через чотири конкретні механізми:

Підрядник і постачальник на профінансованих проєктах. Коли проєкт із Єдиного проєктного портфеля отримує фінансування, його реалізація — будівництво, обладнання, ІТ-системи, послуги — виходить на публічні тендери. Через DREAM видно пайплайн наперед, що дає місяці на підготовку до оголошення конкурсу.

Публічно-приватне партнерство. Найменш використаний, але найперспективніший канал. За оцінкою IFC, механізм ППП здатний покрити близько 292 мільярдів доларів потреб відбудови без навантаження на бюджет. Проєкти до 5,38 мільйона євро реалізуються зі спрощеним обґрунтуванням — це відкриває ППП для регіонального бізнесу, охоплює не лише великих гравців.

Ініціатор через громаду або профільне міністерство. Реформа поширилася на регіональний рівень: утворено понад 1000 місцевих інвестиційних рад. Якщо є проєкт у пріоритетних сферах — модернізація теплопостачання, переробка відходів, житло для ВПО, — можна заходити через громаду й технічно супроводжувати ініціативу.

Фінансовий партнер і співінвестор. Для бізнесу з доступом до капіталу або до фінансування МФО участь через борг, гарантії або blended finance у де-ризикованих державою проєктах — окремий і добре структурований формат входу.

Що робити вже зараз?

Звірте свій сектор зі списком 18 галузей і 67 напрямів. Зайдіть у DREAM (dream.gov.ua) і перегляньте чинний портфель — які програми відкриті, хто ініціатори, які проєкти у вашому регіоні. Це безкоштовна стратегічна розвідка. Визначте свій канал — підрядник, партнер у ППП, ініціатор через громаду чи фінансовий партнер. Якщо ціль — ППП, готуйтеся до запуску електронної торгової системи до початку 2027 року. Налагоджуйте ранній діалог із публічним партнером до формального відбору: реформа послідовно винагороджує тих, хто зайшов у діалог першим.

Ризики, які варто знати заздалегідь

Приватний бізнес не подає в державний портфель напряму — вхід опосередкований. Спадне фінансування означає, що найбільші можливості зосереджені на старті. Заявлені потреби в портфелі — це потреби, не гарантоване фінансування, реальний бюджетний ресурс значно вужчий. Понад 40% залежить від зовнішнього фінансування — геополітика впливає на обсяги й строки. Реформа молода, методологія оновлюється щокварталу, тому потрібен супровід, який стежить за нормативкою в реальному часі.