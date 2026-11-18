19 листопада минає рік від ухвалення постанови Кабміну № 1506, яка дозволила підприємствам створювати групи протиповітряної оборони. За цей час до експериментального проєкту долучилися десятки компаній, а їхні групи почали збивати російські безпілотники. Проте офіційна статистика показує дві різні швидкості: підприємства отримують повноваження значно швидше, ніж їхні підрозділи переходять до бойового чергування.

Щоб зрозуміти причини, недостатньо порахувати дозволи та збиті цілі. Потрібно оцінити повний цикл запуску групи, витрати на її утримання, кадрові обмеження та альтернативні способи зменшення воєнних ризиків для бізнесу.

Від 30 підприємств до майже сотні: що стоїть за статистикою

На початку червня 2026 року до приватної ППО долучилися 30 підприємств, у середині липня — 51, у середині вересня статус уповноваженого отримало вже 81 підприємство. Станом на 14 жовтня Міноборони повідомляло про майже 100 учасників та близько 50 сформованих груп ППО.

Однак у липні бойові завдання виконували групи чотирьох підприємств, а станом на 14 жовтня — шести. На ту дату було знищено понад 60 повітряних цілей. 16 листопада Міноборони оновило загальний результат: майже 90 цілей від початку бойової роботи навесні 2026 року.

Ці показники не можна змішувати. Уповноважене підприємство, сформована група, підготовлений розрахунок і група, що виконує бойові завдання, — різні одиниці обліку. Число «майже 100» свідчить про інтерес до проєкту, а кількість підприємств із бойовими групами — про його фактичне розгортання. Водночас відкриті дані не дозволяють визначити середній строк підготовки групи чи частку учасників, які зрештою перейдуть до чергування.

Чому загроза для бізнесу більша за ризик прямого влучання

Для підприємства втрати від повітряних атак не обмежуються руйнуванням власного цеху чи складу. У серпні 2026 року Інститут економічних досліджень та політичних консультацій опитав 465 переважно промислових підприємств про наслідки ударів по логістиці. Прямі втрати майна або товарів відзначили 7% респондентів, непрямі наслідки через перебої постачання і зростання цін — 41%. Ще 43% не повідомили про такі втрати, але вважали загрозу реальною; 9% не відчували її.

Отже, навіть компанія, яку не атакували безпосередньо, може втратити сировину, замовлення, час на доставку або можливість працювати без перебоїв. Масштаб проблеми ілюструє повідомлення Мінекономіки від 29 вересня: від кінця серпня в Україні було пошкоджено або знищено близько 2,1 млн м² із приблизно 5 млн м² сучасних складських площ. Це загальний показник пошкоджень складської інфраструктури, а не оцінка збитків, яких могла б запобігти саме приватна ППО.

Тому рішення про захист має спиратися не тільки на ймовірність удару по конкретній будівлі. Важливо враховувати залежність виробництва від енергетики, складів, перевізників і постачальників. Приватна ППО може бути одним з елементів стійкості, але сама не усуває цих системних ризиків.

Скільки коштує власний захист і хто за нього платить

У дискусії про приватну ППО часто бракує грошових орієнтирів. У жовтневому інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» представник охоронного холдингу SHERIFF Дмитро Рябий оцінив необхідний мінімум інвестицій приблизно у 4 млн грн, а вартість активної системи захисту однієї точки — від 14 млн грн. Це оцінка конкретного учасника ринку, залежна від конфігурації та завдань, а не офіційний тариф або універсальна ціна для кожного підприємства.

Початковими закупівлями витрати не закінчуються. Підприємству потрібні підготовлені люди, їхня робота за графіком, технічне обслуговування, ремонт і витратні матеріали. Для великої компанії такі витрати можуть розподілятися між багатьма об’єктами; для малого виробника вони здатні стати бар’єром ще до старту проєкту.

16 листопада Міноборони окремо пояснило, що отримання повноважень із приватної ППО саме по собі не створює права на державну фінансову допомогу чи компенсацію витрат. Водночас передбачено механізми тимчасового отримання від військових частин визначених засобів озброєння та обладнання. Отже, бюджет потенційної групи потрібно складати не за абстрактною «ціною ППО», а після з’ясування конкретної конфігурації, умов забезпечення та власних постійних витрат.

Що бізнес ставить вище: захист, страхування чи відновлення

Те саме опитування Інституту економічних досліджень показує, що запит бізнесу не зводиться до озброєної охорони об’єкта. Серед трьох найважливіших заходів підтримки 38% респондентів назвали компенсації та страхування воєнних ризиків, 35% — фізичний захист складів, 32% — фінансову підтримку відновлення, зокрема пільгове кредитування та податкові відтермінування. Це відповіді про способи підтримки після атак на логістику, а не опитування про готовність створювати групи ППО.

У січні 2026 року запрацювала державна програма підтримки страхування воєнних ризиків. Після вересневих змін граничну компенсацію страхової премії збільшили до 5 млн грн на одного суб’єкта господарювання за рік за визначених умов. Ідеться про відшкодування частини вартості страхування, а не автоматичну компенсацію всіх збитків від атаки.

Фізичний захист, страхування й план відновлення не замінюють один одного. Перший інструмент може знижувати ймовірність ураження, другий — обмежувати фінансові наслідки в межах договору, третій — прискорювати повернення до роботи. Раціональне рішення для підприємства — порівняти їхню вартість і поєднати, а не обирати лише один.

Чому спільні групи можуть змінити економіку проєкту

На початку листопада уряд розширив правила експерименту: уповноважені підприємства можуть захищати об’єкти інших компаній за договором, а передавання засобів ППО між ними можливе за погодженням із командуванням Повітряних Сил. Також розширено окремі критерії участі та знижено мінімальний вік членів груп із 21 до 18 років.

Для промислової зони, логістичного вузла чи групи сусідніх підприємств договірна модель відкриває можливість ділити частину витрат і не дублювати однакові ресурси на кожному майданчику. Проте рішення про ділянку роботи, засоби й цілі залишаються в межах єдиної системи ППО під військовим командуванням. Це не право самостійно збивати будь-який об’єкт у повітрі й не гарантія недоторканності конкретної будівлі.

Приклад великих компаній, зокрема «Нової пошти», демонструє, що бізнес здатен інвестувати в підготовку операторів та перейти до практичного захисту. Але його не варто автоматично переносити на невеликий завод. Питання масштабування полягає насамперед у тому, чи можна створити доступну модель спільної участі з чіткими договорами, розподілом витрат і відповідальності.

Чого поки не видно в офіційній статистиці

Майже 90 знищених повітряних цілей — відчутний результат, проте він сам по собі не показує ефективності всієї моделі. Для оцінки потрібні хоча б узагальнені дані про кількість груп, що регулярно несуть чергування, тривалість їхнього виходу на готовність, витрати на утримання, частку успішних перехоплень і наслідки для захищених об’єктів. Частина операційних даних закономірно не може бути публічною під час війни, однак безпечні агреговані показники допомогли б державі й бізнесу оцінювати програму обґрунтованіше.

Окремо залишаються питання правового статусу працівників, бронювання, страхування відповідальності за можливу шкоду і безперервності чергувань. Сам факт участі у групі не слід прирівнювати до автоматичного бронювання: кадрові рішення мають ухвалюватися за чинними окремими правилами. Для підприємства ці деталі не менш практичні, ніж вибір обладнання.

Що потрібно для наступного етапу

Перший крок — зробити шлях від отримання статусу до бойової готовності прозорішим для потенційних учасників: які документи потрібні, хто погоджує склад групи, як організувати навчання, що підприємство може отримати від військових і що фінансує саме.

Другий — перевірити на практиці договірну модель спільного захисту кількох підприємств. Вона може бути особливо важливою там, де окремий бізнес не здатен самостійно фінансувати повноцінну групу. Третій — оцінювати результат не тільки кількістю дозволів або збитих цілей, а й готовністю груп, вартістю їхньої роботи та стійкістю підприємств.

За рік приватна ППО довела, що підприємства можуть посилювати захист українського неба під координацією військових. Наступне питання вже не в тому, чи можлива така участь. Воно в тому, за яких правил, витрат і організаційних моделей вона стане доступною більшій кількості компаній, не підміняючи відповідальності держави за загальну систему протиповітряної оборони.