Посттравматичне зростання після війни — як вчитися миру. Ксенія Тейлор психотерапевт

Буває, я уявляю день нашої Перемоги. І у моїй уяві це мить абсолютного щастя — моя країна стає вільною, страх відступає, безсонні ночі закінчуються, і життя повертається у звичне русло.

Але як психотерапевтка я знаю: людська психіка живе за іншими законами. Для багатьох із нас закінчення війни стане не закінченням травми. А початком першої справжньої зустрічі з нею. Посттравматичне зростання розпочинається після Перемоги — у момент, коли психіка нарешті отримує дозвіл відчути все накопичене.

Чому нервова система відкладає біль на потім?

Поки тривала небезпека, нервова система майже не має можливості озиратися назад. Вона зайнята іншим — допомагає нам прожити ще один день, ще одну ніч, ще одну повітряну тривогу. Її завдання зараз — втримати нас живими. Саме тому ми часто дивуємося власній витривалості, навіть не підозрюючи, якою ціною вона нам дається.

Психіка надзвичайно мудра. Іноді вона відкладає біль не тому, що його немає, а тому, що ще немає безпечного місця, де його можна прожити. Ми продовжуємо працювати, виховувати дітей, підтримувати близьких, допомагати іншим — хоча всередині вже давно накопичилося значно більше, ніж ми можемо витримати.

Я майже бачу цю картину. Звичайний ранок. На кухні пахне свіжою кавою. За вікном тихо. Телефон мовчить. Людина просто сидить за столом, дивиться у вікно — і раптом починає плакати. Не тому, що сталося щось нове. Тому, що вперше за багато років нервова система повірила: тепер можна перестати триматися. Можна нарешті відчути все те, що так довго доводилося відкладати заради виживання.

Що змінює в нас режим постійної готовності?

Ми так часто говоримо про те, як чекаємо миру. Але майже не говоримо про те, що самому миру теж доведеться вчитися. Роками наша психіка жила за одним правилом: "Будь готовий". Будь готовий бігти в укриття. Не спати всю ніч. Втрачати. Прощатися. Цей режим став не просто звичкою — він став способом існування нервової системи.

Саме тому після Перемоги багатьох із нас ще довго супроводжуватиме внутрішнє "а раптом…". Різкий звук змушуватиме завмирати. Вечірня тиша може насторожувати більше, ніж заспокоювати. І це означатиме лише одне: нервовій системі потрібен час, щоб повірити — небезпека справді минула. Ми будемо не одразу щасливими. Ми будемо розгубленими.

Можливо, саме тому найбільшим викликом після війни стане не відбудова міст, а повернення довіри до життя. Нам доведеться заново вчитися засинати без внутрішнього очікування сирени, планувати майбутнє без постійного пошуку шляхів відступу, виходити з дому, не оцінюючи автоматично рівень небезпеки. Ми будемо вчитися не виживати, а жити. І ця наука може виявитися набагато складнішою, ніж сьогодні здається.

Що таке колективна втома і чому вона прийде після Перемоги?

Після війни ми, ймовірно, вперше по-справжньому побачимо феномен колективної втоми. Втоми цілої нації, яка роками жила на межі власних можливостей. Лише тоді багато хто усвідомить, скільки сил щодня витрачалося на те, щоб просто функціонувати, любити, підтримувати інших і не втрачати віри. Цю втому не можна виміряти — вона накопичувалася в кожному мовчки, між повітряними тривогами й чашками недопитої кави.

Тоді найбільшим бажанням стане вже не здійснювати подвиги. А просто жити. Повільно. Спокійно. Без постійної готовності до чергового удару.

І саме тоді ми по-справжньому відкриємо для себе цінність найпростіших речей. Тиші, яка більше не лякає. Гарячої кави, яку можна допити до кінця. Книги, яку не потрібно відкладати через повітряну тривогу. Обіймів близької людини без страху, що вони можуть виявитися останніми. Парадоксально, але саме війна навчила багатьох помічати те, повз що раніше ми проходили, не озираючись.

Чи гарантує пережите посттравматичне зростання?

Я не знаю, чи стане пережите нами історією посттравматичного зростання для кожного. Як психотерапевтка, я не можу сказати, що кожен, хто пережив травму, обов’язково стане сильнішим. Це було б неправдою. Травма не робить людину кращою. Вона лише змінює її.

Але я вірю, що багато хто одного дня відкриє в собі нову глибину, інакше відчує цінність життя, навчиться ще більше любити й бути поруч з іншими. Проте станеться це завдяки нам самим. Не тому, що війна щось нам подарувала. А тому, що попри все пережите ми знайшли в собі сили знову обрати життя.

Як посттравматичне зростання відбувається в тихі, непомітні моменти

Одного дня — можливо, того самого тихого ранку — хтось поставить чашку на столі, видихне і вперше за довгий час не прислухається. І в цю мить, у цій крихітній паузі між вдихом і видихом, відбудеться щось важливіше за перемогу над ворогом. Відбудеться перемога над страхом усередині.

Ми переможемо себе тодішніх — зламаних, недоспаних, зведених до інстинкту виживання. Ми не переможемо війну — ми вже це робимо щодня, просто живучи. Але це буде тиха перемога, без параду. І саме вона визначить, якою нацією ми стали.