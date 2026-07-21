Посттравматичне зростання після війни — як пережити тишу. Колонка психотерапевтки й авторки 12 книг Ксенії Тейлор

Я не знаю, що буде з моєю психікою в той день, коли закінчиться війна. Не знаю, як засинатиму перший раз без приготовленого одягу й тривожного рюкзака. Не знаю, як відреагує тіло, коли більше не доведеться прислухатися до сирен, читати новини з тривогою, ловити поглядом небо, прискорювати крок від незнайомого звуку. Посттравматичне зростання — це шлях, який починається саме там, де закінчується небезпека. І, здається, ніхто з нас іще не знає, яким він буде.

Бо ми ще ніколи не жили після цієї війни.

Чому тиша може виявитися найважчим випробуванням?

Ми навчилися жити під звуки повітряних тривог. Навчилися працювати між вибухами. Планувати між обстрілами. Усміхатися, коли серце стискається від страху. Ми навчилися виживати в реальності, яка ще кілька років тому здавалася неможливою.

Але ми зовсім не знаємо, як будемо жити тоді, коли ця реальність закінчиться.

Я думаю про це у двох ролях одночасно — як психотерапевтка, яка щодня зустрічається з людським болем і виснаженням, і як українка. Як жінка, яка разом із мільйонами інших вже багато років живе в постійному контакті з небезпекою. І щоразу, коли в кабінеті звучить запитання "А що буде зі мною після війни?", я ловлю себе на чесній відповіді: "Я теж не знаю".

Але я знаю інше. Одного дня настане тиша. І, можливо, найважчим випробуванням для нашої психіки стануть уже не вибухи. А саме вона — тиша.

Бо війна навчила нас жити в постійній готовності до небезпеки. А миру нам ще доведеться вчитися. Тому, що наша нервова система змінювалася разом із війною — і коли небезпека зникне, їй знадобиться час, щоб повірити: тепер справді можна жити.

Що відбувається з нервовою системою після тривалої травми?

Коли закінчиться війна, українці не прокинуться іншими людьми. Вони прокинуться людьми, які дуже довго не мали права розслабитися. Парадоксально, але після років існування на високому рівні адреналіну спокій може сприйматися як щось неприродне. Психіка буде несвідомо шукати нові джерела напруги — просто тому, що організм звик існувати саме так.

Як психотерапевтка, я дедалі частіше чую від людей не лише про втому і страх. Я чую про те, скільки сил щодня забирає постійний самоконтроль. Про життя, в якому не можна дозволити собі повністю розслабитися навіть на кілька хвилин.

Психологи давно описали цей феномен: нервова система, яка довго існувала в режимі виживання, після завершення загрози не вмикає спокій автоматично. Навпаки — може посилити тривогу, бо загроза зникла, а тіло іще не отримало дозволу її відпустити. Саме тому в перші місяці після миру частина людей відчуватиме не полегшення, а дезорієнтацію. Звук незнайомої машини, чужий крок за спиною, різкий запах — усе, що раніше було нейтральним, може на якийсь час стати тригером. Це буде нормою. Ознакою того, що психіка починає свій власний демобілізаційний процес.

Найскладнішим завданням після Перемоги буде не відбудувати міста. Найскладнішим буде переконати власну нервову систему, що тепер можна жити.

Саме тому ми так багато говоримо про те, як пережити війну — і майже не говоримо про те, як пережити мир.

Як виглядає звичайне життя, якого ми так довго не мали?

Іноді я дозволяю собі уявити один дуже звичайний вечір.

Я приймаю теплу ванну. Одягаю чисту піжаму. Лягаю у своє ліжко, застелене свіжою постіллю. Відкриваю книгу і просто читаю. Не відкладаю її щоп’ять хвилин, щоб перевірити новини. Не гортаю телеграм-канали в пошуках інформації про можливий масований обстріл. Не намагаюся зрозуміти, чи злетіли літаки, чи летять безпілотники, чи загрожує балістика.

Я просто читаю книгу. І мені здається, що після цієї війни це буде однією з найбільших розкошей мого життя.

Іноді я уявляю ще один момент: беру телефон і видаляю застосунок повітряної тривоги. А потім — телеграм-канали, які роками були не просто джерелом інформації, а способом виживання. Важко навіть уявити, які почуття я переживатиму в цю мить. Можливо, це буде одна з найтихіших і водночас найгучніших перемог у моєму житті.

Я уявляю, як вимикаю світло. Лягаю. Розслабляю тіло. Засинаю — без внутрішнього очікування, що за кілька годин мене розбудить сирена. Без думки, що серед ночі доведеться схопити рюкзак і бігти в укриття. Без страху за тих, кого люблю.

Поки що я лише уявляю це. Але саме ця уява сьогодні теж допомагає мені жити.

Чому посттравматичне зростання починається ще під час війни?

Тема посттравматичного зростання та повернення до звичайного життя здається мені зараз важливішою, ніж будь-коли. Хтось із нас, можливо, взагалі не відчує різниці. Хтось швидко впорається з наслідками. А для когось закінчення війни стане не закінченням травми — а початком зустрічі з нею.

І найбільшим викликом стане звичайне життя. Саме так. Звичайний понеділок без сирен, без жахливих новин, без постійного очікування катастрофи.

Але є й інший бік. Люди, які пережили тривалі кризи, нерідко відкривають у собі те, чого раніше не помічали: іншу міру цінностей, глибші стосунки, нові сенси. Посттравматичне зростання — рух уперед від попереднього стану, а зовсім не повернення до нього. Зустріч із собою іншим, яка стає можливою саме тоді, коли людина проходить крізь найважче.

Психологи, зокрема американські дослідники Річард Тедескі і Лоуренс Калхун, які ввели сам термін ще у 1990-х, описують це зростання через п’ять вимірів: нові можливості, зміцнення стосунків, відчуття власної сили, духовні зміни і більше вдячності до простих речей. Але важливо розуміти: зростання не скасовує болю. Воно виростає поруч із ним.

Що нас чекає там, за тишею?

Я не знаю, якими ми прокинемося після Перемоги. Не знаю, скільки часу знадобиться кожному з нас, щоб навчитися жити без постійної небезпеки. Не знаю, як довго наша психіка ще здригатиметься від незнайомих звуків, шукатиме тривогу там, де вже буде тиша, і вчитиметься довіряти звичайному.

Цей шлях не буде рівним. У когось він займе місяці, у когось — роки. Хтось пройде його майже непомітно для себе, хтось — через терапію, підтримку близьких, тривалу внутрішню роботу. Але напрямок у всіх один: від виживання — до життя. Від постійної готовності до небезпеки — до здатності відчувати звичайні речі як дарунок. Чашка кави вранці без перевірки новин. Сон без тривожного рюкзака поруч. Прогулянка, під час якої не тримаєш у голові схему найближчого укриття.

Але я точно знаю одне: одного дня ми почнемо знайомитися із собою іншими. І, можливо, це буде одна з найважливіших зустрічей у нашому житті.

Перемога стане завершенням війни. А для багатьох із нас вона стане лише початком довгого шляху додому — до самих себе.

Про цей шлях я і хочу писати далі.