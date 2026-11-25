Коли з’являється повідомлення про черговий обмін військовополоненими, хочеться зупинитися, прочитати кожне слово, переглянути всі фотографії, вдивитися в обличчя людей, які повернулися додому. Я не знаю їхніх імен, не знайома з їхніми родинами, але щоразу відчуваю величезну радість. Завжди роблю репости та пишу у своїх соціальних мережах лише два слова: «Наші вдома».

Бо для мене, як і для кожного українця, це не просто новина. Я працюю з людьми, які повернулися з російського полону, і розумію, наскільки страшним може бути досвід, який вони пережили. Я бачу, якою ціною дається повернення до життя після пережитого. Тому кожен обмін — це подія, значення якої важко переоцінити.

Сьогодні Україна знову очікує на масштабне повернення наших людей. За словами Президента Володимира Зеленського, під час переговорів в Абу-Дабі обговорювали обмін у форматі 1000 на 1000 або навіть 1500 на 1500. Станом на 14 листопада остаточна кількість людей і дата обміну не оголошені. Але для тисяч українських родин ця новина вже стала приводом знову сподіватися: а раптом серед тих, хто повернеться, буде саме їхня близька людина?

Є одна сторона цієї історії, про яку ми говоримо значно рідше. Це життя тих, хто чекає. Не лише родин військовополонених, а й родин цивільних, яких незаконно утримують у російських в’язницях, і тих, хто роками шукає зниклих безвісти. Їхні історії різні, але в кожній є спільне — болісне очікування людини, без якої неможливо уявити власне життя.

Очікування теж може бути полоном

Коли людина потрапляє в полон або зникає безвісти, її родина опиняється в особливій психологічній реальності. Якщо полон підтверджений, близькі знають, що людина жива, але не можуть бути поруч, поговорити, обійняти, побачити на власні очі, у яких умовах вона перебуває. Немає контролю над тим, що з нею відбувається, і часто немає навіть достовірної інформації про її стан.

Якщо ж людина зникла безвісти, невизначеність набуває ще одного виміру: родина не знає навіть того, чого їй найбільше хочеться знати, — чи жива її близька людина.

У психології для опису подібного досвіду існує поняття «невизначена втрата» (ambiguous loss), яке розробила американська дослідниця Полін Босс. Ідеться про ситуацію, коли близька людина фізично відсутня, але психологічно залишається центральною частиною життя родини. Немає чіткого завершення, немає відповіді на головні запитання, а звичні механізми переживання втрати не працюють так, як зазвичай.

У такій реальності живуть родини полонених і зниклих безвісти. Вони не можуть попрощатися, не можуть отримати остаточну відповідь, не можуть повернутися до життя, у якому ця людина просто була поруч. Вони продовжують жити, але частина їхньої уваги, думок і почуттів постійно залишається там, де перебуває той, кого вони чекають. Іноді це триває місяцями, іноді роками.

Ранок починається з перевірки телефона. Повідомлення, дзвінки, новини, офіційні сторінки, групи родин. Будь-яка інформація може виявитися важливою. Кожен обмін викликає надію: а раптом цього разу? А раптом він чи вона серед тих, кого повернуть? І якщо цього не стається, людина знову залишається з болем, який нікуди не зник.

Це не просто хвилювання за близького. Тривале очікування в умовах невизначеності може спричиняти значне психологічне виснаження, впливати на сон, концентрацію уваги, фізичне самопочуття та стосунки з іншими людьми. Людина може ставати надмірно тривожною, дратівливою, втрачати інтерес до звичних справ або відчувати провину за те, що дозволяє собі радіти життю.

Життя між надією та страхом

Одна з найскладніших особливостей такого очікування — постійне співіснування протилежних емоцій. Людина може прокидатися з надією, а вже за кілька годин відчувати страх. Може радіти новині про повернення інших і водночас плакати, тому що її рідна людина досі не вдома. Може відчувати злість, безсилля, заздрість до тих, хто вже зустрів своїх близьких, а потім соромитися цих почуттів.

Усе це не робить людину поганою, слабкою чи недостатньо люблячою. Радість за тих, хто повернувся, не скасовує болю за того, хто залишається в полоні. Злість не означає втрату любові. Втома не означає, що людина перестала чекати.

Особливо важко, коли очікування стає центральною частиною життя. Людина починає відкладати все на потім: відпочинок, зустрічі, власні плани, важливі рішення. Ніби не має права жити повноцінно, поки її близький перебуває в полоні.

Але тут я хочу сказати дуже важливу річ: ви маєте право жити, навіть коли чекаєте.

Ви можете усміхатися, зустрічатися з друзями, святкувати день народження, планувати відпустку, купувати собі новий одяг, закохуватися, радіти сонячному дню. Це не зрада людини, яка перебуває в полоні. Це не означає, що ви забули про неї або менше її любите. Ваше життя не повинно перетворюватися на безперервне покарання за те, що ви не можете змінити ситуацію.

День після обміну

Для родин, чиїх близьких немає серед звільнених, день обміну може стати одним із найважчих. Країна радіє, соціальні мережі наповнюються фотографіями обіймів і сльозами щастя. А для когось у цей самий момент знову руйнується надія, на яку так довго чекали.

Людина може відчувати радість за інших і водночас порожнечу за свого. Може ловити себе на заздрості, злитися на себе за це й соромитися власних почуттів. Може знову запитувати: чому не він? Чому не вона? Чому знову не наша зустріч? Це зрозумілі реакції людини, яка перебуває в тривалому емоційному напруженні. Їх не потрібно засуджувати чи приховувати.

Що може допомогти в такий день?

Не вимагайте від себе правильної реакції. Можна радіти й плакати в один день.

Можна радіти й плакати в один день. Заздалегідь подбайте про підтримку. Якщо знаєте, що день обміну буде складним, домовтеся з близькою людиною побути поруч.

Якщо знаєте, що день обміну буде складним, домовтеся з близькою людиною побути поруч. Дозвольте собі паузу в соціальних мережах. Фотографії чужих зустрічей можна переглянути пізніше, коли з’являться сили.

Фотографії чужих зустрічей можна переглянути пізніше, коли з’являться сили. Не робіть висновків про майбутнє на підставі одного обміну. Те, що вашої близької людини немає серед повернених, не означає, що про неї забули, що її не шукають або що надії більше немає.

Важливо розрізняти відсутність очікуваної новини сьогодні й остаточну відповідь про долю близької людини. Це не одне й те саме.

Коли кожна новина стає випробуванням

Окрема проблема для родин — інформаційне навантаження. У соціальних мережах з’являються повідомлення про можливі обміни, непідтверджені списки, фотографії, відео, свідчення людей, які нібито володіють важливою інформацією. Для тих, хто чекає, кожне таке повідомлення може стати емоційним потрясінням. Людина шукає підтвердження, переходить з каналу на канал, перечитує коментарі, телефонує знайомим. Іноді витрачає на це години, а достовірної інформації так і не отримує.

Особливо небезпечні повідомлення від невідомих осіб, які обіцяють включити військовополоненого до списку на обмін, надати інформацію за гроші або допомогти з поверненням через нібито особисті зв’язки. Такі ситуації можуть завдавати додаткової психологічної шкоди, а також становити загрозу для родини та самого полоненого.

Тому інформаційна гігієна в цій ситуації — не просто рекомендація. Це один зі способів психологічного самозахисту.

Визначте офіційні джерела. Стежте за повідомленнями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро, Офісу Президента та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Анонімні повідомлення в Telegram, дописи в соцмережах чи інформацію від невідомих посередників не сприймайте як підтверджений факт.

Стежте за повідомленнями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро, Офісу Президента та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Анонімні повідомлення в Telegram, дописи в соцмережах чи інформацію від невідомих посередників не сприймайте як підтверджений факт. Не перевіряйте новини безперервно. Визначте два-три проміжки на день для офіційних повідомлень. На ніч за можливості вимикайте сповіщення, залишивши дзвінки від тих, хто може повідомити справді важливе. Постійне оновлення стрічки не наближає обмін, але посилює тривогу.

Визначте два-три проміжки на день для офіційних повідомлень. На ніч за можливості вимикайте сповіщення, залишивши дзвінки від тих, хто може повідомити справді важливе. Постійне оновлення стрічки не наближає обмін, але посилює тривогу. Не передавайте гроші за обіцянки повернення. Жодна приватна особа не може гарантувати включення людини до списку за винагороду. Не поспішайте відповідати й передавати кошти чи особисті дані, звертайтеся до державних органів.

Жодна приватна особа не може гарантувати включення людини до списку за винагороду. Не поспішайте відповідати й передавати кошти чи особисті дані, звертайтеся до державних органів. Будьте обережні з публічністю. Не поширюйте неперевірену інформацію, персональні дані, обставини полону, місце утримання та інші відомості, які можуть зашкодити людині. Перед оприлюдненням чутливих даних проконсультуйтеся з Координаційним штабом.

Бажання знати якомога більше цілком зрозуміле. Але не вся інформація в інтернеті правдива чи безпечна. Іноді відмова читати чергове непідтверджене повідомлення — це не байдужість, а турбота про власний психологічний стан.

Як витримувати очікування

Я не буду говорити родинам, що потрібно просто заспокоїтися, не хвилюватися або думати позитивно. Такі поради не працюють, коли близька людина перебуває в руках ворога. Але є речі, які можуть допомогти зберегти психологічні сили й не дозволити очікуванню повністю поглинути власне життя.

Поверніть собі хоча б частину повсякденного життя. Знайдіть те, на що ви все-таки можете впливати: приготувати їжу, вийти на прогулянку, подбати про сон, зустрітися з близькою людиною. Не вимагайте від себе великих досягнень, почніть із простого. Звичні справи не вирішують проблеми полону, але повертають відчуття передбачуваності, якого так бракує в невизначеності.

Знайдіть те, на що ви все-таки можете впливати: приготувати їжу, вийти на прогулянку, подбати про сон, зустрітися з близькою людиною. Не вимагайте від себе великих досягнень, почніть із простого. Звичні справи не вирішують проблеми полону, але повертають відчуття передбачуваності, якого так бракує в невизначеності. Не залишайтеся наодинці зі своїми переживаннями. Знайдіть людей, з якими можна говорити відверто: рідних, друзів, інші родини, психолога чи психотерапевта. Тим, хто проходить через подібний досвід, не потрібно пояснювати, чому ви знову перевіряєте телефон чи не можете заснути після новин про обмін. Водночас нехай це спілкування не перетворюється на обговорення найстрашніших сценаріїв. Підтримка — це ще й можливість разом помовчати, поговорити про щось інше, побути людьми, а не лише тими, хто чекає.

Знайдіть людей, з якими можна говорити відверто: рідних, друзів, інші родини, психолога чи психотерапевта. Тим, хто проходить через подібний досвід, не потрібно пояснювати, чому ви знову перевіряєте телефон чи не можете заснути після новин про обмін. Водночас нехай це спілкування не перетворюється на обговорення найстрашніших сценаріїв. Підтримка — це ще й можливість разом помовчати, поговорити про щось інше, побути людьми, а не лише тими, хто чекає. Помічайте, коли тривога стає надмірною. Поверніть увагу в теперішній момент: відчуйте опору під ногами, назвіть предмети навколо себе, зробіть кілька повільних видихів, розслабте плечі. Можна вийти на коротку прогулянку. Це не змінить обставин полону, але зменшить напруження в тілі й поверне контакт із реальністю.

Поверніть увагу в теперішній момент: відчуйте опору під ногами, назвіть предмети навколо себе, зробіть кілька повільних видихів, розслабте плечі. Можна вийти на коротку прогулянку. Це не змінить обставин полону, але зменшить напруження в тілі й поверне контакт із реальністю. Дозвольте собі відпочивати від очікування. Ви не зобов’язані щохвилини думати про полоненого, читати новини й переглядати фотографії. Іноді потрібно просто закрити телефон, подивитися фільм, побути з дітьми. Відпочинок не означає, що ви забули про близьку людину. Ви не повинні постійно страждати, щоб довести силу своєї любові. Право на відпочинок не потрібно заслужити. Воно у вас є.

Ви не зобов’язані щохвилини думати про полоненого, читати новини й переглядати фотографії. Іноді потрібно просто закрити телефон, подивитися фільм, побути з дітьми. Відпочинок не означає, що ви забули про близьку людину. Ви не повинні постійно страждати, щоб довести силу своєї любові. Право на відпочинок не потрібно заслужити. Воно у вас є. Не вимагайте від себе постійної сили. Можна плакати. Можна злитися. Можна втомлюватися від людей і розмов. Можна іноді не мати жодних слів. Не потрібно весь час демонструвати витримку, особливо перед тими, хто не розуміє вашого досвіду.

Якщо тривога, безсоння, пригнічений стан, панічні реакції або фізичне виснаження тривалий час заважають повсякденному життю, варто звернутися по професійну психологічну чи психотерапевтичну допомогу. Не потрібно чекати, поки сил зовсім не залишиться.

Тим, хто поруч із родинами полонених

Як суспільство ми маємо навчитися правильно підтримувати тих, хто чекає. Не запитуйте постійно: «Ну що, є якісь новини?». Не обіцяйте, що «скоро все закінчиться», якщо не маєте для цього підстав. Не говоріть, що людина повинна триматися, бути сильною або не втрачати надії.

Іноді найкраща підтримка — це не слова, а присутність. Запитайте, чим можете допомогти. Запропонуйте приготувати вечерю, забрати дитину зі школи, піти разом на прогулянку, допомогти з побутовими справами. Не зникайте після чергового обміну, якщо близька вам людина знову не отримала звістки про свого рідного. Залишайтеся поруч і тоді, коли новин немає, коли очікування затягується, коли людина втомилася пояснювати, що з нею відбувається.

І головне — не порівнюйте біль. Те, що чиясь близька людина вже повернулася, не робить очікування іншої родини менш важливим. Радість одних не повинна ставати приводом для знецінення болю інших.

Зустріч — це початок нового шляху

Слова «Наші вдома» не завершують історію. Вони відкривають наступний етап, про який теж варто говорити.

У моїй практиці є історія жінки, яка так довго чекала чоловіка з полону, що її життя перетворилося на суцільне очікування. На зустріч вона приїхала раніше за всіх. Вдивлялася в обличчя людей, які виходили з автобуса, і не знаходила свого. Коли чоловік нарешті підійшов, намагаючись їй усміхнутися, вона його не впізнала: перед нею стояла зовсім інша людина. Вона розгубилася на мить. Але коли вони обнялися й вона притисла його до себе, то відчула найріднішого. Тіло впізнало. Душа впізнала. Не очі.

Пізніше їй було соромно, що вона не впізнала його одразу. З професійної точки зору в цьому немає ні провини, ні браку любові. Очима ми шукаємо людину, яку пам’ятаємо, а полон змінює людину. Впізнавання починається з тіла, з відчуття близькості, і лише потім до нього долучається все інше.

На сесії ця жінка сказала головне: чоловік уже ніколи не буде тим, ким пішов на фронт. Їм доведеться заново впізнавати одне одного. Вона була впевнена, що її любов допоможе відновити те, що було між ними, і що вона готова будувати це життя заново.

Повернення з полону — це не повернення до колишнього життя. Змінилася і людина, яка пережила полон, і родина, яка чекала. Обом потрібні час, терпіння і часто підтримка фахівців. Але саме таке впізнавання, повільне й через близькість, і є початком відновлення.

Ми чекаємо. І пам’ятаємо про тих, хто чекає

Коли відбувається обмін, ми бачимо обличчя людей, які повертаються додому. Обійми, сльози, перші дзвінки рідним, зустрічі, на які чекали місяцями й роками. І це справді величезна радість для всієї країни.

Але за кожною такою фотографією є історія родини, яка чекала. Є матері, дружини, чоловіки, діти, батьки, брати й сестри. Є люди, які вчилися жити в невизначеності, шукали інформацію, зверталися до державних органів, не припиняли нагадувати про своїх рідних і щодня намагалися витримати те, що витримати надзвичайно важко. І є інші родини, які після кожного обміну знову чекають.

Ми маємо пам’ятати про них не лише в день обміну, а й наступного дня, наступного місяця, через рік. За кожним іменем у списках є людина, на яку хтось чекає вдома.

Я дуже хочу, щоб кожна родина дочекалася свого найважливішого повідомлення. Щоб кожен телефонний дзвінок, на який так довго чекали, нарешті пролунав. Щоб кожна людина, яка сьогодні перебуває в російському полоні, повернулася додому. І щоб одного дня слова «Наші вдома» стосувалися кожного, кого ми чекаємо.

Бо полонені мають повернутися. А ті, хто чекає, мають відчути, що вони не самі.