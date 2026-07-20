Підошовна бородавка на стопі — як лікувати без рецидивів. Поради лікаря-хірурга Євгена Кислиці

Зазвичай все починається з невеликої цятки на підошві, яку роками не помічають або лікують самостійно. А потім кожен крок стає випробуванням. У моїй практиці була пацієнтка, яка вісімнадцять років ходила по лікарях, п'ять разів видаляла утворення азотом — і щоразу бородавка поверталася. Все тому, що лікування підбиралося без точного розуміння глибини та природи проблеми.

Що таке підошовна бородавка і чим вона відрізняється від мозолі

Підошовна бородавка — доброякісне утворення на стопі, спричинене вірусом папіломи людини, найчастіше першого, другого та четвертого типів. Виглядає як ділянка ущільненої або шорсткої шкіри на підошві чи пальцях ніг. Характерна ознака — темні крапки всередині: це дрібні судини, що живлять утворення. Якщо їх травмувати — вони сильно кровлять.

Головна підступність підошовної бородавки в тому, що під вагою тіла вона не росте назовні, як звичайна бородавка, а вростає вглиб — через шкіру в м'які тканини стопи, іноді на кілька сантиметрів. Саме тому кожен крок стає болісним: людина фактично наступає на щільний глибокий вузол.

Від мозолі відрізнити просто: бородавка сильно болить при стисканні з боків, навіть легкому. Мозоль — при натисканні зверху. На місці бородавки також зникає або деформується природний малюнок шкіри.

Чому бородавка з'являється і хто в зоні ризику

Вірус папіломи людини проникає через мікротріщини в шкірі й змушує клітини аномально ділитися. Без лікування бородавка завжди розростатиметься — особливо якщо її травмувати. Чим більше травм, тим швидше вона збільшується.

Основні фактори ризику зараження:

басейни, спортзали, готельні номери — ходіння босоніж у вологих громадських місцях є найкоротшим шляхом до зараження

надмірна пітливість ніг — волога шкіра вразливіша до проникнення вірусу через збільшений простір між шарами шкіри

тісне взуття — постійне тертя створює мікротравми, крізь які вірус потрапляє в клітини шкіри

знижений імунітет — стреси, хронічні захворювання та перевтома роблять організм беззахисним перед вірусом

З практики: у більшості пацієнтів при розмові виявляється одночасно два-три з цих факторів.

Чому не можна зрізати або припікати бородавку самостійно

Найпоширеніша помилка — сприйняти бородавку за сухий мозоль і спробувати зрізати її пемзою, лезом або випалити чистотілом. Робити це категорично не можна: при травмуванні вірус поширюється на сусідні здорові тканини, і бородавок стає більше.

Підступність підошовної бородавки полягає і в тому, що якщо не видалити її повністю — вона обов'язково з'явиться знову. Тому якщо пацієнти намагаються це зробити, самостійно, та навіть після кріодеструкції азотом без належного контролю, будуть рецидиви: поверхню знищено, але корінь лишився і бородавка з’явилася знов.

Як лікують підошовну бородавку сьогодні

Лікуванням займаються дерматологи, хірурги та подологи. Найефективнішим вважаю комбінований підхід: спеціальна косметика, що пригнічує ріст бородавки й готує тканини для подальшого видалення утворення, плюс інструментальне видалення.

З методів видалення найкраще себе зарекомендували два поєднання. Перше — спеціальні косметичні засоби разом із видаленням бородавки фрезою: методика дозволяє шар за шаром спилювати утворення до здорових тканин, а при великих або глибоких бородавках використовую місцеву анестезією. Друге — косметика у поєднанні з лазерним видаленням: лазер випалює бородавку пошарово й "запаює" судини, мінімізуючи ризик кровотечі та рецидиву. Рана після лазера загоюється довше, але результат надійний.

Радіохвильовий метод та хімічні кислотні розчини теж застосовуються, але мають обмеження: перший доступний лише у великих центрах, другий при неправильному застосуванні може спричинити глибокий хімічний опік або не видаляє бородавку повністю.

Як захистити стопи від вірусу папіломи людини

Профілактика проста, але потребує постійності. У басейні, сауні та готелі — лише власні гумові капці. Якісне дихаюче взуття та щоденна зміна шкарпеток. Ретельне висушування стоп після миття — вологе середовище є ідеальним для вірусу.

Окремо — для пацієнтів із цукровим діабетом. Цій групі раджу тричі на день оглядати стопи на наявність будь-яких пошкоджень і раз на місяць профілактично відвідувати кабінет діабетичної стопи. При появі підошовної бородавки — звертатися туди одразу, без зволікань.

Підошовна бородавка піддається лікуванню якщо не зволікати

Рання стадія — кілька сеансів і мінімальна реабілітація. Запущена, з підритостями й кратерами, яку ще й роками безрезультатно лікували — це місяці роботи та складніше видалення і відновлення. Єдина умова успіху незмінна: точна діагностика, правильно підібраний метод і чітке дотримання рекомендацій лікаря до й після процедури. Підошовна бородавка — не вирок, але і сама вона не минеться.