Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна
Підошовна бородавка вростає вглиб і робить кожен крок болісним
Медцентр

Підошовна бородавка вростає вглиб і робить кожен крок болісним

Чому підошовна бородавка болить, як відрізнити від мозолі та які методи лікування працюють. Пояснює лікар-хірург Євген Кислиця.

Євген Кислиця
Євген Кислиця

лікар-хірург КНП «Кіровоградський обласний клінічний кардіодиспансер» Кіровоградської обласної ради.

Дата публікації:
20 липня 2026 11:52
Підошовна бородавка на стопі — як лікувати без рецидивів. Поради лікаря-хірурга Євгена Кислиці
Підошовна бородавка. Фото: колаж Новини.LIVE. Створено за допомогою ШІ

Зазвичай все починається з невеликої цятки на підошві, яку роками не помічають або лікують самостійно. А потім кожен крок стає випробуванням. У моїй практиці була пацієнтка, яка вісімнадцять років ходила по лікарях, п'ять разів видаляла утворення азотом — і щоразу бородавка поверталася. Все тому, що лікування підбиралося без точного розуміння глибини та природи проблеми.

Що таке підошовна бородавка і чим вона відрізняється від мозолі

Підошовна бородавка — доброякісне утворення на стопі, спричинене вірусом папіломи людини, найчастіше першого, другого та четвертого типів. Виглядає як ділянка ущільненої або шорсткої шкіри на підошві чи пальцях ніг. Характерна ознака — темні крапки всередині: це дрібні судини, що живлять утворення. Якщо їх травмувати — вони сильно кровлять.

Головна підступність підошовної бородавки в тому, що під вагою тіла вона не росте назовні, як звичайна бородавка, а вростає вглиб — через шкіру в м'які тканини стопи, іноді на кілька сантиметрів. Саме тому кожен крок стає болісним: людина фактично наступає на щільний глибокий вузол.

Від мозолі відрізнити просто: бородавка сильно болить при стисканні з боків, навіть легкому. Мозоль — при натисканні зверху. На місці бородавки також зникає або деформується природний малюнок шкіри.

Чому бородавка з'являється і хто в зоні ризику

Вірус папіломи людини проникає через мікротріщини в шкірі й змушує клітини аномально ділитися. Без лікування бородавка завжди розростатиметься — особливо якщо її травмувати. Чим більше травм, тим швидше вона збільшується.

Основні фактори ризику зараження:

  • басейни, спортзали, готельні номери — ходіння босоніж у вологих громадських місцях є найкоротшим шляхом до зараження
  • надмірна пітливість ніг — волога шкіра вразливіша до проникнення вірусу через збільшений простір між шарами шкіри
  • тісне взуття — постійне тертя створює мікротравми, крізь які вірус потрапляє в клітини шкіри
  • знижений імунітет — стреси, хронічні захворювання та перевтома роблять організм беззахисним перед вірусом

З практики: у більшості пацієнтів при розмові виявляється одночасно два-три з цих факторів.

Чому не можна зрізати або припікати бородавку самостійно

Найпоширеніша помилка — сприйняти бородавку за сухий мозоль і спробувати зрізати її пемзою, лезом або випалити чистотілом. Робити це категорично не можна: при травмуванні вірус поширюється на сусідні здорові тканини, і бородавок стає більше.

Підступність підошовної бородавки полягає і в тому, що якщо не видалити її повністю — вона обов'язково з'явиться знову. Тому якщо пацієнти намагаються це зробити, самостійно, та навіть після кріодеструкції азотом без належного контролю, будуть рецидиви: поверхню знищено, але корінь лишився і бородавка з’явилася знов.

Як лікують підошовну бородавку сьогодні

Лікуванням займаються дерматологи, хірурги та подологи. Найефективнішим вважаю комбінований підхід: спеціальна косметика, що пригнічує ріст бородавки й готує тканини для подальшого видалення утворення, плюс інструментальне видалення.

З методів видалення найкраще себе зарекомендували два поєднання. Перше — спеціальні косметичні засоби разом із видаленням бородавки фрезою: методика дозволяє шар за шаром спилювати утворення до здорових тканин, а при великих або глибоких бородавках використовую місцеву анестезією. Друге — косметика у поєднанні з лазерним видаленням: лазер випалює бородавку пошарово й "запаює" судини, мінімізуючи ризик кровотечі та рецидиву. Рана після лазера загоюється довше, але результат надійний.

Радіохвильовий метод та хімічні кислотні розчини теж застосовуються, але мають обмеження: перший доступний лише у великих центрах, другий при неправильному застосуванні може спричинити глибокий хімічний опік або не видаляє бородавку повністю.

Як захистити стопи від вірусу папіломи людини

Профілактика проста, але потребує постійності. У басейні, сауні та готелі — лише власні гумові капці. Якісне дихаюче взуття та щоденна зміна шкарпеток. Ретельне висушування стоп після миття — вологе середовище є ідеальним для вірусу.

Окремо — для пацієнтів із цукровим діабетом. Цій групі раджу тричі на день оглядати стопи на наявність будь-яких пошкоджень і раз на місяць профілактично відвідувати кабінет діабетичної стопи. При появі підошовної бородавки — звертатися туди одразу, без зволікань.

Підошовна бородавка піддається лікуванню якщо не зволікати

Рання стадія — кілька сеансів і мінімальна реабілітація. Запущена, з підритостями й кратерами, яку ще й роками безрезультатно лікували — це місяці роботи та складніше видалення і відновлення. Єдина умова успіху незмінна: точна діагностика, правильно підібраний метод і чітке дотримання рекомендацій лікаря до й після процедури. Підошовна бородавка — не вирок, але і сама вона не минеться.

пластична хірургія лікування вірус діабет дерматолог лазер

Інші колонки з розділу

Я курю, тривожусь, їм солодке — і все одно здаю аналізи вчасно

Я курю, тривожусь, їм солодке — і все одно здаю аналізи вчасно

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Олександра Васильченко

Клінічний онколог. Заввідділення онкології в клініці CitiDoctor
Міф про здорову повноту — що приховують аналізи

Міф про здорову повноту — що приховують аналізи

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Ольга Василенко

лікарка-кардіологиня, кандидатка медичних наук, досвід у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань.
Як провести літні канікули безпечно — гайд від педіатра

Як провести літні канікули безпечно — гайд від педіатра

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Віра Ониськова

лікарка-педіатр, «Лікарська династія» та амбулаторія «Я ВАШ ЛІКАР»
Більше колонок

Інші новини з розділу

Вибух під час інтерв'ю: лікар з Харкова розповів про роботу під обстрілами - 290x166

Вибух під час інтерв'ю: лікар з Харкова розповів про роботу під обстрілами

15 липня 06:36
100 тисяч грн під час лікування: коли військовим можуть відмовити у виплаті - 290x166

100 тисяч грн під час лікування: коли військовим можуть відмовити у виплаті

10 липня 18:05
В Україні затвердили виплати для захисників, звільнених із полону: яка сума передбачена - 290x166

В Україні затвердили виплати для захисників, звільнених із полону: яка сума передбачена

10 липня 14:10
Магнітні бурі сьогодні: прогноз сонячної активності - 290x166

Магнітні бурі сьогодні: прогноз сонячної активності

4 липня 15:37
Більше новин

Стати автором

1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації