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Оскарження рішення ВЛК — покрокова стратегія захисту
Медцентр

Оскарження рішення ВЛК — покрокова стратегія захисту

Покроково про підготовку і строки оскарження рішень ВЛК. Тетяна Бухольська, адвокатка з військового права ЮК PROCTOR, пояснює як зібрати докази і подати скаргу.

Тетяна Бухольська
Тетяна Бухольська

адвокат з військового права ЮК «PROCTOR»

Дата публікації:
29 червня 2026 10:16
Оскарження рішення ВЛК — як діяти правильно. Поради адвокатки з військового права Тетяни Бухольської PROCTOR
Оскарження рішення ВЛК. Фото: колаж Новини.LIVE. Створено за допомогою ШІ.

Рішення військово-лікарської комісії може вирішити долю військовослужбовця: від статусу придатності до розміру пенсії і права на одноразову допомогу. Але що робити, якщо висновок ВЛК суперечить реальному стану здоров'я або прийнятий із порушеннями? Оскарження рішення ВЛК — повноцінний юридичний інструмент, який за правильного застосування реально захищає права.

Чому підготовка до ВЛК важливіша, ніж здається

Більшість військовослужбовців приходять на медогляд непідготовленими — і саме тут закладається майбутня проблема. Частина навіть замовчує окремі діагнози, вважаючи їх незначними. Натомість кожен документально підтверджений діагноз формує доказову базу, яка потім або захищає інтереси людини, або залишає їх без захисту.

Перед комісією варто переглянути всі наявні медичні документи й визначити, до яких профільних лікарів слід потрапити і на що звернути їхню увагу. Паралельно — ознайомитися з нормативною базою. Для військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії це Наказ МО України № 402 від 14.08.2008, для прикордонників — Наказ МВС № 441 від 25.06.2024. Знання регламенту дає розуміння, яке рішення є обґрунтованим, а яке — ні.

Що робити одразу після отримання рішення ВЛК?

Отримавши постанову, не поспішайте її підписувати без аналізу. Перший крок — уважно вивчити зміст рішення та зрозуміти, у чому саме полягає порушення. Просте незгодня з результатом не є достатньою підставою для скасування. Потрібно встановити конкретний дефект: неправильне застосування норми закону, ігнорування медичних документів, порушення процедури або помилкове встановлення причинного зв'язку травми зі службою.

Строки оскарження жорсткі. До вищестоящої ВЛК — 30 днів з моменту отримання рішення. До суду — 3 місяці з дня вручення відповіді на скаргу або 6 місяців з дня винесення постанови ВЛК. Пропуск строку фактично закриває можливість захисту.

Яку доказову базу зібрати перед оскарженням?

Документи — основа будь-якого успішного оскарження. Залежно від характеру спору до пакету входять:

  • виписки зі стаціонарів, результати МРТ, КТ, рентгену та інших обстежень
  • висновки профільних спеціалістів, отримані незалежно від ВЛК
  • довідки про обставини отримання травми, витяги з наказів
  • документи про участь у бойових діях, рапорти та службові документи, що підтверджують обставини виникнення захворювання

Практика показує: значна частина успішних оскаржень пов'язана саме з тим, що медичний огляд був неповним — наприклад, не здійснено забору обов'язкових аналізів — або комісія не врахувала наявні документи, які мали вирішальне значення.

Як подати скаргу до вищестоящої ВЛК

Скарга подається до регіональної ВЛК за зоною відповідальності. Вибір комісії залежить від місця проходження служби або реєстрації позаштатної ВЛК. Зокрема, Центральна військово-лікарська ЗСУ охоплює Київ і Київщину, Чернігів і Десну. Дванадцята Регіональна ВЛК відповідає за Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську та Харківську області. Двадцята Регіональна ВЛК у Дніпрі — за Дніпропетровську та Запорізьку.

Сама скарга складається довільно, але має містити реквізити оскаржуваної постанови, виклад обставин, перелік конкретних порушень із посиланням на норми Наказу, медичні та інші докази, а також прохання про перегляд і проведення повторного огляду. Найефективніші — ті звернення, де скаржник чітко показує: ось документ, який комісія не врахувала. Ось норма, яку застосували неправильно.

Окремо варто звертати увагу на процедурні порушення. Члени ВЛК зобов'язані діяти на принципах колегіальності, об'єктивності, неупередженості та обґрунтованості — і будь-яке відхилення від цих принципів є підставою для скасування рішення.

Коли справа доходить до суду і чого очікувати

Якщо досудове оскарження не дало результату, постанова ВЛК може бути оскаржена до адміністративного суду. Однак тут є принциповий нюанс, який неодноразово підкреслював Верховний Суд: встановлення діагнозу й визначення ступеня придатності належать до виключної компетенції військово-лікарських комісій. Суд не вирішує, придатний чи ні, — він перевіряє, чи була дотримана процедура.

Тому предметом судового захисту є конкретні порушення: неповне дослідження обставин справи, проігноровані медичні документи, порушення порядку проведення огляду. За наявності таких порушень суд може скасувати постанову і зобов'язати провести новий медогляд — і це вже відкриває шлях до законного результату.

Оскарження рішення ВЛК як реальний захист прав військового

Ефективне оскарження будується не на емоції "я не згоден", а на чіткій юридичній логіці: ось порушення, ось доказ, ось норма. Саме така конструкція дає результат — як у вищестоящій комісії, так і в суді. Військовослужбовець, який знає свої права и підготувався до процедури, має реальні шанси отримати обґрунтоване рішення, яке відповідає закону.

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