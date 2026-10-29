Осіння депресія та хандра — пояснює кризова психологиня Betobee Юлія Носенко

«У мене осіння депресія», — часто говоримо ми, коли кілька днів немає настрою, хочеться більше спати, важко вставати зранку, а звичні справи не викликають колишнього інтересу. Цей вислів настільки закріпився в повсякденному житті, що ним називають майже будь-яке погіршення самопочуття восени. Проте кілька важких днів, осіння хандра і депресивний розлад — це різні стани.

Восени наше самопочуття справді може змінюватися. Світловий день скорочується, сонячних днів стає менше, а прокидатися доводиться тоді, коли за вікном ще темно. Знижується активність, змінюється звичний ритм, організм адаптується до холоду. До цього може приєднуватися накопичене виснаження, якого людина не помічала протягом попередніх місяців. Тому важливо уважніше ставитися до свого стану і вчасно помітити момент, коли звичних способів підтримки вже недостатньо.

Що ми називаємо осінньою депресією

Окремого діагнозу «осіння депресія» немає. Є сезонне погіршення настрою, а також сезонний афективний розлад, за якого депресивні епізоди повторюються в певний період року. У повсякденному житті цими поняттями часто називають один і той самий стан, хоча його глибина може бути зовсім різною.

Під час звичайної осінньої хандри людині може бути складніше прокидатися, хочеться довше залишатися вдома, зменшується енергія. При цьому вона продовжує працювати, спілкуватися, цікавитися життям і здатна отримувати задоволення від приємних подій. Стан може змінитися після відпочинку, прогулянки, зустрічі з близькими або повернення до звичного режиму.

При депресивному стані відпочинку часто виявляється недостатньо. Людину перестає тішити те, що раніше приносило задоволення, стає важко виконувати повсякденні справи, спілкуватися і навіть дбати про себе. Зниження настрою може супроводжуватися сильною апатією, порушеннями сну та апетиту, відчуттям безнадійності, провини або власної незначущості. Депресивний епізод може виникнути будь-якої пори року, тому далеко не кожне осіннє погіршення пояснюється самим сезоном.

Іноді люди пов’язують свій стан із дефіцитом вітаміну D і відразу починають приймати добавки. Восени та взимку його рівень справді може знижуватися через нестачу сонячного світла, але пояснювати цим будь-яку втому чи апатію не варто. Краще обговорити це з лікарем, за потреби здати аналізи й лише після цього робити висновки.

Осінь у кожного своя

Ми в сервісі психологічної допомоги Meclee вважаємо, що зміна сезону впливає на людей по-різному. Комусь важко переносити холод, дощі й ранню темряву. А хтось саме восени почувається краще, насолоджується прохолодою, свіжим повітрям і прогулянками серед жовтого листя. Для таких людей спекотне літо може бути значно виснажливішим за осінь.

Я часто помічаю у своїй практиці, що людина, яка залишається захопленою власним життям, має цілі й хобі, підтримує соціальні контакти та продовжує рухатися, може значно м’якше переживати зміну сезону. Її дозвілля трансформується, але не зникає. Зустрічі в парку переходять у зустрічі вдома або в затишних закладах, пікніки замінюють настільні ігри, а літні подорожі — короткі осінні поїздки.

Подібну різницю можна побачити й у дітей та підлітків. Наприкінці літа одні категорично не хочуть повертатися до школи, а інші вже втомилися від відсутності звичного ритму, скучили за друзями й чекають на початок навчання. Саме тому не можна визначити єдину реакцію на осінь, яка була б правильною для всіх.

Бажання більше спати, частіше залишатися в теплі та трохи знизити темп може бути природною реакцією на сезонні зміни. Організм ніби переходить в енергозберігальний режим. Водночас повна відмова від активності здатна ще сильніше знижувати рівень енергії. Щоб машина поїхала, її потрібно спочатку завести. Так само іноді варто домовитися із собою про невелику прогулянку, легку зарядку або зустріч, навіть якщо спочатку немає бажання виходити з дому. Тут важливо не змушувати себе жити на межі можливостей, а шукати посильний рух, після якого стан стає трохи кращим.

Коли осінь лише робить помітним виснаження

Часом те, що людина називає осінньою хандрою, почалося задовго до вересня. Улітку могло бути більше поїздок, зустрічей, справ і зовнішніх вражень, тому внутрішній стан залишався менш помітним. Коли темп сповільнюється, з’являється більше часу наодинці із собою. Саме тоді можуть проявитися втома, тривога, самотність або біль, які людина довго відкладала.

Особливо часто я бачу це серед українців, які живуть в умовах війни, вимушеної еміграції та хронічної невизначеності. Коли зовнішньої активності стає менше, людина може гостріше відчути тугу за домом, тривогу за близьких, розлуку і втрату звичного життя. Осінь у такому разі лише створює обставини, у яких ці переживання стають помітнішими.

Я часто чую: «Я вже звикла» або «Ми всі якось живемо». Але звикнути і навчитися витримувати — ще не означає, що психіка не платить за це високу ціну. Багато людей продовжують працювати, піклуватися про дітей, вирішувати побутові питання і зовні виглядають цілком зібраними. А всередині вони живуть механічно, поступово втрачаючи сили.

З кожним роком я все частіше зустрічаю людей, які довго переконували себе, що впораються самостійно, і зверталися по допомогу вже в досить гострому стані. Вони терплять, чекають, що все мине, або думають: «Іншим набагато важче, у мене ще все нормально». Тому треба пам’ятати, що порівняння не робить власний біль меншим і не повертає людині сили.

Як підтримати себе восени

Я часто пропоную клієнтам скласти власний план на осінь: подумати, чим можна замінити літнє дозвілля, які заняття хочеться зберегти, що допомагає відчувати тепло і контакт із життям. Якщо влітку це були дача, пікніки або довгі прогулянки, восени ними можуть стати настільні ігри, походи в гості, нове хобі, кіно, виставки або спільне приготування вечері.

Підтримка психіки часто починається з дуже простих речей: відкрити вранці штори, впустити до кімнати світло, зробити легку зарядку, вийти на свіже повітря. Значення мають повноцінне харчування, достатній сон, зрозумілий розпорядок дня, спілкування та звичні маленькі ритуали. Те, що приносило радість у теплу пору року, може залишатися в житті й восени, іноді в трохи зміненому вигляді.

Осінь також може бути часом затишку. Можна загорнутися в теплий плед, приготувати какао, повернутися до улюбленої книги або серіалу. Ми маємо право будувати свій день так, щоб у ньому залишалося місце для близьких людей, приємних речей і ситуацій, здатних подарувати усмішку.

Важливо залишатися в контакті із собою. Я пропоную починати з найпростіших запитань:

«Що я зараз відчуваю?»

«Чого мені хочеться?»

«Що могло б мене підтримати?»

«Мені зараз потрібен відпочинок чи я уникаю того, що викликає тривогу?»

Контакт із собою формується навіть у дрібницях: обрати чай або каву, залишитися з книжкою чи вийти на прогулянку, побути наодинці або зателефонувати близькій людині.

Восени ми можемо більше часу проводити в соціальних мережах і спостерігати за чужими подорожами, досягненнями та красивими кадрами. Через це людина може почати порівнювати їх зі своїм реальним життям і ще глибше занурюватися в апатію. У такі моменти корисно повертати увагу до себе, власних цінностей, можливостей і потреб.

Ми не завжди можемо вибрати, що будемо відчувати сьогодні. Проте можемо подумати, яке маленьке й посильне рішення допоможе прожити цей день трохи бережніше. Іноді потрібно дозволити собі знизити темп. Іноді — домовитися із собою про дію, яку зараз не дуже хочеться виконувати, але яка здатна повернути хоча б трохи енергії. Бережність до себе не виключає дисципліни та відповідальності за власне життя.

Коли час звернутися по допомогу

Сильна апатія, помітне зниження енергії, постійна сонливість або безсоння, зміни апетиту, втрата інтересу до життя, почуття безнадійності — це сигнали, які не варто ігнорувати.

Якщо такий стан зберігається майже щодня протягом двох тижнів, повторюється або заважає працювати, навчатися, спілкуватися й піклуватися про себе, краще звернутися до психолога або психотерапевта.

При вираженому погіршенні стану може знадобитися консультація психіатра.

Якщо виникають думки про самопошкодження або смерть, чекати два тижні не потрібно: допомога має бути терміновою.

За тривалої слабкості, сонливості й нестачі сил також варто поговорити із сімейним лікарем, оскільки схожі симптоми можуть мати й фізичні причини.

Звернення по консультацію не означає, що людині обов’язково призначать препарати. Фахівець допоможе зрозуміти, що відбувається, оцінити глибину стану і підібрати необхідну допомогу. Просити про неї можна набагато раніше, ніж стане зовсім нестерпно.

Як бути поруч із людиною, якій важко

Фрази «візьми себе в руки», «у всіх зараз проблеми» або «тобі просто нічим зайнятися» рідко допомагають. Після них людина може відчути ще більше сорому, провини й самотності. Вона й без того часто докладає величезних зусиль, щоб виконувати звичні справи.

Кожному потрібна своя підтримка, тому найкраще запитати прямо: «Чим я можу тобі допомогти?» або «Якої підтримки ти зараз потребуєш?» Можливо, людина попросить просто поговорити з нею, вислухати без порад або обійняти. Іноді цього вже достатньо.

Можна сказати: «Ти не одна, я поруч», «Давай разом подумаємо, що ми можемо зробити» або запропонувати допомогу в пошуку фахівця. Важливо не знецінювати переживання і не вимагати від людини негайно стати активною та радісною.

Погане самопочуття не робить людину слабкою. Не кожен сум потребує лікування, але тривале погіршення стану заслуговує на увагу. Ви є найближчою для себе людиною, тому варто ставитися до себе так, як поставилися б до близького друга: помічати його біль, не залишатися байдужими й не змушувати терпіти до останнього.

Осінь може бути різною. Вона здатна принести втому і смуток, а може подарувати прохолоду, красу жовтого листя, затишні вечори й нові ритуали. Головне — залишатися чесними із собою, помічати зміни у власному стані й пам’ятати, що по допомогу можна звертатися до того, як стане зовсім нестерпно.