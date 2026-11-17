Після обстрілу або пожежі бізнес насамперед дбає про людей, оцінює пошкодження й шукає можливість відновити роботу. Кадровий архів у цей момент може здаватися другорядним. Проте разом із паперами компанія ризикує втратити підтвердження того, кого й коли прийняла на роботу, на яких умовах працювала людина, як змінювалася її посада та які виплати їй належать.

Для працівника це може означати труднощі з підтвердженням трудової діяльності, для роботодавця — спори, складне відновлення обліку та зупинку щоденних процесів. Тому захист кадрових документів — не лише завдання HR-відділу, а й частина підготовки бізнесу до надзвичайних ситуацій.

Головний принцип простий: втрата доступу до офісу не повинна означати втрату кадрової інформації. Але реалізувати його потрібно до того, як станеться надзвичайна подія.

Якщо документи вже знищено

Перше завдання — зафіксувати, що сталося і які саме документи втрачено. Залежно від обставин підтвердженням можуть бути документи ДСНС, матеріали звернення до поліції, акт обстеження пошкодженого приміщення та інші свідчення події.

Усередині компанії варто створити комісію, яка встановить обставини втрати й складе перелік знищених або пошкоджених документів. Важливо не обмежуватися формулюванням «кадровий архів знищено»: для подальшого відновлення потрібно розуміти, яких документів бракує, за які періоди й щодо яких працівників.

Окремо слід визначити, кого необхідно повідомити. Тут немає одного маршруту для всіх випадків: значення мають причина втрати та вид документів. Якщо вони стосуються податкового обліку, потрібно перевірити порядок і строки повідомлення ДПС, зокрема застосовність спеціальних правил для втрат через бойові дії або окупацію. Втрата документів військового обліку потребує окремого опрацювання з відповідним ТЦК та СП.

Працівників також варто поінформувати, особливо якщо компанія зберігала їхні паперові трудові книжки чи інші особисті документи. Поясніть, що втрачено, як компанія відновлюватиме інформацію та яка допомога знадобиться від людей.

Відновлювати не все одразу, а найважливіше

Універсального алгоритму, який дозволив би однаково відновити весь кадровий архів, немає. Компанії доводиться збирати інформацію з уцілілих документів, бухгалтерських систем, електронного документообігу, доступних державних реєстрів і копій, що залишилися у працівників.

Починати варто з документів, без яких неможливо підтвердити трудові відносини та продовжити роботу. Йдеться насамперед про трудові договори, накази про прийняття, переведення і звільнення, відомості про умови та оплату праці. Паралельно потрібно відновлювати критичні дані для нарахування зарплати й ведення військового обліку.

При цьому знайти інформацію і належно відновити документ — не те саме. Копія наказу в електронній пошті може допомогти встановити його зміст, але порядок оформлення відновленого документа залежатиме від його виду та вимог законодавства.

Сканер не замінює електронного документообігу

Сканування паперового архіву — корисний крок, але саме по собі не розв’язує проблему. Якщо скани лежать лише на комп’ютері кадровика в тому самому офісі, вони вразливі до тієї самої загрози, що й паперові оригінали.

Надійніша модель передбачає зберігання документів і резервних копій так, щоб одна подія не знищила їх одночасно. Важливо також перевіряти, чи можна з цих копій справді відновити інформацію. Наявність резервної папки ще не означає, що документи в ній повні, актуальні та доступні.

Повноцінний електронний кадровий документообіг охоплює весь шлях документа: від створення й погодження до підписання, зберігання та пошуку. Для юридично значущих документів необхідно дотримуватися вимог щодо форми, ідентифікації підписантів та електронних підписів. Перехід в електронний формат також не означає, що всі паперові оригінали можна одразу знищити.

Не менш важливі внутрішні правила: хто має доступ до системи, хто підписує документи, хто заміщує відповідального працівника та що робити, коли немає світла чи інтернету.

Месенджер — резервний канал, а не весь кадровий процес

Під час війни електронна пошта й месенджери часто стають найшвидшим способом зв’язатися з працівником. Відмовлятися від них не потрібно, але й вважати будь-яке повідомлення належно оформленим кадровим документом не варто.

У разі спору може знадобитися підтвердити, хто саме надіслав повідомлення, чи отримав його адресат і з яким документом ознайомився. Тому порядок використання таких каналів потрібно визначити заздалегідь, з урахуванням законодавчих вимог, а важливі документи й підтвердження — зберігати в системі, де їх можна знайти та відтворити.

Перевірте, чи зможе кадрова служба працювати без офісу

Готовність до дистанційної роботи — це не лише ноутбук у кадровика. Це можливість отримати доступ до потрібних документів, оформити прийняття або звільнення, передати дані для нарахування зарплати й забезпечити підписання без фізичної присутності в офісі.

Перевірити цю готовність можна простим запитанням: якщо завтра офіс стане недоступним, чи зможе компанія провести найближчий робочий день без втрати кадрових процесів?

Якщо відповідь залежить від однієї шафи, одного комп’ютера чи однієї людини, система залишається вразливою. Потрібні резервний доступ, визначені повноваження на заміщення та зрозумілий порядок дій — із належним захистом персональних даних.

Відновлювати кадровий архів після його знищення довго й складно. Значно надійніше заздалегідь подбати про те, щоб кадрова інформація не залежала від долі одного приміщення. Саме в цьому практичний сенс цифровізації: не просто замінити папір електронним файлом, а зберегти здатність компанії виконувати свої зобов’язання перед людьми.