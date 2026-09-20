Жіноча праця під час війни — економіка та догляд. Юлія Спориш директорка ГО Дівчата

Коли говоримо про внесок українок у воєнну економіку, зазвичай бачимо зарплати, бізнес, волонтерство чи службу. Значно рідше помічаємо невидиму працю жінок: догляд за дітьми й старшими родичами, побут, емоційну підтримку, організацію життя під тривогами та постійними змінами. Саме ця робота часто визначає, чи зможе вся родина залишатися економічно активною.

Чому робочий день жінки часто не закінчується

Після завершення оплачуваної зміни для багатьох починається друга. Треба приготувати їжу, допомогти дитині з навчанням, організувати візит до лікаря, підтримати літніх батьків, зібрати речі на випадок евакуації або просто втримати домашній ритм, коли навколо немає стабільності.

До фізичних задач додається емоційна праця. Хтось має заспокоїти дитину під час повітряної тривоги, поговорити з родичами після обстрілу, допомогти близьким пережити переїзд чи втрату роботи. У багатьох сім’ях цю роль бере на себе жінка, навіть коли паралельно працює повний день.

Проблема в тому, що така робота майже не має економічної видимості. Вона не потрапляє в зарплатні відомості, проте створює умови, за яких інші члени сім’ї можуть навчатися, працювати й заробляти. Її легко назвати "побутом", хоча фактично йдеться про щоденне відтворення ресурсу, на якому тримається зайнятість.

Як війна збільшила доглядове навантаження

Повномасштабна війна загострила нерівний розподіл домашніх обов’язків. Школи й садочки працюють нестабільно, частина дітей навчається дистанційно або у змішаному форматі, а безпекова ситуація здатна перекроїти день за кілька хвилин.

Через це графік матері часто залежить від сирени, укриття, роботи навчального закладу та наявності дорослого, який може залишитися з дитиною. Додалися й нові потреби у догляді за пораненими, людьми з інвалідністю та старшими родичами. Вимушене переміщення розірвало звичні мережі підтримки, тому допомога бабусь, сусідів чи знайомих для багатьох стала недоступною.

Так з’являється пастка: жінка має залишатися професійно активною, але водночас фактично заміщує собою частину соціальної інфраструктури.

Що втрачає економіка через невидиму працю жінок

Коли система догляду слабка, обов’язки нікуди не зникають. Їх забирає родина, а найбільша частка часто припадає на жінку.

Наслідки дуже конкретні. Хтось скорочує робочий день, відмовляється від підвищення, переходить на менш стабільну зайнятість або взагалі випадає з ринку праці. Разом із цим зменшуються доходи сім’ї, уповільнюється кар’єрний розвиток, слабшає фінансова самостійність.

Для держави це теж втрата. Бізнес недоотримує досвідчених фахівчинь, бюджет має менше податкових надходжень, а країна втрачає частину людського капіталу саме тоді, коли кадрів бракує найбільше. Тому домашнє навантаження має прямий зв’язок із продуктивністю, зайнятістю та темпом відновлення.

Якою має бути система підтримки

Щоб жінки могли працювати та брати участь у відновленні, інфраструктура турботи має стати такою ж практичною частиною економічної політики, як транспорт чи енергетика.

доступні садочки та безпечне навчання, щоб батьки могли планувати робочий день

денні центри, домашній догляд і соціальний супровід для старших людей та людей з інвалідністю

гнучкі умови праці без очікування, що працівниця просто перенесе робочі години на ніч

підтримка родин, у яких догляд розподіляється між дорослими без автоматичного покладання всього навантаження на одну людину

Бізнес тут має власну зону відповідальності. Зрозуміла політика щодо сімейних обставин, дистанційні формати там, де вони можливі, та гнучкий графік допомагають зберегти фахівців у професії.

Водночас справжня гнучкість не означає нескінченний робочий день. Її сенс у тому, щоб людина могла поєднати зайнятість із життям без постійного виснаження. Так само важливо змінювати звички всередині родин, щоб турбота про дітей, побут і старших близьких була спільною відповідальністю дорослих.

Чому невидима праця жінок важлива для відновлення

Ми багато говоримо про майбутню відбудову, дефіцит кадрів і потребу повернути людей на ринок праці. Але ці плани впираються у дуже побутове питання: хто доглядатиме за дитиною, літньою людиною або родичем, який потребує постійної допомоги?

Якщо відповіді немає, професійний вибір жінки залишається обмеженим незалежно від освіти, досвіду чи мотивації. Інвестиції в систему догляду безпосередньо впливають на зайнятість, людський капітал і темп відновлення країни.

Україні потрібні дороги, підприємства, житло й енергетика. Поруч із ними має з’явитися інфраструктура турботи, бо економіка тримається на робочих місцях і на можливості людей реально ними скористатися.