Оборонка Європи і України — погляд CEO Kvertus Ярослава Філімонова

MSPO у Кельце цього року стала найбільшою за всю історію виставки: 1209 компаній із 43 країн, 60 офіційних іноземних делегацій і 49 122 м² експозиції. Коли в одному місці зібрана така кількість виробників і рішень, цікаво дивитися вже не лише на окремі стенди, а на те, яку картину війни фактично показує кожен із них.

Цього року контраст між українською експозицією та значною частиною західної був особливо помітним. Продукти створювалися в різних умовах, тому й відповідають на різні горизонти загроз.

Захід оптимізує продукт, Україна оптимізує цикл

Більшість західних компаній показують, якою війна може стати в майбутньому: автономні платформи, AI, інтегровані системи управління, нові сенсори, високоточні боєприпаси, лазери. Українські виробники значно частіше демонструють те, чим війна вже є сьогодні: дрони, РЕБ, НРК, боєприпаси, ракети та рішення під конкретні фронтові проблеми.

На мою думку, головна відмінність між цими двома школами лежить у самій логіці розробки. Великі західні виробники можуть довго допрацьовувати продукт, тестувати його, інтегрувати функції та доводити характеристики. Частина таких рішень ще не проходила перевірку реальним боєм, тому складно передбачити, наскільки актуальними вони залишаться, коли зміниться загроза.

Українська експозиція на цьому тлі часто виглядає простіше й конкретніше. На Заході багато уваги йде на складні концепти, візуалізацію та образ майбутнього поля бою. У нас часу на це значно менше. Іноді весь креатив лишається для назви виробу. P1-SUN не дасть збрехати.

Зате сам виріб створюють під проблему, яка вже є на фронті. З’явився виклик, під нього швидко зробили рішення й передали військовим. Потім отримали досвід експлуатації, побачили слабкі місця, переробили й запустили наступну версію. У великих оборонних компаній такий цикл часто триває роками. В Україні він іноді стискається до тижнів або місяців.

Саме тому феномен української оборонки я б пояснював ширше за інноваційність чи винахідливість. Західна промисловість традиційно оптимізує продукт. Українська сьогодні оптимізує цикл: якнайшвидше отримати рішення для конкретної задачі, перевірити його в бою, зібрати фідбек і зробити наступну версію кращою.

Пастка війни майбутнього

У західного підходу є очевидна перевага. Він дозволяє планувати на роки вперед, вкладатися у складні системи, фундаментальні технології та великі програми. Водночас виникає ризик дуже добре підготуватися до війни, яка в реальності виглядатиме інакше.

Ми вже бачили це на власному досвіді. До повномасштабного вторгнення багато хто готувався передусім до класичного зіткнення з великою роллю авіації, ППО, бронетехніки та артилерії. Усе це залишилося критично важливим, але паралельно поле бою швидко заповнили FPV, масові дешеві дрони, РЕБ, оптоволокно, перехоплювачі, НРК і постійна зміна тактики.

Тому саме уявлення про "війну майбутнього" може бути пасткою. Реальний конфлікт регулярно ламає навіть добре прораховані сценарії: противник змінює технології й тактику, а разом із ними перебудовуються вимоги до зброї. Чим довший цикл розробки, тим вищий шанс, що до появи готового продукту початкова загроза вже зміниться.

Українська модель значно менш романтична. Ми живемо всередині війни, яка перебудовується просто зараз, і змушені змінюватися разом із нею.

Що Україна і Європа дають одна одній

Європа має технологічну базу, промислові масштаби, сенсори, ракети, мікрочіпи, платформи й капітал, які Україні складно швидко відтворити самостійно. Україна дає бойовий досвід, короткий цикл перевірки та постійний фідбек від реального застосування, якого не можна повністю змоделювати навіть на найкращому полігоні.

Для Європи така зв’язка особливо важлива, бо Україна вже стримує загрозу, з якою союзники можуть зіткнутися безпосередньо. Орієнтуватися лише на власних виробників і небойовий досвід - ризиковано. Сильніша модель народжується там, де українська швидкість адаптації поєднується з європейськими технологіями та індустріальним масштабом.

Якщо цей підхід вдасться закріпити системно, може з’явитися нова європейська школа озброєнь. Її сила буде у здатності одночасно планувати далеко вперед і дуже швидко реагувати на те, що відбувається сьогодні.

У майбутніх війнах перевагу матиме не обов’язково власник найкращого окремого танка, дрона чи ракети. Вирішальним може стати той, хто найшвидше перетворює бойовий досвід на наступне технологічне рішення.