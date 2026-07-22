Механічна тромбектомія при інсульті — як зменшити інвалідність. Поради від кандидата медичних наук Дмитра Лебединця керівника Інсультного центру Феофанії ДУС

Ще кілька років тому інсульт в Україні майже автоматично означав інвалідність, навіть якщо життя вдавалося врятувати. Сьогодні механічна тромбектомія – процедура, що дістає тромб із судини мозку за лічені хвилини, – змінює цю статистику. За рахунок цього дедалі більше пацієнтів повертаються додому самостійно ходячими людьми.

Чому час вирішує все при інсульті

Ішемічний інсульт виникає, коли тромб перекриває артерію і мозок втрачає кровопостачання. Кожна хвилина без кровотоку означає загибель нейронів, тому лікарі рахують час буквально на хвилини. Механічна тромбектомія дозволяє дістати тромб через тонкий катетер, введений через артерію на нозі чи руці, й відновити кровотік без відкритої операції на мозку. Лікарі називають перші години після появи симптомів вікном терапевтичних можливостей: саме тоді шанс відновити кровотік до загибелі ділянки мозку найвищий. У частини пацієнтів завдяки сучасній візуалізації судин це вікно вдається розширити до доби, але правило лишається незмінним – чим швидше людина потрапляє на стіл, тим менше наслідків залишиться. У світі метод визнаний одним із найефективніших для лікування ішемічного інсульту, а в Україні донедавна залишався рідкістю.

Від поодиноких центрів до національної інсультної мережі

До 2020 року механічну тромбектомію виконували лише в кількох українських лікарнях. Обладнання коштувало дорого, а підготовлених команд бракувало по всій країні. Ситуацію змінив спільний проєкт Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку з розбудови інсультної мережі: у рамках контракту з МОЗ компанія Philips встановила 25 інтервенційних ангіографічних систем Azurion у ключових регіонах. Обладнання стало технічною основою для розвитку нейроінтервенційної допомоги та розширило доступ до малоінвазивного лікування інсульту навіть за межами столиці. Паралельно зі встановленням апаратів тривало навчання нейроінтервенційних команд: лікарі проходили стажування, освоювали нову техніку катетеризації, а лікарні перебудовували логістику приймання хворих із підозрою на інсульт. Оновлювалася і нормативна база, а у 2024 році механічна тромбектомія вперше увійшла до національного стандарту лікування ішемічного інсульту як один із основних методів медичної допомоги. Результат цієї роботи добре видно у цифрах: якщо у 2018 році тромбектомію застосовували лише у 0,1% випадків ішемічного інсульту, то у 2025-му цей показник зріс до 3,35%, тобто у 33,5 раза.

Які переваги дають сучасні ангіографічні системи лікарям

Сучасний ангіограф є робочим місцем нейрохірурга на весь час процедури: він показує анатомію судин у реальному часі, допомагає спланувати маршрут катетера й контролювати кожен етап втручання. Біпланові системи, встановлені за проєктом, показують судини одразу у двох проєкціях, тому лікар менше покладається на здогад і швидше приймає рішення. Для пацієнта це означає нижчий ризик ускладнень і коротшу тривалість операції під наркозом. Разом ці можливості дають клініці кілька практичних переваг:

Швидша оцінка анатомії судин і точніше планування втручання

Контроль кожного етапу процедури в реальному часі

Нижче променеве навантаження на пацієнта та персонал завдяки біплановій зйомці

Скорочений час операції та менший ризик ускладнень

Кожна з цих переваг окремо здається технічною деталлю, але разом вони визначають, чи повернеться пацієнт до звичного життя, чи проведе його наступні роки в інвалідному візку.

Які обмеження ще залишаються

Тромбектомія має свої межі можливого, і про них варто говорити чесно. Метод ефективний лише в чіткому часовому вікні після появи симптомів, тому кожна хвилина затримки знижує шанс на повне відновлення. У прифронтових областях і громадах, віддалених від обласних центрів, швидко довезти хворого до ангіографа досі складно, а під постійними обстрілами евакуація забирає дорогоцінні хвилини. Бракує й підготовлених нейроінтервенційних команд: обладнання можна встановити за кілька місяців, а фахівця підготувати – за роки. Питання рівного доступу до тромбектомії для всіх регіонів країни залишається відкритим.

Що дає механічна тромбектомія українським пацієнтам сьогодні

Станом на сьогодні на обладнанні, встановленому в межах проєкту, вже виконано близько 1500 механічних тромбектомій та кілька тисяч інших нейроінтервенційних процедур. Я щодня бачу в клініці, що за цими цифрами стоять не звіти, а конкретні люди, які повертаються до роботи, родини й щоденних справ без сторонньої допомоги. Розбудова інсультної мережі – це вклад не тільки в обладнання, а й у роки повноцінного життя, які вона повертає тисячам українців.