Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна
Маркетинг в оборонному секторі — де помилки коштують дорого
Оборонпром

Маркетинг в оборонному секторі — де помилки коштують дорого

Чому в defense не працює «тестуй і помиляйся», як узгоджувати комунікації та будувати довіру без зайвих ризиків. Колонка Олени Семенчук.

Олена Семенчук
Олена Семенчук

маркетинг-стратегиня та експертка зі стратегічних комунікацій

Дата публікації:
9 липня 2026 18:24
Маркетинг в оборонному секторі — правила безпечних комунікацій. Поради від маркетинг-стратегині Олени Семенчук
Маркетинг в оборонному секторі. Фото: колаж Новини.LIVE. Створено за допомогою ШІ

Маркетинг в оборонному секторі починається не з інструментів і не з бюджетів. Він починається з відповідальності — за кожне формулювання, кожну публікацію, кожен сигнал, який компанія надсилає ринку.

Чому класичний підхід "тестуй і помиляйся" не працює в defense?

Люди з цивільного ринку, які потрапляють в оборонну індустрію, часто приносять із собою правильну для комерційного маркетингу установку: тестуй, експериментуй, помиляйся швидко. У більшості сфер це справді працює.

Невдала кампанія — отримали урок і рухаємось далі. Не спрацювало позиціювання — змінюємо підхід. Ціна більшості маркетингових помилок у цивільному секторі вимірюється бюджетом або втраченим часом.

У defense все значно складніше. Тут маркетинг працює в середовищі, де кожна комунікаційна дія має ширший контекст. Одне невдале формулювання може вплинути на репутацію серед військових. Одна необережна публікація може викликати питання у партнерів. Один зайвий коментар здатен розкрити більше інформації, ніж планувалося.

Саме тому в defense маркетинг рідко буває автономною функцією. Тут комунікації постійно перетинаються з безпекою, юридичними питаннями, міжнародними відносинами, державними інтересами та операційною діяльністю.

Це означає, що маркетинг в оборонному секторі потребує значно більшого рівня узгодженості всередині компанії, ніж у більшості галузей. Перш ніж щось публікується або оголошується, часто проходить кілька рівнів перевірки. Йдеться про свідому відповідальність за сигнали, які компанія надсилає назовні — а зовсім не про бюрократію.

Як змінюється роль маркетолога в оборонній галузі?

У класичному бізнесі маркетинг відповідає на питання: "Як привернути увагу?" В оборонному секторі питання звучить інакше: "Як привернути увагу, не створивши зайвих ризиків?" Саме в цій різниці прихована суть роботи.

Це кардинально змінює роль фахівця з комунікацій. Тут не можна покладатися лише на креативне мислення або маркетингові метрики. Потрібне розуміння безпекових обмежень, конкурентного середовища, логіки тривалих циклів прийняття рішень і того, як сприймаються сигнали в різних аудиторіях — від військових замовників до міжнародних партнерів.

Маркетолог в оборонному секторі по суті стає перекладачем між тим, що компанія може показати, і тим, що ринок потребує зрозуміти. Це потребує не лише комунікаційних навичок, а й стратегічного мислення і глибокого занурення в специфіку галузі.

Чому довіра в defense втрачається швидше, ніж будується

Ще одна особливість маркетингу в оборонному секторі — асиметрія довіри. Компанія може роками будувати репутацію серед військових, державних структур або міжнародних партнерів. Але одна невдала комунікація здатна поставити під сумнів цю довіру набагато швидше, ніж вона накопичувалася.

Саме тому в defense особливо важливими стають послідовність і зрілість комунікацій:

  • Не кожна новина потребує публічного коментаря
  • Не кожен успіх варто перетворювати на PR-привід
  • Не кожна можливість для видимості є правильною можливістю
  • Іноді найкраще рішення — говорити точніше, а обсяг зменшити

Ця стриманість сприймається ринком як ознака зрілості. У defense вміння мовчати там, де треба мовчати, будує довіру не менше, ніж вміння говорити.

Парадоксально, але саме компанії, які ретельно фільтрують свою комунікацію, часто сприймаються як надійніші. Вони демонструють, що розуміють контекст, у якому працюють. А розуміння контексту в defense — один із найважливіших сигналів зрілості для потенційних партнерів і замовників.

Стратегічна комунікація в defense — баланс між відкритістю і безпекою

Було б помилково робити висновок, що defense-компанії мають мовчати. Навпаки: одна з найбільших проблем українського miltech сьогодні — недостатня видимість сильних команд. Світ не може оцінити те, про що не знає. Партнери не можуть довіряти тим, кого не розуміють.

Тому питання в маркетингу оборонного сектору ніколи не стоїть між комунікацією та мовчанням. Воно стоїть між хаотичною і стратегічною комунікацією.

Найуспішніші defense-компанії вже навчилися працювати в цій логіці. Вони не намагаються бути найгучнішими. Вони намагаються бути найзрозумілішими. Не розповідають усе — але системно пояснюють свій підхід, цінності, принципи роботи і бачення ринку. Саме це формує репутацію defense-компанії, на яку не впливає жоден окремий PR-привід.

Маркетинг в оборонному секторі — про здатність будувати правильне сприйняття компанії там, де ставки значно вищі, ніж у більшості галузей. Головний показник якості тут — довіра, яку компанія змогла побудувати навколо себе.

І саме тому маркетинг в оборонному секторі — це дисципліна, яка вимагає особливої зрілості. Не технічної, а управлінської та стратегічної. Компанії, які розуміють це з самого початку, будують репутацію, що стає для них конкурентною перевагою на роки вперед.

оборонна сфера технології бізнес дрони оборонпром оборонні технології

Інші колонки з розділу

Гранти для українських IT‑стартапів 2025 у ЄС — оборонний трек

Гранти для українських IT‑стартапів 2025 у ЄС — оборонний трек

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Олександра Фадєєва

експертка з міжнародних грантових проєктів компанії Crowe Mikhailenko
Від фронту до інвестицій — як Україна змінює світовий порядок

Від фронту до інвестицій — як Україна змінює світовий порядок

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Владислав Клочков

генерал-майор, PhD; експерт із стратегічної безпеки, American University Kyiv
Пільги для miltech у 2025 — як поєднати Дія Сіті й Дефенс Сіті

Пільги для miltech у 2025 — як поєднати Дія Сіті й Дефенс Сіті

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Дмитро Михайленко

Керуючий партнер Crowe Mikhailenko
Більше колонок

Інші новини з розділу

Роботи на полі бою: у НГУ пояснили як Україна розвиває НРК - 290x166

Роботи на полі бою: у НГУ пояснили як Україна розвиває НРК

9 липня 14:58
У Брюсселі високо оцінили українське виробництво зброї - 290x166

У Брюсселі високо оцінили українське виробництво зброї

23 червня 16:39
Трамп просить у компаній США дозвіл виготовляти зброю у Європі - 290x166

Трамп просить у компаній США дозвіл виготовляти зброю у Європі

18 червня 08:06
Польща не передала свої винищувачі МіГ для ЗСУ та звинуватила Україну - 290x166

Польща не передала свої винищувачі МіГ для ЗСУ та звинуватила Україну

16 червня 11:46
Більше новин

Стати автором

1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації