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Локалізація без ізоляції: чому сильне українське виробництво неможливе без розумного імпорту
Оборонпром

Локалізація без ізоляції: чому сильне українське виробництво неможливе без розумного імпорту

Технологічний суверенітет — не ізоляція. Чому сильне виробництво тримається на контролі ключових компетенцій, а не на відмові від імпорту

Валерій Яковенко
Валерій Яковенко

співзасновник і CEO DroneUA, засновник Futurology

Дата публікації:
5 листопада 2026 10:17
Локалізація виробництва — чому Україні потрібен розумний імпорт
Локалізація виробництва та глобальні ланцюги постачання. Фото: колаж Новини.LIVE

Сильна технологічна позиція формується там, де компанія контролює ті елементи, які створюють найбільшу цінність.

У сучасній економіці високий рівень локалізації сам по собі ще не гарантує конкурентної переваги. Компанія може виробляти значну частину компонентів усередині країни, але при цьому залежати від зовнішніх технологій, програмного забезпечення або інтелектуальної власності, які визначають кінцеву цінність продукту.

І навпаки — використання глобальних компонентів не означає втрату технологічної незалежності, якщо компанія контролює ключові компетенції: розробку рішення, інженерні підходи, виробничі процеси, програмне забезпечення та власну технологічну експертизу.

Локалізація — це не відмова від глобальної кооперації

Сучасний технологічний бізнес неможливо побудувати в ізоляції. Навіть найбільші виробники світу працюють через глобальні ланцюги постачання. Вони концентруються на власних ключових компетенціях і залучають партнерів у тих сферах, де це дозволяє підвищити ефективність, швидкість розвитку та масштабування.

Україні важливо рухатися за такою самою логікою. Завдання не в тому, щоб виробляти абсолютно все всередині країни. Завдання — розуміти, які технології, компоненти та процеси мають стратегічне значення і де саме формується найбільша частина доданої вартості.

Це стосується програмного забезпечення, інженерних рішень, виробничих процесів, інтелектуальної власності та критичних технологічних компонентів. Саме ці компетенції визначають довгострокову конкурентну позицію компаній.

Сильна промислова модель — це управління залежностями

Глобальні ланцюги постачання самі по собі не є слабкістю. Слабкістю стає відсутність контролю над критичними елементами виробництва.

Будь-яка технологічна компанія залежить від партнерів, постачальників і зовнішніх ринків. Але сильні компанії розуміють ці залежності, диверсифікують ризики та зберігають контроль над ключовими компетенціями.

Для цього потрібні різні інструменти: альтернативні постачальники, стратегічні запаси, партнерські виробництва та власні технологічні рішення.

У глобальній економіці конкурентну перевагу отримує не той, хто повністю ізольований від зовнішнього світу, а той, хто розуміє, де створюється цінність, і здатен її зберігати.

Українська перевага — швидкість створення технологій

Українські технологічні команди отримали досвід, який неможливо швидко створити лише інвестиціями.

За останні роки сформувалася компетенція швидкої розробки, тестування та адаптації рішень під реальні потреби. В Україні цикл від ідеї до практичного застосування технологій часто проходить значно швидше, ніж у традиційних моделях розвитку продуктів.

Для міжнародного ринку цінність має не лише готовий продукт. Важливою є здатність команди постійно розвивати технологію, адаптувати її під нові сценарії та створювати наступні покоління рішень. Саме ця здатність швидко перетворювати технологічні ідеї на практичні продукти може стати однією з конкурентних переваг України.

Локалізація як стратегічний вибір

Україні не потрібно обирати між повною залежністю від імпорту та спробою виробляти все самостійно.

Сильна технологічна економіка будується через поєднання власних компетенцій, глобальної кооперації та контролю над критично важливими елементами створення цінності.

Технологічний суверенітет — це не ізоляція від світу. Це здатність залишатися виробником, контролювати ключову технологічну цінність і бути важливим партнером у глобальних ланцюгах створення вартості.

технології імпорт виробництво оборонпром оборонні технології

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