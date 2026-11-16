Найм за кордоном і зарплати — поради фундаторки PPower Юлії Потапової

Вихід на новий ринок потребує не лише клієнтів, а й людей, які допоможуть компанії зрозуміти місцеві умови. Та найм за кордоном не спрацює, якщо бізнес перенесе туди українські зарплатні очікування й припущення про те, кого легко знайти.

«Там багато наших — знайдемо людей». Для української компанії, яка виходить за кордон, це може здаватися природною відправною точкою: спільна мова, зрозумілий стиль комунікації, простіша взаємодія з головним офісом.

Але українська спільнота в країні не дорівнює готовому кадровому резерву. Потрібний кандидат може не мати досвіду саме на цьому ринку, не володіти мовою на потрібному рівні або очікувати іншої оплати. Якщо не врахувати це заздалегідь, план міжнародного розвитку ризикує спиратися на команду, яку буде складно найняти.

Спершу визначте завдання на новому ринку

Перші закордонні продажі часто можна організувати через українську команду, дистриб’ютора або місцевого партнера. Коли ж компанія хоче системно залучати клієнтів і розвивати власну присутність, їй потрібні люди, які знають місцевий ринок.

Хто шукатиме покупців і вестиме переговори? Хто пояснить, чому пропозиція, яка працює в Україні, може не зацікавити клієнтів в Італії чи Польщі? Які функції залишаться в Україні, а для яких потрібна людина на місці?

Відповіді варто знайти до відкриття вакансій. Вони визначать профіль кандидата, формат команди й реалістичний бюджет найму.

Українська спільнота — не готовий кадровий резерв

Для кожної ролі важливе поєднання конкретних умов: професійний досвід, знання мови, розуміння галузі й місцевих каналів продажу, місце проживання, зарплатні очікування та готовність змінити роботу.

Український кандидат може добре знати продукт і легко взаємодіяти з головним офісом, але не мати досвіду продажів у конкретній країні. І навпаки: місцевий фахівець може краще розуміти клієнтів, партнерське середовище й правила комунікації на ринку.

Команда з українців може бути ефективною, особливо якщо її учасники вже мають потрібний місцевий досвід. Ризик виникає тоді, коли походження стає обов’язковою умовою й звужує пошук без потреби. Відбирати варто за компетенціями, потрібними для завдання, а не за припущеннями про те, кому буде простіше домовитися з головним офісом.

Кейс PPower: локальний найм для Meest International в Італії

У PPower ми шукали фахівців для українського бізнесу за кордоном — і серед українців, і серед місцевих кандидатів. Один із прикладів — пошук менеджера з розвитку бізнесу для Meest International в Італії.

Компанія зупинила вибір на місцевій кандидатці. За відгуком замовника, менеджерка досі працює в команді, компанія задоволена її роботою та отримала нові локальні контракти.

Один кейс не доводить, що місцевий кандидат завжди буде кращим за українського. Він показує інше: відкритий пошук допоміг розглянути фахівчиню з досвідом, релевантним для конкретного ринку.

Якщо завдання — розвивати місцеві продажі, оцінюйте досвід роботи з відповідними клієнтами, розуміння їхніх потреб і здатність будувати комерційні відносини. Спільна мова з головним офісом може бути перевагою, але сама собою не забезпечує контрактів.

Український паспорт не визначає зарплатних очікувань

Кандидат, який живе за кордоном, має місцеві витрати й порівнює вакансію з іншими доступними йому пропозиціями. Бажання працювати з українським бізнесом може вплинути на його вибір, але ризиковано розраховувати, що воно компенсує неконкурентну оплату.

Фраза «в Україні ми платимо за цю роботу стільки» описує досвід роботодавця, але не показує, чи відповідає пропозиція ринку, де відбувається найм. Водночас не варто виходити й зі спрощеного припущення, що зарплата за кордоном завжди має бути вищою: багато залежить від професії, міста, країни та рівня фахівця.

Бюджет потрібно перевіряти на конкретному ринку. Особливо якщо від людини очікують одночасно шукати клієнтів, розвивати партнерства, адаптувати комерційну пропозицію й запускати новий напрям. Такий обсяг відповідальності має бути відображений і в оплаті, і в очікуваних результатах.

Рахуйте повну вартість команди

Витрати на працівника — це не лише зарплата. Залежно від країни й формату співпраці до бюджету можуть входити внески роботодавця, бонуси, обладнання, рекрутинг, адаптація та кадровий супровід.

Варто передбачити й час до перших результатів. Навіть досвідченому спеціалісту потрібно розібратися в продукті, перевірити комерційні припущення та пройти цикл переговорів із клієнтами.

Якщо фінансова модель працює лише за умови дешевого найму й майже миттєвих продажів, її краще переглянути до виходу на ринок.

П’ять запитань перед відкриттям вакансії

Який конкретний результат має забезпечити новий працівник?

Які функції можна залишити в Україні, а які потребують місцевої присутності?

Чи справді для цієї ролі необхідні місцеві контакти, знання мови та досвід у галузі?

Яку оплату очікують кандидати з потрібними компетенціями саме на цьому ринку?

Чи вистачить бюджету на найм, адаптацію та роботу команди до появи результатів?

Відповіді допоможуть обрати формат: українська команда з місцевим комерційним представником, змішана команда або повноцінний локальний підрозділ.

Українці за кордоном можуть стати важливою частиною міжнародного бізнесу, а місцеві фахівці — допомогти йому краще зрозуміти клієнтів і побудувати зв’язки. Вибір залежить від завдання конкретної ролі.

Відкриваючи кордони для бізнесу, компанії варто переглянути не лише географію продажів, а й підхід до найму: кого шукати, за що платити та скільки часу й ресурсів потрібно до перших результатів.