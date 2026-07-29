Компенсація за авто після війни — що робити вже нині. Поради менеджерки Linemedia Катерини Романюк

За перші місяці повномасштабного вторгнення в Україні знищено понад 100 тисяч автомобілів. Для когось це був єдиний транспорт для роботи, для когось — засіб евакуації, який рятував життя. Питання державної компенсації сьогодні одне з найгостріших для тисяч власників. Розбираємось, що доступно зараз, чого чекати від держави і які кроки зробити просто зараз, щоб не втратити право на відшкодування.

Чи можна вже отримати державну компенсацію?

Скажу чесно й одразу: станом на сьогодні отримати державну компенсацію за знищений чи пошкоджений через бойові дії автомобіль неможливо. На відміну від "єВідновлення" для житла, механізму для авто поки немає.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11147, який має врегулювати порядок компенсації за пошкоджені та знищені транспортні засоби. Профільний комітет його підтримав і рекомендував до розгляду. Але документ ще не ухвалений, а дата розгляду поки невизначена.

Коли закон приймуть, буде затверджений окремий порядок: як подавати заяви, як оцінюватимуть авто, хто ухвалюватиме рішення про виплати. Очікується, що механізм нагадуватиме "єВідновлення" — оцінка вартості, подання заяви та рішення спеціальної комісії.

Як подаватимуть заяви за майбутнім законом?

Попередньо законопроєкт передбачає два шляхи. Паперовий — через ЦНАП, нотаріуса або орган соціального захисту. Електронний — через Єдиний державний вебпортал, тобто знайомий багатьом формат "Дії". Для розгляду заяв планують створити спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях.

Важливо розуміти: остаточні правила ще можуть змінитися, поки законопроєкт проходить парламент. Тому сьогодні власникам варто зосередитись не на очікуванні виплат, а на правильній фіксації збитків. Саме від неї залежатиме все далі.

Які шляхи відшкодування доступні зараз?

Поки державний механізм у процесі, є кілька варіантів. Кожен має свої обмеження і не гарантує швидкого результату.

Страхування. Якщо авто було застраховане за КАСКО, перевірте, чи поширюється захист на воєнні ризики. Тут пастка: стандартні договори КАСКО зазвичай не покривають пошкодження від бойових дій, а покриття воєнних ризиків найчастіше йде окремою платною опцією. Якщо вона у вас є — терміново повідомте страхову у строки за договором і виконайте всі вимоги щодо оформлення випадку.

Судовий захист. В окремих випадках власники звертаються до суду для захисту майнових прав. Шлях тривалий, вимагає серйозної доказової бази і теж не гарантує швидкого відшкодування.

Майбутній державний механізм. Після ухвалення законопроєкту №11147 можна буде претендувати на компенсацію за затвердженим порядком. Серед джерел фінансування розглядають міжнародну допомогу, репарації та конфісковані активи РФ.

Як правильно зафіксувати збитки?

Ось найважливіше з того, що можна робити вже зараз. Точний порядок фіксації ще не затверджено, але логіка зрозуміла: чим повніша доказова база, тим більше шансів на відшкодування потім. Це стосується і державної компенсації, і страхового чи судового шляху.

Що варто зробити, поки чекаємо на закон:

повідомте поліцію та інші компетентні органи для офіційної фіксації факту пошкодження

зробіть якомога більше фото й відео авто з різних ракурсів

окремо зафіксуйте номерний знак, VIN-код, характер пошкоджень, місце, дату, час і геолокацію зйомки

зберіть контакти свідків, які можуть підтвердити обставини

збережіть документи на право власності та все, що видали поліція, ДСНС чи інші органи

якщо авто застраховане, одразу повідомте страхову про настання випадку

не поспішайте утилізувати чи розбирати авто до завершення фіксації

Окремо наголошу на одному нюансі. Якщо право власності оформлене неналежно — наприклад, авто використовувалось за генеральною довіреністю — отримання компенсації під питанням. Це варто врахувати заздалегідь і по можливості впорядкувати документи.

Що робити зі знищеним авто?

Якщо машина не підлягає відновленню, після всіх процедур її можна зняти з реєстрації, тобто вибракувати. Тільки пам'ятайте: після вибракування повторна реєстрація такого авто вже неможлива.

Плануєте здати на металобрухт чи утилізувати — робіть це лише після повної фіксації пошкоджень і збору доказів. За можливості взагалі збережіть авто до завершення всіх процедур. Розібране або здане на брухт авто вже неможливо показати комісії.

Окрема ситуація — коли машина залишилась на тимчасово окупованій території чи в зоні активних боїв, де її неможливо оглянути. Тоді збирайте максимум інших доказів: фото, відео, документи, показання свідків, офіційні матеріали, які підтверджують факт обстрілів у цій місцевості.

Чому оцінка авто вирішить розмір виплати?

Коли державна програма запрацює, одним із ключових питань стане розмір компенсації. А він залежатиме від об'єктивної оцінки вартості авто. Тут працює те саме правило: що більше інформації про машину ви збережете, то легше буде підтвердити її реальну вартість.

Порада від команди Autoline: зберігайте не лише документи про право власності, а й усе, що характеризує саме ваш автомобіль: комплектацію, пробіг, історію обслуговування, проведені ремонти, будь-які особливості, що впливають на ринкову ціну. Наявність страхових документів та обстежень від офіційних органів помітно спростить процес.

Компенсація за знищене авто починається з ваших дій сьогодні

Головна думка проста: відсутність готового державного механізму не означає, що можна нічого не робити й чекати. Навпаки — саме зараз закладається основа майбутнього відшкодування.

Зафіксуйте пошкодження, зберіть усі документи, збережіть доказову базу. Якщо авто застраховане — вчасно повідомте страхову. Якщо є змога отримати папери від поліції чи ДСНС — зробіть це якомога раніше. Коли механізм запустять, виграють ті, хто підготувався заздалегідь. Ваша уважність сьогодні — це ваші гроші завтра.