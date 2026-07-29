Компенсація за авто після війни — що робити вже нині. Поради менеджерки Linemedia Катерини Романюк

Компенсація за знищене війною авто — що робити вже сьогодні
Чи буде компенсація за знищене авто: законопроєкт 11147, подача через ЦНАП і Дію, КАСКО, суд. Пам’ятка, як фіксувати збитки вже зараз.
За перші місяці повномасштабного вторгнення в Україні знищено понад 100 тисяч автомобілів. Для когось це був єдиний транспорт для роботи, для когось — засіб евакуації, який рятував життя. Питання державної компенсації сьогодні одне з найгостріших для тисяч власників. Розбираємось, що доступно зараз, чого чекати від держави і які кроки зробити просто зараз, щоб не втратити право на відшкодування.
Чи можна вже отримати державну компенсацію?
Скажу чесно й одразу: станом на сьогодні отримати державну компенсацію за знищений чи пошкоджений через бойові дії автомобіль неможливо. На відміну від "єВідновлення" для житла, механізму для авто поки немає.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11147, який має врегулювати порядок компенсації за пошкоджені та знищені транспортні засоби. Профільний комітет його підтримав і рекомендував до розгляду. Але документ ще не ухвалений, а дата розгляду поки невизначена.
Коли закон приймуть, буде затверджений окремий порядок: як подавати заяви, як оцінюватимуть авто, хто ухвалюватиме рішення про виплати. Очікується, що механізм нагадуватиме "єВідновлення" — оцінка вартості, подання заяви та рішення спеціальної комісії.
Як подаватимуть заяви за майбутнім законом?
Попередньо законопроєкт передбачає два шляхи. Паперовий — через ЦНАП, нотаріуса або орган соціального захисту. Електронний — через Єдиний державний вебпортал, тобто знайомий багатьом формат "Дії". Для розгляду заяв планують створити спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях.
Важливо розуміти: остаточні правила ще можуть змінитися, поки законопроєкт проходить парламент. Тому сьогодні власникам варто зосередитись не на очікуванні виплат, а на правильній фіксації збитків. Саме від неї залежатиме все далі.
Які шляхи відшкодування доступні зараз?
Поки державний механізм у процесі, є кілька варіантів. Кожен має свої обмеження і не гарантує швидкого результату.
Страхування. Якщо авто було застраховане за КАСКО, перевірте, чи поширюється захист на воєнні ризики. Тут пастка: стандартні договори КАСКО зазвичай не покривають пошкодження від бойових дій, а покриття воєнних ризиків найчастіше йде окремою платною опцією. Якщо вона у вас є — терміново повідомте страхову у строки за договором і виконайте всі вимоги щодо оформлення випадку.
Судовий захист. В окремих випадках власники звертаються до суду для захисту майнових прав. Шлях тривалий, вимагає серйозної доказової бази і теж не гарантує швидкого відшкодування.
Майбутній державний механізм. Після ухвалення законопроєкту №11147 можна буде претендувати на компенсацію за затвердженим порядком. Серед джерел фінансування розглядають міжнародну допомогу, репарації та конфісковані активи РФ.
Як правильно зафіксувати збитки?
Ось найважливіше з того, що можна робити вже зараз. Точний порядок фіксації ще не затверджено, але логіка зрозуміла: чим повніша доказова база, тим більше шансів на відшкодування потім. Це стосується і державної компенсації, і страхового чи судового шляху.
Що варто зробити, поки чекаємо на закон:
- повідомте поліцію та інші компетентні органи для офіційної фіксації факту пошкодження
- зробіть якомога більше фото й відео авто з різних ракурсів
- окремо зафіксуйте номерний знак, VIN-код, характер пошкоджень, місце, дату, час і геолокацію зйомки
- зберіть контакти свідків, які можуть підтвердити обставини
- збережіть документи на право власності та все, що видали поліція, ДСНС чи інші органи
- якщо авто застраховане, одразу повідомте страхову про настання випадку
- не поспішайте утилізувати чи розбирати авто до завершення фіксації
Окремо наголошу на одному нюансі. Якщо право власності оформлене неналежно — наприклад, авто використовувалось за генеральною довіреністю — отримання компенсації під питанням. Це варто врахувати заздалегідь і по можливості впорядкувати документи.
Що робити зі знищеним авто?
Якщо машина не підлягає відновленню, після всіх процедур її можна зняти з реєстрації, тобто вибракувати. Тільки пам'ятайте: після вибракування повторна реєстрація такого авто вже неможлива.
Плануєте здати на металобрухт чи утилізувати — робіть це лише після повної фіксації пошкоджень і збору доказів. За можливості взагалі збережіть авто до завершення всіх процедур. Розібране або здане на брухт авто вже неможливо показати комісії.
Окрема ситуація — коли машина залишилась на тимчасово окупованій території чи в зоні активних боїв, де її неможливо оглянути. Тоді збирайте максимум інших доказів: фото, відео, документи, показання свідків, офіційні матеріали, які підтверджують факт обстрілів у цій місцевості.
Чому оцінка авто вирішить розмір виплати?
Коли державна програма запрацює, одним із ключових питань стане розмір компенсації. А він залежатиме від об'єктивної оцінки вартості авто. Тут працює те саме правило: що більше інформації про машину ви збережете, то легше буде підтвердити її реальну вартість.
Порада від команди Autoline: зберігайте не лише документи про право власності, а й усе, що характеризує саме ваш автомобіль: комплектацію, пробіг, історію обслуговування, проведені ремонти, будь-які особливості, що впливають на ринкову ціну. Наявність страхових документів та обстежень від офіційних органів помітно спростить процес.
Компенсація за знищене авто починається з ваших дій сьогодні
Головна думка проста: відсутність готового державного механізму не означає, що можна нічого не робити й чекати. Навпаки — саме зараз закладається основа майбутнього відшкодування.
Зафіксуйте пошкодження, зберіть усі документи, збережіть доказову базу. Якщо авто застраховане — вчасно повідомте страхову. Якщо є змога отримати папери від поліції чи ДСНС — зробіть це якомога раніше. Коли механізм запустять, виграють ті, хто підготувався заздалегідь. Ваша уважність сьогодні — це ваші гроші завтра.
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