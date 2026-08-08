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Коли вигідно купувати і продавати авто — за даними Autoline
Інвестиції

Коли вигідно купувати і продавати авто — за даними Autoline

Аналітика Autoline за 2025 рік. Пік пропозиції та попиту — жовтень. Дізнайтеся, коли вигідно купувати авто, коли продавати і чому взимку ціни не падають.

Катерина Романюк
Катерина Романюк

менеджерка з розвитку проєктів Autoline, Machineryline та Agriline компанії Linemedia

Дата публікації:
8 серпня 2026 13:53
Найвигідніші місяці для купівлі та продажу авто — поради менеджерки Autoline Катерини Романюк
Купівля та продаж авто. Фото: колаж Новини.LIVE Створено за допомогою ШІ

Осінь чи весна? Жовтень чи лютий? Якщо ви плануєте купити або продати машину, час має значення — і не абстрактно, а в конкретних цифрах. Ми на Autoline проаналізували статистику оголошень, переглядів і цін за весь 2025 рік і побачили чітку сезонну картину. Розповідаю, коли на ринку найбільший вибір, коли покупці найактивніші й чому очікування "взимку все подешевшає" насправді міф.

У які місяці на ринку найбільше машин?

Якщо ви полюєте за вибором, дивіться на осінь. Пік пропозиції за рік припав на жовтень — 14 173 оголошення. А найбідніший на вибір місяць — квітень із 9 095 оголошеннями.

Картина протягом року логічна: після весняного мінімуму кількість пропозицій поступово росла й досягла максимуму восени. Під кінець року показник трохи просів, але все одно залишився вищим, ніж навесні. Різниця між піком і дном — понад 5 тисяч оголошень. Це вже не випадковість, а виражена сезонність.

Простими словами: хочете обирати з максимуму варіантів — ваш час осінь. Навесні ринок помітно бідніший.

Коли покупці найактивніші?

А тепер цікаве. Пік інтересу теж припадає на осінь, і розрив ще драматичніший, ніж у пропозиції. Найбільше переглядів оголошень за рік зафіксовано у жовтні — 1 224 939. Найменше у лютому — 548 961.

Після зимового затишшя інтерес користувачів поступово розігрівався й досяг піку восени. Різниця між максимумом і мінімумом — понад 675 тисяч переглядів. Тобто восени машини дивляться майже вдвічі активніше, ніж узимку.

Для продавця висновок прямий: вересень–листопад — найкращий час виставляти авто. Саме тоді ваше оголошення побачить найбільша аудиторія.

Чи повторюють популярні моделі загальну картину?

Щоб перевірити, чи працює сезонність на конкретних авто, ми окремо подивилися на три стабільно популярні моделі — Škoda Octavia, Volkswagen Golf і Volkswagen Passat.

Škoda Octavia: пік оголошень у жовтні, мінімум у січні. Переглядів найбільше у жовтні (18 493), найменше у лютому (6 235). Медіанна ціна коливалась від 12 000 євро у січні до 15 315 євро у червні.

Volkswagen Golf: максимум оголошень у вересні, мінімум у лютому. Пік переглядів у листопаді (19 162), дно у лютому (8 120). Медіанна ціна від 9 636 євро у квітні до 10 990 євро у грудні.

Volkswagen Passat: найбільше оголошень у листопаді, найменше у січні. Переглядів найбільше у листопаді (12 215), найменше у лютому (5 036). Ціна від 11 500 євро у квітні до 14 220 євро у червні.

Що об'єднує всі три? Сезонність яскраво простежується у кількості оголошень і активності покупців, а от медіанна ціна протягом року рухається доволі помірно. І це підводить нас до головного міфу.

Чи справді авто дешевшають узимку?

Коротка відповідь — ні. І це найважливіший висновок усього аналізу.

Загальна статистика показала коливання медіанної ціни від 15 086 до 17 973 євро. На перший погляд, різниця є. Але трактувати її як сезонне подорожчання чи здешевлення не можна. На загальний показник впливає те, які саме машини представлені в конкретний місяць — більше бюджетних чи більше дорогих. Коли ринок наповнюється преміальними моделями, медіана повзе вгору, і навпаки.

Аналіз конкретних моделей це підтверджує: у межах однієї Octavia чи Golf ціна протягом року майже не змінюється. Тобто сезонність проявляється у кількості пропозицій і переглядів, а вартість самих авто вона майже не чіпає.

Висновок для покупця, який чекає зимових знижок: масового здешевлення не буде. Взимку ви радше виграєте не на ціннику, а на готовності продавця торгуватись.

Коли найкраще купувати авто?

Усе залежить від того, що для вас пріоритет. Якщо головне — вибір, орієнтуйтесь на період із травня до жовтня, коли кількість оголошень росте й досягає осіннього піку. Восени перед вами буде максимум варіантів для порівняння.

Якщо ж вам не терміново і ви готові витратити більше часу на пошук, придивіться до зими. Активність ринку падає, продавці стають більш відкритими до переговорів щодо ціни й умов. Менше конкуренції за авто — більше простору для торгу.

Але головне не забувати: сезон не визначає якість конкретної машини. Технічний стан, комплектація, історія обслуговування й відповідність вашим потребам важать значно більше, ніж місяць у календарі.

Коли найкраще продавати авто?

Тут відповідь однозначна — осінь. Саме тоді активність покупців на піку. Нагадаю цифру: жовтневий рекорд у 1 224 939 переглядів говорить сам за себе. Найкращий період для продавця — вересень–листопад, коли люди активно шукають і порівнюють варіанти.

Але вдалий час — це лише половина справи. Навіть у пік попиту покупець порівнює кілька оголошень одночасно. Тому виграє той, у кого якісний опис, детальні фото й чесна інформація про стан авто. Гарне оголошення у вдалий сезон продається швидко. Погане оголошення не врятує навіть жовтень.

Що врахувати покупцям і продавцям

Якщо звести всю аналітику до практичних порад, вони прості й працюють для обох сторін ринку:

  • починайте моніторинг заздалегідь, щоб устигнути порівняти кілька варіантів, а не обирати перший-ліпший
  • оцінюйте не лише ціну, а й технічний стан, історію обслуговування та комплектацію
  • покупцям: використовуйте осінь для широкого вибору, а зиму — для торгу з продавцем
  • продавцям: готуйте оголошення до осіннього піку активності
  • продавцям: додавайте максимум інформації про авто й ставте ціну з огляду на реальні пропозиції ринку, не лише на власні очікування

Сезонність автомобільного ринку керує насамперед поведінкою людей — скільки машин виставляють і як активно їх дивляться. А кінцева ціна залежить від значно ширшого набору чинників: стану авто, року випуску, комплектації, пробігу й попиту на конкретну модель. Знаючи ці ритми, ви можете спланувати і купівлю, і продаж так, щоб час працював на вас.

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