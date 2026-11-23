Відповідальність за автономну зброю починається задовго до запуску дрона й не може обмежуватися діями військовослужбовця.

Коли летальний автономний дрон помиляється, хто за це відповідає? Військовослужбовець, який його запустив, командир, який затвердив бойове завдання, чи розробники системи? Що більше рішень на війні ухвалюють машини, то нагальнішим стає це питання.

Коли дрон сам обирає ціль

«Автономність — це не майбутнє. Вона вже тут».

У повідомленнях з України йдеться про дрони, здатні орієнтуватися в просторі, розпізнавати цілі за допомогою бортового штучного інтелекту та завдавати ударів без подальшого керування з боку людини. В окремих описаних випадках системи можуть бути здатними самостійно обирати й уражати цілі без додаткового дозволу людини, хоча фактичний ступінь їхньої автономності в бойових умовах не завжди має незалежне підтвердження.

Однак тут важливо розрізняти ситуації. Одні дрони зі штучним інтелектом виявляють потенційні цілі та визначають їхню пріоритетність, але дозвіл на удар усе ще дає оператор. Інші можуть уражати цілі автономно. Ці ситуації порушують різні питання щодо ролі людського судження.

Одна помилка класифікації може перетворити цивільний автомобіль — можливо, навіть шкільний автобус — на ціль. «Ситуація на полі бою змінюється швидше, ніж право, доктрини, підготовка та суспільне розуміння». Ми маємо підготуватися до того, як станеться інцидент.

Чи може військовослужбовець відповідати за рішення машини?

На UVID Dronetech 2026 я говорив про правомірність застосування летальних автономних дронів відповідно до міжнародного гуманітарного права (МГП) та про важливість змістовної участі людини.

Ми часто обговорюємо «прогалину у відповідальності». Уявімо автономний автомобіль, який потрапив у ДТП. Залежно від обставин для його водія можуть настати правові наслідки. Так само військовослужбовець може нести відповідальність за рішення, пов’язані з автономною зброєю. Але розслідування не може цим обмежуватися.

Хто схвалив застосування цієї зброї? Хто визначив межі бойового завдання? Що виробник знав про слабкі місця технології?

Водночас поза увагою залишаються обов’язки розробників, виробників, державних органів і регуляторів. Чи несе хтось із них юридичну відповідальність, залежить від конкретних обставин і застосовного права.

Що передбачає змістовна участь людини

Моя головна теза проста: «Змістовна участь людини має залишатися центральним принципом відповідального застосування летальної автономної зброї та охоплювати весь операційний ланцюг».

Людське судження може визначати параметри бойового завдання ще до запуску — через обмеження щодо цілей, географічні межі та правила застосування сили. Під час виконання завдання важливими можуть бути нагляд і можливість втрутитися або припинити його виконання. Після удару документація має забезпечувати можливість розслідування. Належні запобіжники залежать від самої системи та передбаченого способу її застосування.

Формальне схвалення мало що означає, якщо оператор не має часу, інформації чи можливості ухвалити обґрунтоване рішення. Оскільки автономні системи діють дедалі швидше й у більших масштабах, участь людини необхідно закладати в саму організацію їхнього застосування.

Чому алгоритм не може залишатися «чорною скринькою»

«Не можна ховатися за “чорною скринькою”».

Коли автономна технологія застосовує летальну силу, розслідування має давати змогу відтворити рішення, які призвели до відповідного результату.

Яким було останнє змістовне рішення людини? Які дії було дозволено зброї? Що вона зробила насправді? Чи відповідали її дії бойовому завданню, правилам застосування сили та праву? Без відповідей на ці запитання встановити відповідальність складніше.

Саме тому автономні системи озброєння необхідно проєктувати так, щоб забезпечувати ефективне документування їхньої роботи під час операцій, простежуваність і можливість розслідування після удару. Технічні записи та чіткий розподіл повноважень дають змогу дослідити як поведінку машини, так і рішення тих, хто її розробляв, схвалював і застосовував. Операторові не обов’язково читати кожен рядок коду, але слідчим потрібні змістовні докази.

Як LEGIT розподіляє відповідальність уздовж усього ланцюга

Під час роботи над докторським дослідженням в Університеті Райхмана під керівництвом професора Авіва Ґаона я розробив LEGIT. На UVID Dronetech 2026 я представив цю модель як підхід, покликаний допомогти державам розробляти, схвалювати й застосовувати летальну автономну зброю відповідно до права.

Модель охоплює п’ять ключових елементів:

Правова експертиза (Legal Review). Оцінювання зброї та передбачених способів її застосування на відповідність застосовному праву.

Оцінювання зброї та передбачених способів її застосування на відповідність застосовному праву. Пояснюваність і докази (Explainability & Evidence). Збереження інформації, необхідної для пояснення рішень і розслідування їхніх наслідків.

Збереження інформації, необхідної для пояснення рішень і розслідування їхніх наслідків. Управління та настанови (Governance & Guidance). Визначення обов’язків, операційних обмежень і правил застосування.

Визначення обов’язків, операційних обмежень і правил застосування. Участь людини (Human Involvement). Забезпечення змістовного людського судження впродовж усього операційного ланцюга.

Забезпечення змістовного людського судження впродовж усього операційного ланцюга. Підготовка та оцінювання технологій (Training & Technology Assessment). Перевірка обмежень системи й підготовка персоналу до її відповідального застосування.

Одна з центральних ідей LEGIT полягає в тому, що питання відповідальності не можна розглядати лише після того, як щось пішло не так. Механізми її забезпечення мають бути закладені в систему від найраніших етапів розроблення й охоплювати правову експертизу, випробування, оперативне планування, розгортання та розслідування після виконання завдання. Цей підхід також визнає, що змістовна участь людини не обов’язково вимагає схвалення кожної окремої дії. Натомість людина має застосовувати своє судження на належних етапах упродовж усього життєвого циклу системи — із чітко визначеними обов’язками та межами застосування.

LEGIT — це дослідницька пропозиція, а не усталений міжнародний стандарт. Її мета — поєднати правову експертизу, проєктування, військове планування та забезпечення відповідальності після удару.

Автономна зброя може давати переваги на полі бою. Але ці переваги передбачають обов’язки, які виходять далеко за межі моменту запуску дрона. Сподіваюся, ця модель сприятиме міжнародній дискусії, а згодом — і формуванню принципів відповідального застосування автономної зброї.

Незабаром очікується публікація окремої наукової статті, яка докладніше розкриє модель LEGIT, а у 2027 році — книжки про правові наслідки застосування летальних автономних систем озброєння.

Відповідальність має охоплювати весь ланцюг, а не зупинятися на військовослужбовцеві.