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Хто формує наратив про український defense у світі
Оборонпром

Хто формує наратив про український defense у світі

Хто сьогодні формує наратив про український defense: держави чи miltech-компанії? Чому бойовий досвід стає конкурентною перевагою та як його комунікувати — пояснює маркетинг-стратегиня Олена Семенчук.

Олена Семенчук
Олена Семенчук

маркетинг-стратегиня та експертка зі стратегічних комунікацій

Дата публікації:
22 червня 2026 10:49
Український defense на світовому ринку — хто формує довіру та репутацію. Погляд маркетинг-стратегині Олени Семенчук
Український defense у світі. Фото: колаж Новини.LIVE. Створено за допомогою ШІ

Ще кілька років тому наратив про український defense у глобальному інформаційному полі майже не існував як окрема тема. Україну сприймали через політику або через війну — але точно не як країну з власними військовими технологіями, здатну впливати на майбутнє сучасного конфлікту.

Чому повномасштабне вторгнення змінило образ українського defense?

Повномасштабне вторгнення змінило це швидко. Разом із розвитком українського miltech постало нове питання: хто формує образ цієї індустрії у світі?

На перший погляд відповідь очевидна — держави, президенти, міжнародна дипломатія. І частково це правда. Якщо говорити про великі оборонні контракти чи міжнародні партнерства, політичний рівень має колосальний вплив. У defense багато рішень ухвалюється не лише ринком, а й державами.

Але останні роки показали ще одне. Наратив про український defense почали формувати самі компанії. Українські засновники, інженери, виробники дронів, командири, R&D-команди — люди, які раніше взагалі не були публічними, — стали обличчям індустрії. І це, мабуть, одна з найбільших трансформацій ринку за цей час.

Світ почав бачити ukrainian defense не через абстрактну "оборонку", а через конкретних людей, конкретні рішення і конкретний досвід реального конфлікту.

Це важлива зміна. Раніше образ країни у сфері defense формувався переважно через дипломатичні канали та великі державні контракти. Тепер він формується ще й через те, що говорять і роблять конкретні люди — засновники компаній, розробники, інженери. І саме їхній голос часто виявляється переконливішим для міжнародної аудиторії, ніж офіційні заяви.

Що дає Україні унікальну позицію на глобальному ринку defense?

Технологія, яка тестується в реальних бойових умовах, — це зовсім інший аргумент, ніж технологія з лабораторії. Ніхто інший у світі сьогодні не має такого масштабу практичного досвіду.

Через адаптивність. Через швидкість мислення і спроможність масштабувати рішення швидше, ніж це роблять великі корпорації з багаторічними циклами розробки. Через здатність реагувати на реальну загрозу в реальному часі — і перетворювати цей досвід на системні рішення.

Саме це сьогодні стає головною конкурентною перевагою України на глобальному ринку miltech. Але конкурентна перевага сама по собі не конвертується в репутацію і контракти. Її потрібно комунікувати — точно, послідовно і для правильної аудиторії.

Проблема в тому, що багато українських miltech-компаній поки що не використовують цю перевагу свідомо. Вони мають унікальний бойовий досвід, але не перекладають його на мову, зрозумілу міжнародному ринку. Результат — перевага залишається потенційною і нереалізованою.

Як формується наратив про український defense сьогодні

Наратив не виникає автоматично. Якщо компанія мовчить — її не існує для глобального ринку. Якщо про технологію не говорять — її дуже швидко переформатовують інші. Якщо українські команди не пояснюють свій досвід — його інтерпретують за них.

Саме тому комунікація в defense сьогодні — це вже не допоміжна функція. Це частина стратегічного впливу країни на міжнародному рівні.

І тут важливо розуміти масштаб. Йдеться не лише про репутацію окремої компанії. Кожна miltech-компанія, яка системно будує свій образ на міжнародному ринку, одночасно зміцнює загальний наратив про український defense. Йдеться про реальну механіку формування галузевої репутації.

Причому найсильніше спрацьовує не гучний маркетинг і не агресивний PR. Спрацьовують інші речі:

  • Публічність засновників і ключових людей команди
  • Присутність на міжнародних галузевих майданчиках
  • Технологічна репутація, підкріплена реальними кейсами
  • Пояснення контексту війни через власний досвід
  • Демонстрація підходу і мислення поза продуктом

Світ купує не просто технологію. Він купує довіру до людей, які її створили.

Чому наратив про ukrainian defense — це екосистемне завдання

Окремі компанії, які добре комунікують, будують свій образ. Але наратив про український defense як індустрію складається з багатьох голосів. І тут важлива узгодженість: коли різні гравці ринку говорять мовою, яка взаємно посилює загальний образ, — виникає ефект, якого жодна компанія не здатна досягти самостійно.

Україна зараз формує нову культуру військових технологій. Не просто воює — а створює підходи, рішення і досвід, які змінюють розуміння сучасного конфлікту у глобальному масштабі. Те, як українські miltech-компанії говоритимуть про себе і про свою галузь сьогодні, напряму вплине на те, яким наратив про український defense буде сприйматись у світі через роки.

Глобальний наратив — це вже не тільки про державу. Це про екосистему. І Україна формує її просто зараз.

І від того, наскільки свідомо українські miltech-компанії підходитимуть до своєї комунікації сьогодні, залежить, яке місце Україна займатиме на глобальному ринку defense завтра. Наратив — органічна частина стратегії. Саме так, і ніяк інакше.

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