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Харчування і сон — як раціон впливає на якість нічного відпочинку
Медцентр

Харчування і сон — як раціон впливає на якість нічного відпочинку

Як їжа впливає на засинання та глибину сну, які продукти допомагають, а що заважає. Поради сімейної лікарки й нутриціологині Світлани Кузьми.

Світлана Кузьма
Світлана Кузьма

сімейна лікарка та нутриціолог, фахівчиня доказової медицини з понад десятьма роками практики

Дата публікації:
14 липня 2026 13:04
Поради для міцного сну — які продукти допомагають заснути. Рекомендації Світлани Кузьми
Харчування і сон. Фото: колаж Новини.LIVE Створено за допомогою ШІ

Ми можемо витратити цілий місяць на вибір матраца і жодного дня — на те, що їмо перед сном. А дослідження показують: раціон впливає на сон не менше, ніж ортопедичний матрац чи блекаут на вікнах. Харчування і сон пов’язані значно глибше, ніж здається на перший погляд.

Чому їжа визначає якість сну

Мозок не вимикається о десятій вечора за командою. Він переходить у режим відновлення поступово — і цей перехід залежить від того, які речовини надійшли в організм протягом дня. Триптофан, магній, мелатонін, складні вуглеводи — кожен із цих компонентів бере участь у процесі, який ми звично називаємо "заснути".

Триптофан — незамінна амінокислота, яку організм не синтезує самостійно. Вона надходить лише з їжею і в організмі перетворюється спочатку на серотонін, а потім — на мелатонін, речовину, що регулює добові ритми й полегшує засинання. Складні вуглеводи при цьому відіграють роль "транспорту": вони допомагають триптофану ефективніше проникати до мозку.

Магній, своєю чергою, підтримує активність ГАМК — нейромедіатора, що відповідає за розслаблення нервової системи. Його нестача пов’язана з підвищеною тривожністю та поверхневим сном. Шпинат, авокадо, гарбузове насіння, банани — звичайні продукти, які дають організму саме те, чого він потребує ввечері.

Які продукти справді допомагають заснути

Дослідження з жирною рибою — лососем, скумбрією, сардинами — показують помітне покращення якості сну при регулярному вживанні тричі на тиждень. Науковці пояснюють цей ефект поєднанням омега-3 жирних кислот, вітаміну D і триптофану, які разом стимулюють вироблення серотоніну.

Кислі вишні та вишневий сік — одні з найдокладніше вивчених природних джерел мелатоніну. Люди, які регулярно їх вживали в дослідженнях, засинали швидше, спали довше та рідше прокидалися вночі. Горіхи — мигдаль, волоські, фісташки — дають одночасно мелатонін, магній і цинк. Ківі у кількох дослідженнях демонстрував здатність скорочувати час засинання при вживанні за годину до сну.

Важливий нюанс: жоден окремий продукт не є "таблеткою від безсоння". Ефект забезпечує загальна структура раціону. Разова порція волоських горіхів нічого принципово не змінить.

Зв’язок працює в обидва боки

Харчування впливає на сон — але й сон впливає на харчування. Коли людина спить менше семи годин, організм виробляє більше греліну — гормону голоду — і менше лептину, що відповідає за відчуття ситості. Результат передбачуваний: зростає потяг до солодкого й жирного, порції збільшуються.

Хронічний дефіцит сну також погіршує засвоєння глюкози — і це вже прямий шлях до метаболічних порушень. Саме тому недосипання є самостійним фактором ризику цукрового діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань. Сон і харчування утворюють замкнений цикл: руйнуєш одне — тягнеш за собою друге.

Що заважає спати: продукти-саботажники

Кофеїн залишається в організмі довше, ніж більшість із нас думає. Дослідження показують: навіть якщо кава була випита за шість годин до сну, вона здатна скорочувати його тривалість і погіршувати глибину. Міцний чай, шоколад, енергетики — усі вони містять кофеїн і діють за тією самою схемою.

Алкоголь оманливий: він пришвидшує засинання, але руйнує структуру сну. Фази глибокого відновлювального відпочинку скорочуються, нічних пробуджень стає більше. Людина ніби спала — але не відновилася.

Гостра й жирна їжа ввечері підвищує ризик кислотного рефлюксу і збільшує термічний ефект травлення. Температура тіла залишається вищою, ніж потрібно для нормального засинання. Великі порції безпосередньо перед сном — за тією самою логікою.

Як скласти вечірній раціон для міцного сну

Кілька принципів, підкріплених дослідженнями:

  • завершити останній прийом їжі за дві-три години до сну
  • включити до вечері джерело триптофану — рибу, курятину, яйця, тофу або сир
  • поєднати білок зі складними вуглеводами — цільнозерновими, овочами, рисом
  • обрати на десерт ківі або жменю горіхів замість солодкого
  • замінити вечірню каву або алкоголь на ромашковий чай — апігенін, його активна речовина, має м’який заспокійливий ефект
  • обмежити гостре, смажене й кисле, якщо є схильність до рефлюксу

Харчування і сон як основа відновлення організму

Сон — повноцінна фаза роботи організму, а зовсім не пасивна пауза між активними годинами. Саме вночі мозок консолідує пам’ять, імунна система відновлює ресурс, гормони перебалансовуються. Харчування, яке підтримує цей процес, — базова гігієна здоров’я, підкріплена доказовою медициною.

Універсальної "дієти для сну" не існує. Але є зрозумілі принципи: збалансований раціон з достатньою кількістю клітковини, триптофану і магнію, стабільний режим харчування і відмова від стимуляторів у другій половині дня. Саме такий підхід дає організму умови, за яких він може відновлюватися так, як йому закладено природою.

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