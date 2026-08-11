Вигорання керівника — поради бізнес-коуча Crowe Mikhailenko Сергія Шкуропата

Я знаю власника виробничої компанії, який останні два роки веде бізнес так, ніби це безкінечний марафон із перешкодами. Відключення світла, зміна логістики, мобілізація ключових людей, нові ринки замість втрачених.

Він навчився ухвалювати рішення за годину там, де раніше думав тиждень, але одного дня сказав мені: "Я вже не втомлююсь. Я просто відчуваю порожнечу". Не про лінь тут ідеться і не про вигорання в класичному сенсі — про ресурс, який закінчився, поки він рахував усе, крім самого себе.

Криза навчила рахувати гроші, забуваючи про себе

Останні роки українські підприємці стали значно кращими в управлінні ризиками, грошовими потоками, логістикою. З'явилась звичка мати план Б і план В, але є один ресурс, для якого досі немає жодного плану — енергія самого керівника. Її ніхто не вносить у бюджет, хоча саме від неї залежить, чи буде кому втілювати всі ці добре прораховані плани.

Показовий приклад: власниця мережі кав'ярень розповідала, що після чергового блекауту навчилась за п'ятнадцять хвилин перебудовувати роботу точок на генератори. Логістично — бездоганно. А через місяць вона зрозуміла, що вже два тижні не може ухвалити просте рішення про нове меню, хоча раніше робила це за один вечір. Даних для цього вистачало, але вже забракло сили дивитись на щось нове.

Чому досвідчені керівники раптом починають гальмувати

Тут працює проста механіка. Коли ресурсу достатньо, мозок бачить варіанти і легко між ними обирає. Коли ресурс вичерпаний, у полі зору лишаються самі загрози, і будь-яке рішення починає здаватись ризикованим. Тому керівник, який рік тому спокійно заходив у нові напрямки, зараз тижнями відкладає навіть безпечні кроки. За цим гальмуванням стоїть не втрата хватки. Це виснажена нервова система намагається захистити себе, зупиняючи все підряд.

Команда завжди відчуває це першою

Один HR-директор промислової компанії розповідав, що плинність кадрів у них почала рости не через зниження зарплат і не через скорочення. Це сталося через кілька місяців після того, як керівник компанії перестав виходити на зв'язок у доброму гуморі. Люди йшли через атмосферу, яку створював його виснажений стан, хоча гроші й умови залишались тими самими.

Що можна зробити, крім "більше відпочивати"

Порада відпочивати частіше тут майже не працює, бо в реальному бізнесі так не буває. Але є декілька конкретних речей, які допомагають.

Перше: відстежувати одну просту ознаку. Якщо останнім часом ви частіше кажете "давай пізніше вирішимо" або "зараз не до цього" про питання, які раніше вирішували одразу — це вже сигнал. Помітили цю фразу в себе тричі за тиждень — це привід зупинитись і розібратись замість того, щоб просто "потерпіти ще трохи".

Друге: завести собі хоча б одну людину, з якою можна раз на два-три тижні чесно проговорити стан справ без фільтра "все ок". Це може бути коуч, ментор, партнер по бізнесу або просто хтось, кому не потрібно доводити, що ви все контролюєте. Керівники рідко бачать власне виснаження зсередини — його майже завжди першим помічає хтось збоку.

Третє: не намагатись відновити ресурс тільки відпусткою раз на рік. Значно краще працюють короткі й регулярні паузи: години без дзвінків раз на тиждень, вихідний день без ноутбука, розмова не про роботу хоча б раз на день. Це звучить просто, але саме регулярність відновлює здатність ухвалювати рішення швидко і спокійно — тривалість тут другорядна.

Бізнес сьогодні вимагає від керівників витримки, яку раніше не вимагав ніхто і ніколи.

Ідеальний план на папері не працює сам собою. Далі піде компанія, чий керівник вчасно помічає власне виснаження і щось із ним робить.