Симптоми інсульту та порятунок життя — поради невролога Дмитра Лебединця

Щороку в Україні реєструють приблизно 130–135 тисяч випадків інсульту. Лише за перше півріччя 2026 року зафіксували близько 67 тисяч випадків. За цими цифрами — люди, для яких своєчасна допомога може стати вирішальною. Тому важливо не лише розвивати систему лікування, а й навчати дорослих і дітей розпізнавати перші симптоми та негайно діяти.

Як змінюється лікування інсульту в Україні

Близько 85% усіх інсультів — ішемічні. Вони виникають через закупорення судини, унаслідок чого порушується кровопостачання певної ділянки головного мозку. Решта 15% — геморагічні, пов’язані з крововиливом у мозок.

Попри стабільно високу захворюваність, сучасні методи лікування ішемічного інсульту в Україні стають доступнішими. Йдеться, зокрема, про тромболітичну терапію — медикаментозне розчинення тромбу — та механічну тромбектомію, тобто видалення тромбу із судини за допомогою спеціальних інструментів.

У 2018 році таке лікування отримували лише 0,5% пацієнтів з інсультом. У 2026 році цей показник зріс до 20,8% — його вже можна порівняти з показниками багатьох країн Європейського Союзу.

Розширюється й мережа закладів, які надають спеціалізовану допомогу. Станом на 2026 рік 181 лікарня має договір із Національною службою здоров’я України на надання безоплатної медичної допомоги при гострому інсульті.

Однак доступність лікування — лише частина справи. Не менш важливо, щоб людина та її близькі вчасно розпізнали небезпеку й викликали екстрену допомогу.

Як розпізнати інсульт

Що швидше людина отримає медичну допомогу, то більше шансів уникнути тяжких наслідків. Для швидкого розпізнавання ознак інсульту використовують міжнародний алгоритм FAST:

F — Face, обличчя. Раптова асиметрія обличчя або опущення одного з його боків.

Раптова асиметрія обличчя або опущення одного з його боків. A — Arm, рука. Раптова слабкість або оніміння руки.

Раптова слабкість або оніміння руки. S — Speech, мовлення. Порушення мовлення, труднощі з вимовою слів.

Порушення мовлення, труднощі з вимовою слів. T — Time, час. Якщо з’явився хоча б один із цих симптомів, потрібно негайно телефонувати 103.

В Україні також використовують алгоритм МОЗОК, який охоплює ширший перелік можливих симптомів:

М — мовлення. Раптове порушення мовлення, труднощі з вимовою слів або розумінням сказаного.

Раптове порушення мовлення, труднощі з вимовою слів або розумінням сказаного. О — обличчя. Раптова асиметрія обличчя, опущення куточка рота.

Раптова асиметрія обличчя, опущення куточка рота. З — запаморочення. Раптове порушення рівноваги, координації рухів або нестійкість під час ходьби.

Раптове порушення рівноваги, координації рухів або нестійкість під час ходьби. О — очі. Раптове погіршення або втрата зору на одне чи обидва ока.

Раптове погіршення або втрата зору на одне чи обидва ока. К — кінцівки. Раптова слабкість або оніміння руки чи ноги, особливо з одного боку тіла.

Наголошую: навіть один із цих симптомів — підстава негайно викликати екстрену медичну допомогу. Не потрібно чекати, доки з’являться інші ознаки.

Чому не можна зволікати

Ефективність лікування значною мірою залежить від часу, що минув від появи перших симптомів.

Тромболітичну терапію зазвичай проводять протягом перших 4,5 години від початку симптомів ішемічного інсульту. Механічна тромбектомія може бути ефективною протягом перших шести годин, а для окремих пацієнтів — до 24 годин, за результатами спеціалізованого обстеження.

Ці часові межі не означають, що можна відкласти звернення по допомогу. Що раніше пацієнт потрапить до лікарні, то більше шансів на виживання, відновлення втрачених функцій і зменшення ризику інвалідності.

Чому розпізнавати інсульт варто навчати дітей

Знати ознаки інсульту важливо не лише дорослим. Дитина також може опинитися поруч із людиною, якій потрібна допомога. Саме на це спрямована міжнародна освітня програма «Супергерої FAST», яка діє у понад 30 країнах світу, зокрема в Україні, де її впроваджує агенція One Health.

Програма розрахована на дітей віком від 5 до 12 років. Через персонажів-супергероїв, інтерактивні ігри, конкурси, творчі завдання та мультфільми діти вчаться розпізнавати основні симптоми інсульту й правильно діяти, якщо вони з’являться у близьких.

Глобальна мета ініціативи — навчити щонайменше два мільйони дітей у всьому світі розпізнавати ознаки інсульту, щоб вони могли допомогти врятувати життя рідних.

З 2020 року агенція One Health за підтримки Міністерства освіти і науки України долучила до програми понад 116 тисяч дітей і більш ніж 10 тисяч педагогів. Дізнатися більше та приєднатися можна на офіційному сайті «Супергерої FAST».

Моя головна порада — запам’ятайте ознаки інсульту й обговоріть їх із близькими. У критичний момент це допоможе не розгубитися. Раптове порушення мовлення, асиметрія обличчя чи слабкість кінцівок — привід одразу телефонувати 103.