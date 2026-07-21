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Іменна стипендія для жінок України — до 100 000 грн на освіту
Ринок праці

Іменна стипендія для жінок України — до 100 000 грн на освіту

Юлія Спориш, засновниця та директорка ГО «Дівчата», запускає іменну стипендію до 100 000 грн на освіту та перекваліфікацію.

Юлія Спориш
Юлія Спориш

засновниця та директорка ГО “Дівчата”

Дата публікації:
21 липня 2026 10:23
Стипендія для жінок до 100 000 грн — досвід Юлії Спориш, засновниці та директорки ГО «Дівчата».
Іменна стипендія для жінок. Фото: колаж Новини.LIVE. Створено за допомогою ШІ.

Шістнадцятого липня, у свій день народження, я запустила іменну стипендію для жінок України. Щороку одна стипендіатка отримуватиме до 100 000 гривень на освіту, перекваліфікацію або професійний розвиток. Для мене це не просто благодійний проєкт — це спосіб підтримати жінок, для яких освіта може стати не черговим рядком у резюме, а справжнім переломним моментом у житті.

Я переконана: коли змінюється доля однієї жінки, змінюється майбутнє її родини, громади та суспільства. Саме тому стипендія для жінок створена насамперед для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, не має достатньо ресурсів чи підтримки, але прагне здобути економічну незалежність, нову професію або шанс на самореалізацію.

В Україні ми звикли сприймати благодійність як справу великих корпорацій чи мільярдерів. Але я хочу показати інший приклад. Не обов'язково бути надзвичайно заможною людиною, щоб щороку створювати нові можливості хоча б для однієї. Іноді достатньо рішення, від якого ти не відступаєш. Я думала про цю ідею кілька років — і нарешті дозріла до того, щоб перетворити її на конкретну дію з чіткими правилами та регулярністю.

Чому саме я заснувала цю стипендію і що вона означає особисто для мене?

Перші сорок років свого життя я присвятила тому, щоб побудувати міцний фундамент: багато навчалася, наполегливо працювала, долала упередження та соціальні бар'єри. Я виросла в малозабезпеченій родині й стала першою жінкою у своїй сім'ї, яка здобула вищу освіту, захистила кандидатську дисертацію та побудувала власний будинок.

Але все це стало можливим лише тому, що моя мама колись вклала свої останні гроші в мою освіту. Це рішення змінило траєкторію мого життя. Вона не знала, чим це закінчиться. Вона просто повірила. Сьогодні я маю справу свого життя, професійну реалізацію, фінансову стабільність і родину, яку люблю. Саме тому наступні сорок років мені хочеться підтримувати тих, хто має найбільшу мотивацію та найбільше потребує такого поштовху.

Ця стипендія — для жінки, яка зараз дивиться на своє життя й розуміє, що для великого кроку їй потрібно лише одне: щоб ще хтось у неї повірив. Для жінки, яка звикла відкладати власні амбіції "на потім", але знає, що здатна на значно більше.

Особливо важливо говорити про це зараз — в умовах повномасштабної війни, коли мільйони українок вимушені перебудовувати своє життя з нуля. Хтось втратив роботу. Хтось переїхав у нові міста чи за кордон і повертається. Хтось доглядав за сім'єю і відклав власний розвиток. Для всіх них питання перекваліфікації та освіти стоїть гостро — і саме тут стипендія може стати реальним інструментом змін.

Хто може подати заявку і на яку освіту можна витратити стипендію?

Стипендія не має вікових обмежень — і це принципово важлива умова. Подати заявку може жінка будь-якого віку та з будь-яким досвідом:

  • випускниця школи, яка лише обирає свій шлях
  • жінка, яка хоче змінити професію або повернутися до навчання після тривалої перерви
  • жінка 40+, 50+ чи старша, яка прагне реалізувати свою давню професійну мрію

Фінансування у розмірі до 100 000 гривень можна використати на навчання у закладі вищої освіти, на магістерській програмі, у рамках професійної підготовки чи перекваліфікації, а також на сертифікаційних та інших освітніх курсах, що допоможуть здобути фінансову самостійність. Головний критерій — освіта має відкривати реальні можливості для конкретної людини в її конкретному житті.

Я сама пройшла цей шлях — від дитини з малозабезпеченої родини до кандидатки наук і засновниці власної організації. Той шлях був непростим: не вистачало грошей, часто не вистачало підтримки, а іноді й просто впевненості, що це взагалі можливо. Саме тому я добре знаю, скільки важить одна людина, яка каже тобі: ти справишся, і я допоможу.

Ця стипендія — не просто фінансова допомога. Це символ довіри. Сигнал, що суспільство бачить тебе і вірить у твій потенціал. Що твоя мрія варта інвестиції. Адже жінки в Україні надто довго чекали, поки хтось скаже їм це вголос.

Коли подавати заявку на стипендію для жінок і де шукати умови?

Прийом заявок триватиме щороку з двадцять першого листопада до одинадцятого лютого. Ім'я стипендіатки оголошуватиметься у березні. Детальні умови участі та аплікаційну форму можна знайти на моєму офіційному сайті.

Ця ініціатива — довгострокове зобов'язання перед собою і перед жінками, які заслуговують на більше. Щороку, у свій день народження, я повертатимусь до цього рішення і виконуватиму його. Тому що колись хтось повірив у мене — і тепер черга за мною.

Якщо ви знаєте жінку, якій ця стипендія може змінити траєкторію життя, поділіться з нею. Вона може не знати про таку можливість. Вона може вважати, що це не для неї. Скажіть їй, що це саме для неї — і що час подавати заявку.

освіта жінки благодійність стипендії саморозвиток перекваліфікація підтримка

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