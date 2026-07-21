Стипендія для жінок до 100 000 грн — досвід Юлії Спориш, засновниці та директорки ГО «Дівчата».

Шістнадцятого липня, у свій день народження, я запустила іменну стипендію для жінок України. Щороку одна стипендіатка отримуватиме до 100 000 гривень на освіту, перекваліфікацію або професійний розвиток. Для мене це не просто благодійний проєкт — це спосіб підтримати жінок, для яких освіта може стати не черговим рядком у резюме, а справжнім переломним моментом у житті.

Я переконана: коли змінюється доля однієї жінки, змінюється майбутнє її родини, громади та суспільства. Саме тому стипендія для жінок створена насамперед для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, не має достатньо ресурсів чи підтримки, але прагне здобути економічну незалежність, нову професію або шанс на самореалізацію.

В Україні ми звикли сприймати благодійність як справу великих корпорацій чи мільярдерів. Але я хочу показати інший приклад. Не обов'язково бути надзвичайно заможною людиною, щоб щороку створювати нові можливості хоча б для однієї. Іноді достатньо рішення, від якого ти не відступаєш. Я думала про цю ідею кілька років — і нарешті дозріла до того, щоб перетворити її на конкретну дію з чіткими правилами та регулярністю.

Чому саме я заснувала цю стипендію і що вона означає особисто для мене?

Перші сорок років свого життя я присвятила тому, щоб побудувати міцний фундамент: багато навчалася, наполегливо працювала, долала упередження та соціальні бар'єри. Я виросла в малозабезпеченій родині й стала першою жінкою у своїй сім'ї, яка здобула вищу освіту, захистила кандидатську дисертацію та побудувала власний будинок.

Але все це стало можливим лише тому, що моя мама колись вклала свої останні гроші в мою освіту. Це рішення змінило траєкторію мого життя. Вона не знала, чим це закінчиться. Вона просто повірила. Сьогодні я маю справу свого життя, професійну реалізацію, фінансову стабільність і родину, яку люблю. Саме тому наступні сорок років мені хочеться підтримувати тих, хто має найбільшу мотивацію та найбільше потребує такого поштовху.

Ця стипендія — для жінки, яка зараз дивиться на своє життя й розуміє, що для великого кроку їй потрібно лише одне: щоб ще хтось у неї повірив. Для жінки, яка звикла відкладати власні амбіції "на потім", але знає, що здатна на значно більше.

Особливо важливо говорити про це зараз — в умовах повномасштабної війни, коли мільйони українок вимушені перебудовувати своє життя з нуля. Хтось втратив роботу. Хтось переїхав у нові міста чи за кордон і повертається. Хтось доглядав за сім'єю і відклав власний розвиток. Для всіх них питання перекваліфікації та освіти стоїть гостро — і саме тут стипендія може стати реальним інструментом змін.

Хто може подати заявку і на яку освіту можна витратити стипендію?

Стипендія не має вікових обмежень — і це принципово важлива умова. Подати заявку може жінка будь-якого віку та з будь-яким досвідом:

випускниця школи, яка лише обирає свій шлях

жінка, яка хоче змінити професію або повернутися до навчання після тривалої перерви

жінка 40+, 50+ чи старша, яка прагне реалізувати свою давню професійну мрію

Фінансування у розмірі до 100 000 гривень можна використати на навчання у закладі вищої освіти, на магістерській програмі, у рамках професійної підготовки чи перекваліфікації, а також на сертифікаційних та інших освітніх курсах, що допоможуть здобути фінансову самостійність. Головний критерій — освіта має відкривати реальні можливості для конкретної людини в її конкретному житті.

Я сама пройшла цей шлях — від дитини з малозабезпеченої родини до кандидатки наук і засновниці власної організації. Той шлях був непростим: не вистачало грошей, часто не вистачало підтримки, а іноді й просто впевненості, що це взагалі можливо. Саме тому я добре знаю, скільки важить одна людина, яка каже тобі: ти справишся, і я допоможу.

Ця стипендія — не просто фінансова допомога. Це символ довіри. Сигнал, що суспільство бачить тебе і вірить у твій потенціал. Що твоя мрія варта інвестиції. Адже жінки в Україні надто довго чекали, поки хтось скаже їм це вголос.

Коли подавати заявку на стипендію для жінок і де шукати умови?

Прийом заявок триватиме щороку з двадцять першого листопада до одинадцятого лютого. Ім'я стипендіатки оголошуватиметься у березні. Детальні умови участі та аплікаційну форму можна знайти на моєму офіційному сайті.

Ця ініціатива — довгострокове зобов'язання перед собою і перед жінками, які заслуговують на більше. Щороку, у свій день народження, я повертатимусь до цього рішення і виконуватиму його. Тому що колись хтось повірив у мене — і тепер черга за мною.

Якщо ви знаєте жінку, якій ця стипендія може змінити траєкторію життя, поділіться з нею. Вона може не знати про таку можливість. Вона може вважати, що це не для неї. Скажіть їй, що це саме для неї — і що час подавати заявку.