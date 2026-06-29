Інвестиції в київську нерухомість 2026 — реальний дохід. Поради від Олександра Корчового, засновника MYFREEDOM

Інвестори повертаються в Київ — не тому що ризиків поменшало, а тому що навчилися з ними рахувати. Банківська система працює, логістика працює, енергетика адаптувалася. Місто функціонує попри все — і це змінює головний параметр у фінансових моделях.

Страх поступився прагматичному розрахунку. Бізнес усвідомив: чекати "ідеального моменту" або повної тиші — це просто втрачати можливості прямо зараз. Українські компанії першими показали цей приклад, продовжуючи вкладати в розширення, — і це стало сигналом: якщо внутрішній ринок живий, інвестиції мають сенс.

Чому київський ринок оренди не впав?

Київський ринок оренди не просто вистояв — він показав стабільний попит і високу заповнюваність. Адаптація нерухомості під нові реалії перетворила орендний бізнес на передбачуваний грошовий потік. Для інвестора це чіткий сигнал: правила гри зафіксувалися, ринок приносить дохід прямо зараз.

Водночас поточна вартість квадратного метра містить значний "дисконт за військовий ризик". Заходити сьогодні — означає заходити на локальному мінімумі. Щойно геополітичні ризики знизяться, ціни вирівняються до європейських стандартів. Чекати повної стабілізації означає купувати вже за значно вищим прайсом.

Хто насправді фінансує київський ринок?

Класичного іноземного капіталу — міжнародних фондів, громадян інших країн — на ринку Києва зараз фактично немає. Ринок тримається на українцях. Але всередині цього капіталу виник новий сегмент — українці, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

Їхня логіка зрозуміла: стабільний дохід у твердій валюті, знання ринку зсередини і дохідність, яку Київ пропонує, у Європі просто недосяжна — навіть з урахуванням воєнних ризиків. Багато хто купує з прицілом на повернення або щоб отримувати пасивний дохід вже зараз. Ринок Києва живлять переважно українські гроші — але цей капітал став міжнародним за географією. Українці з усього світу голосують за Київ власним гаманцем.

Як затяжна війна змінила горизонт планування?

Сценарій довготривалого конфлікту є базовим у фінансових моделях інвесторів. Ніхто більше не будує капіталізацію на очікуванні швидкої перемоги. Парадокс у тому, що саме це зробило ринок спокійнішим: затяжна війна зробила інвестиції більш прогнозованими.

Горизонт планування повернувся до 3–5 років. Якщо бізнес працює в цих умовах роками, капітал не може лежати і танути від інфляції в Європі. Фокус змістився зі спекулятивного прибутку на стабільний грошовий потік: купити на котловані й продати перед здачею — вчорашня логіка. Сьогодні цікавлять об'єкти, що генерують орендний дохід прямо зараз. ROI при цьому вищий, ніж у довоєнний період чи в країнах Євросоюзу, — бо вищий ризик.

Військовий ризик перестав бути форс-мажором і став звичайною статтею витрат. Автономне живлення, укриття, страхування — просто закладаються у вартість проєкту як операційні витрати.

Яку роль відіграє локація при виборі об'єкта?

Класичне правило "Location, Location, Location" у Києві трансформувалося в "Safety, Autonomy, Infrastructure". Інвестор сьогодні купує не просто престижну адресу — він купує автономну екосистему.

Центр міста не втратив своєї сили: Печерський і Шевченківський райони лишаються діловим серцем країни. Але старий фонд без закритої інфраструктури суттєво просів у попиті — адреса вже не рятує без автономності. Головний тренд — великі самодостатні квартали за межами історичного центру, де всередині є підземний паркінг-укриття, коворкінг, супермаркет, дитячий садок і фітнес-центр. Автономне тепло, вода й інтернет при відключеннях — не бонус, а обов'язкова умова. Концепція Live-Work-Play стала реальним критерієм вибору — особливо серед тих, хто купує під оренду ІТ-спеціалістам чи сім'ям.

Стабільність умов для мешканців напряму конвертується у стабільність виплат для власника. Центр тримає позиції, але фаворитом інвесторів стали масштабні автономні квартали — ті, що забезпечують повноцінне життя навіть у критичних умовах.

Що треба врахувати перед входом у ринок прямо зараз?

Вхід у київську нерухомість у 2026 році вимагає іншої ментальної рамки, ніж до 2022-го. Ось де сьогодні сконцентровані ключові параметри прийняття рішень:

Готовність обʼєкта: банки акредитують переважно завершені або майже завершені об'єкти. Ринок став обережнішим до ранніх стадій будівництва — і це виправдано.

Управління: самостійна оренда в нинішніх умовах надто затратна операційно. Сервісна модель із керуючою компанією — ефективніша і прогнозованіша для пасивного доходу.

Київська нерухомість у 2026-му — актив із рідкісним поєднанням: реальна поточна прибутковість і значний потенціал капіталізації після завершення конфлікту. Такі вікна рідкісні. Ті, хто заходить зараз, розуміють: вони платять за ризик — але і за можливість, якої вже не буде після миру.