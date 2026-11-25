У щоденній практиці Havas Village ми все частіше спостерігаємо типову картину: джуніор отримує завдання підготувати первинний огляд ринку чи конкурентного оточення для нового брифу. За кілька хвилин штучний інтелект пропонує йому структуру, перелік гравців і готові висновки. Документ виглядає переконливо. Проте як HRD я ставлю найважливіше запитання: чи розуміє його автор, які джерела валідні, чому порівнювати варто саме ці компанії та як цей аналіз вплине на комунікаційну стратегію клієнта?

Раніше початківці в агенціях здобували ці навички на практиці — через тривалий збір даних, перші помилки й подальший розбір матеріалу з керівником. Сьогодні базову рутину можна автоматизувати за лічені секунди. Для бізнесу це суттєве заощадження часу, але для молодих фахівців — ризик пропустити критично важливий етап професійного зростання. Передаючи частину завдань алгоритмам, ми в Havas переконалися: компанії мають докорінно змінити й саму методологію навчання молодих кадрів.

Системний виклик для комунікаційного ринку

Дослідження Всесвітнього економічного форуму спільно з PwC (Artificial Intelligence and the Future of Entry-Level Work, 2026) підтверджує наші спостереження: понад третина молодих спеціалістів у світі працює в сегментах із середнім та високим рівнем трансформації завдань під впливом ШІ. Ці дані показують, наскільки глибоко технології змінюють структуру початкових ролей.

Для бізнесу це виклик, який виходить далеко за межі звичайного планування штату: через які саме завдання початківці здобуватимуть компетенції, потрібні компанії через 2–3 роки?

Якщо бізнес повністю відмовляється від початкових позицій через автоматизацію, він потрапляє в залежність від готових фахівців із зовнішнього ринку, яких підготував хтось інший. Така стратегія вирішує точкові завдання сьогодні, проте позбавляє команду фундаментального ресурсу для зростання в довгостроковій перспективі.

Швидкість виконання не дорівнює засвоєнню навички

Штучний інтелект справді прискорює адаптацію та підвищує продуктивність новачків. Дослідження науковців із MIT та Стенфорда (The Quarterly Journal of Economics, 2025) показує, що ШІ-помічник збільшує виробіток менш досвідчених працівників у середньому на 30%.

Проте в Havas Village ми зважаємо на інший бік технологічного буму. Експерименти з оцінювання навчання (зокрема опубліковані в PNAS) фіксують ризик: коли алгоритм повністю замінює процес мислення та підготовки рішення, власні результати людини без підказок відчутно знижуються.

Для нашої системи наставництва це сформувало головний критерій: ШІ має допомагати фахівцю глибше зрозуміти логіку рішення, а не давати змогу оминати етап аналізу.

Як ми в Havas Village перебудували початкові завдання

У Havas Village ми системно розвиваємо бренд роботодавця серед молоді та залучаємо випускників університетів, вирощуючи їх усередині нашої групи агенцій. Щоб ШІ допомагав, а не зупиняв розвиток стажерів, ми переглянули методологію перших доручень на трьох рівнях.

1. Від збору інформації — до її верифікації

Замість доручення «Збери перелік із десяти конкурентів» стажер у Havas отримує список, згенерований ШІ, із завданням перевірити його: аргументувати критерії відбору, виявити пропущені компанії та підтвердити цифри першоджерелами. Наставник оцінює не факт наявності списку, а розуміння логіки порівняння та меж достовірності даних.

2. Захист власних гіпотез

Спочатку початківець самостійно формулює проблематику брифу, ставить запитання та будує попередню гіпотезу. Лише після цього він використовує ШІ, щоб розширити варіанти чи підготувати чернетку. На завершення фахівець пояснює керівнику, які ідеї прийняв, які відхилив і чому. Так видно власний аналітичний внесок людини.

3. Базові «ручні» вправи для перевірки мислення

Окремі короткі завдання ми свідомо залишаємо для виконання без ШІ: самостійний розбір брифу, перевірку конкретного факту чи формування первинних висновків із таблиці. Вони потрібні як індикатор розуміння базових механік рекламного та PR-ринку.

Системність менторства та доступ до рішень

З мого досвіду побудови HR-систем, початківці зазвичай ще не мають достатнього контексту, щоб усвідомити власні прогалини. Тому наставники в агенціях Havas регулярно розбирають із молодими спеціалістами конкретний кейс: де бракує доказової бази, які припущення залишилися неперевіреними та як контекст бізнесу клієнта змінює підсумкову рекомендацію.

Час керівника на менторство має бути офіційно внесений у його робоче навантаження, а не виділятися за залишковим принципом між дедлайнами.

Не менш важливо відкривати молодим фахівцям доступ до процесів, де народжуються рішення: залучати їх до внутрішніх захистів стратегій, обговорень брифів і розбору результатів кампаній. Якщо стажер бачить лише фінальне доручення, він не зрозуміє, чому команда відхилила привабливу на перший погляд ідею на користь іншого стратегічного рішення.

Прогрес вимірюється рівнем відповідальності

Рішення взяти спеціаліста без тривалого досвіду — це свідома інвестиція Havas Village в його розвиток. У нашій практиці ми оцінюємо динаміку зростання спеціаліста за тим, як змінюється якість його рішень:

чи зменшується потреба у фундаментальних правках артдиректора чи акаунт-ліда;

чи помічає фахівець приховані помилки в даних або генераціях ШІ;

чи здатний він перенести засвоєний алгоритм на нові проєктні завдання.

Штучний інтелект можна й потрібно використовувати на кожному етапі роботи, проте відповідальність за підсумковий результат і якість експертизи завжди залишається за людиною та командою.

Заощаджений завдяки технологіям час має давати молодим фахівцям головне — більше можливостей для глибокого аналізу, якісного зворотного зв’язку від наставників і поступового взяття на себе відповідальності за складні бізнес-задачі.