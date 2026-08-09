Бізнес в Україні під час війни — поради Іллі Літуна, засновника TURBO EDUCATION

Ведення бізнесу в Україні під час повномасштабної війни висуває нові вимоги до керівників і засновників. Часи, коли можна було рухатися "на відчуттях", остаточно минули — сьогодні ринок вимагає математичного розрахунку, операційної адаптивності й уміння працювати з кризами ще до їхнього настання. Водночас вигорання та втрата людського ресурсу стали загрозами, здатними зруйнувати навіть найперспективніший проєкт.

Як змінився профіль підприємця за три роки війни

За останні три роки бізнес-середовище зазнало кардинальних змін. Головним орієнтиром для власників бізнесу став фінансовий аналіз. Платоспроможність клієнтів знижується, підвищувати ціни стає дедалі складніше, операційні витрати й зарплатний фонд зростають — чистий прибуток тане. За таких умов зберегти компанію від банкрутства може лише той, хто досконало володіє цифрами.

Другий елемент нового профілю — турбота про власний ментальний стан. Працювати в режимі "24/7" без відпочинку в нинішніх реаліях означає прямий шлях до емоційного й фізичного виснаження. Підприємець, який не має внутрішнього ресурсу, ухвалює рішення на злість, страх або втому — і платить за це бізнесом.

Третій елемент — глибоке розуміння контексту війни. Ринок чітко розшаровується: окремі ніші переживають падіння, тоді як інші знаходять нові точки зростання. Адаптивність і гнучкість стали основними передумовами виживання. Хто не готовий змінювати модель — відсіюється. Хто вміє перебудовуватися швидко — посилює позиції.

З якими бар'єрами стикаються молоді засновники?

Запускаючи бізнес в умовах війни, стартапери наштовхуються на три основні виклики.

Перший — безпековий фактор. Особливо гостро це питання постає у прифронтових і східних регіонах, де бізнес працює під постійною загрозою обстрілів. Будь-яка інфраструктурна ставка тут потребує сценарію евакуації або дублювання.

Другий — точний аналіз ніші. Зайти на ринок без розуміння загальних трендів — означає закопати інвестиції. Ресторанний бізнес сьогодні переживає кризу через зменшення відвідувачів. Спроби зайти у збиткову нішу без аналізу нюансів приречені на провал.

Третій — брак стабільності та фокусу. Найпоширеніша помилка початківців — тестувати все підряд і кидати справу за перших труднощів. Важливо вміти доводити проєкт від нуля до першого результату, а потім системно масштабувати його далі — без хаотичних перезапусків.

Антикризовий менеджмент: гасити пожежі чи запобігати їм?

Головний інструмент кризового менеджменту — попередження криз до їхнього настання. Фінансове планування й моделювання давно перестали бути розкішшю — це базова гігієна виживання.

Планування принаймні на рік залишається обов'язковим навіть попри турбулентність і ризики прильотів. Модель має враховувати сезонні просадки, передбачати резервні фонди на важкі періоди. Без цього буфера будь-яке зовнішнє потрясіння б'є в самий центр операційки.

Зрозуміти, що бізнес-модель себе вичерпала, можна за простим маркером: маржинальність тримається на рівні 3–5%, компанія ледве зводить кінці з кінцями, власник постійно незадоволений фінансовим результатом. Якщо після шести місяців активної роботи бізнес не виходить на прибутковість — модель потребує трансформації, і відкладати це рішення небезпечно.

Які хард-скіли вирішують долю бізнесу сьогодні?

Для ефективного управління компанією сучасний керівник має володіти трьома фундаментальними навичками.

Data-driven аналітика — ухвалення рішень виключно на основі даних і цифр. Особисті відчуття можуть підказати напрямок, але підтвердити або спростувати гіпотезу здатна лише цифра.

Управління ризиками — вміння передбачати кризи й впроваджувати антикризові заходи до моменту їх настання. Реактивне управління в умовах війни — це завжди запізно.

Побудова довгострокових відносин — упевнена робота з командами й партнерами на складному ринку праці. Кадровий дефіцит зробив утримання людей таким само пріоритетом, як і залучення клієнтів.

Системні інструменти, які допомагають утримувати команду:

Регулярні зустрічі 1-on-1 із глибоким розумінням потреб співробітників

Прозорі плани розвитку для кожного члена команди

Чітка місія, цінності та розуміння загального вектора руху компанії

Психологічна підтримка й гнучкий графік у важкі для людини моменти

Відкрита комунікація про стан бізнесу без замовчування труднощів

Чому саме зараз варто будувати бізнес в Україні?

Попри всі ризики, запуск і розвиток бізнесу під час війни — стратегічно виправдане рішення. На ринку відбувається природна консолідація: слабкі гравці відсіюються, сильні стають ще стійкішими.

Менторство й підтримуючі спільноти в цьому контексті відіграють критичну роль. Зовнішній погляд ментора допомагає чесно побачити помилки, знайти вузькі місця в операційці, сформувати нові партнерства. Підприємець, який ізолюється від середовища, платить за це відсутністю зворотного зв'язку — і повторює чужі помилки замість того, щоб вчитися на чужому досвіді.

Ті компанії, які здатні показувати результат і гідно позиціонувати себе сьогодні, після завершення війни матимуть найкращі позиції для масштабування. Бізнес в Україні під час війни — довгострокова ставка тих, хто розуміє, куди рухається ринок, і готовий грати в довгу.