Великі концертні шоу — як продюсер Олександр Порядченко створює емоцію залу

Глядач більше не приходить у зал лише за знайомою піснею. Великі концертні шоу сьогодні мають дати відчуття співучасті, коли сцена, голоси й тисячі людей у залі на кілька годин збираються в одну історію. Для продюсера це означає просту перевірку: якщо публіка лишилася спостерігачем, магія не спрацювала.

Я часто кажу вокалістам: якщо зал із вами не заспівав, ви не виконали свою роботу. У цій фразі для мене захована головна зміна ринку. Масштаб тепер вимірюється здатністю команди точно керувати емоцією й давати людині прожити номер разом з артистом. Екрани та піротехніка працюють лише тоді, коли підсилюють цей зв’язок.

Як народжується ДНК великого концертного шоу

Підготовка починається з музики. Спочатку я дивлюся на композицію, виконавця й голос, потім народжується аранжування, яке задає характер номера. Уже після цього з’являються костюми, пластика, світло, театралізація й візуальні рішення.

У кожної пісні своя межа. Одній потрібна велика сценічна конструкція, інша тримається на тембрі та кількох точних світлових акцентах. Тому продюсерська робота схожа на монтаж фільму: важливо розуміти, де підсилити масштаб, де залишити повітря, а де дати артисту просто стояти біля мікрофона й говорити голосом.

У Legendary Rock Voices ми будуємо артистів як окремих персонажів зі своїм образом, стилем і вокальною природою. Вони можуть сходитися в одному номері, розходитися у сольні епізоди, змінювати знайомий матеріал і створювати нові комбінації. Саме така рухливість дозволяє шоу не перетворюватися на парад каверів.

Що сьогодні тримає увагу залу

Є кілька речей, за якими я перевіряю майбутній номер ще до репетицій:

чи є в пісні емоційна точка, яку глядач упізнає за кілька секунд

чи має артист власний характер, який читається без довгих пояснень

чи додає аранжування новий сенс знайомому матеріалу

чи працює постановка на композицію і не перекриває її

Цей баланс особливо важливий, коли люди приходять за ностальгією. Вони хочуть почути знайомі інтонації, але водночас очікують приводу здивуватися. Продюсер опиняється між двома берегами: повагою до оригіналу й бажанням створити власну сценічну мову.

Чому Україна і Європа реагують по-різному

За моїми спостереженнями, українська публіка легше приймає експеримент. Тут можна взяти Sam Smith, перевести композицію в рокову естетику або зіткнути в одному номері музичні світи Rammstein і Britney Spears. Якщо задум переконливий, зал охоче йде за ним.

На європейських майданчиках частіше працює інший сценарій. Людина купує квиток із чітким очікуванням і хоче отримати впізнаваний репертуар у дуже якісному виконанні. Якщо вона йде на програму, пов’язану з Queen, то майже напевно чекає на "Bohemian Rhapsody".

Ця різниця не робить одну аудиторію цікавішою за іншу. Вона змушує точніше налаштовувати драматургію. Для України можна сміливіше закладати сюрприз, для Європи важливіше бездоганно виправдати очікування і вже всередині знайомої рамки запропонувати власний поворот.

Як концерти живуть у режимі ризику

За останні роки продюсування сильно змінилося через безпекові ризики. У Європі значну частину ризиків закривають страховими механізмами. В Україні доводиться ще на етапі домовленостей думати про резервні дати, перенесення, повторний запуск програми після повітряної тривоги та фінансовий запас на випадок зриву.

Іноді ми плануємо два шоу замість одного, щоб розподілити навантаження й зменшити залежність від конкретного вечора. Важливими стають навіть умови договору з майданчиком, бо можливість швидко перенести подію може вирішити долю всього проєкту.

При цьому сама поведінка людей багато про що говорить. Я бачив, як публіка чекала десятки хвилин після перерви через тривогу, поверталася до залу й знову включалася в концерт. Для мене це сильний сигнал: потреба в живій музиці під час війни нікуди не зникла, вона лише стала гострішою.

Чому жива музика зберігає силу

Масштабні перформанси часто намагаються пояснювати технологіями, бюджетом або кількістю артистів. Та найцінніший момент виникає тоді, коли кілька тисяч людей одночасно співають одну фразу й на кілька хвилин відчувають себе частиною більшого цілого.

Саме заради цього я люблю великі концертні шоу. Вони залишають пам’ять, яку складно відтворити будь-яким записом, і дають дуже фізичне відчуття присутності. Музика продовжує писати свою паралельну історію поруч із подіями, які нас ламають, змінюють і змушують дорослішати.