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Як Україна стала джерелом глобального стандарту розробки
Оборонпром

Як Україна стала джерелом глобального стандарту розробки

Дмитро Кавицький пояснює, як українські оборонні команди перетворили швидкість розробки на перевагу глобального ринку.

Дмитро Кавицький
Дмитро Кавицький

CBDO у Defense Tech, експерт із розвитку бізнесу та побудови sales-процесів у MilTech

Дата публікації:
11 вересня 2026 01:17
Глобальний стандарт розробки — Дмитро Кавицький про оборонні технології
Оборонні технології України. Колаж Новини.LIVE, створено за допомогою ШІ

Європейське оборонне бюро розробки відкриває офіс у прифронтовій зоні. Не для виробництва — для спостереження. Інженери з Мюнхена й Гельсінкі приїжджають вивчати не українську технологію як таку, а спосіб, у якому вона народжується: цикл поле-ітерація-поле, де зміна вноситься за добу, а не за квартал. Це запозичення методу розробки. І саме цей момент означає, що Захід почав копіювати не наші продукти, а наші процеси розробки.

Чому Захід копіює процес, а не тільки готовий продукт

Роками технологічна перевага передавалась по одній схемі: купи ліцензію, отримай креслення й специфікацію, повтори виробництво на своєму заводі. Українська війна показала інше. Найцінніше, що можна перейняти, — не сама конструкція дрона чи комплексу радіоелектронної боротьби, а швидкість, з якою цю конструкцію можна кардинально змінювати під нову загрозу кожного тижня.

Західні компанії, що роками працювали в циклах розробки довжиною кілька років від концепції до серії, зіткнулись із фактом: їхня класична методологія програє швидкості, вихованій реальною війною. Вони не можуть скопіювати українську технологію одним рухом, бо технологія постійно еволюціонує й змінюється. Але вони можуть спробувати перейняти сам метод постійної адаптації під час активної роботи.

Що саме переймають західні інженерні команди

Йдеться про конкретні практики: пряму інтеграцію інженера в контакт із кінцевим користувачем, а не тільки з придбавцями; скорочення циклу від спостереження до впровадженої зміни з місяців на дні; модульну архітектуру, де апаратна платформа залишається стабільною, а програмна логіка оновлюється динамічно.

Ці практики виникли в Україні не з теоретичної обґрунтованості, а з необхідності: вижити в умовах, де технологічне вікно закривається швидше за будь-який бюрократичний цикл. Захід намагається відтворити результат без відтворення тиску, який результат породив — і це головна складність запозичення методу.

Чому неможливо скопіювати метод без реального контексту

Швидкість ітерації в українських командах — це не організаційний прийом, що його можна впровадити наказом. Вона виросла з прямого контакту інженера з наслідками своєї помилки: якщо зміна впроваджена запізно, це коштує техніки й людей тут і зараз, а не в абстрактному майбутньому звіті про ризики.

Західні компанії можуть скоротити бюрократію, найняти консультантів, перебудувати структуру. Але відтворити ту саму інтенсивність зворотного зв'язку без реальної війни неможливо. У кращому випадку вони отримують послаблену версію методу — швидшу за попередню, але все ще повільнішу за оригінал.

Як це змінює позицію України на глобальному оборонному ринку

Це момент, коли роль України змінюється: з постачальника окремих виробів на постачальника глобального стандарту розробки. Замість наздоганяти західну індустріальну культуру дизайну, Україна отримує шанс поєднати власну швидкість адаптації з дизайн-компетенцією Заходу й запропонувати світу гібридну модель, якої більше ніде не існує.

Якщо презентаційна готовність, індустріальний дизайн та ергономіка — слабкі місця, що закриваються партнерством, то швидкість розробки — сильне місце, довкола якого це партнерство варто будувати. Україна не наздоганяє чужий стандарт форми. Україна пропонує власний стандарт швидкості в обмін на чужий стандарт форми.

Як утримати цю перевагу, поки вона ще існує

Перше — не приховувати метод розробки як комерційну таємницю, а свідомо експортувати його через спільні проєкти, освітні програми, стажування й партнерства. Закріплювати за Україною статус джерела глобального стандарту розробки, а не об'єкта копіювання.

Друге — документувати й формалізувати методологію в порядку пріоритету, перш ніж це зроблять за нас закордоном на основі спостережень. Написати своєю мовою та категоріями те, що Захід намагається розшифрувати з наших практик.

Третє — розуміти реальність: вікно цієї конкурентної переваги обмежене часом. Щойно Захід знайде спосіб штучно відтворити тиск без реальної війни через симуляцію чи реорганізацію, метод стане загальнодоступним. Потім буде пізно стверджувати авторство і вимагати визнання вклад.

Чому battle-proven це метод, а не просто виріб

Ми звикли думати про battle-proven як про перевагу конкретного виробу. Насправді головна battle-proven перевага — це сам спосіб, яким Україна навчилась створювати технології швидше за будь-кого у світі. Хто усвідомить це першим і закріпить авторство методу, той визначатиме правила гри на оборонному ринку наступного десятиліття.

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