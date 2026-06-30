Санкції проти Росії та подвійне використання — аналіз Ірини Цукерман, адвокатки з нацбезпеки

Кожен дрон, збитий над Україною, розповідає окрему детективну історію. Усередині — мікросхеми з Тайваню, оптика з Японії, навігаційні модулі зі США. Санкції проти Росії будувались на ліцензійних категоріях і чорних списках оборонних підприємств. Росія вивчила цю систему, знайшла щілини — і використала їх. Феномен подвійного використання технологій перетворив глобальну цивільну економіку на стратегічний резерв Кремля.

Чому цивільний дрон став воєнним активом?

Під тиском бойових дій українська адаптація рухалась швидше, ніж будь-яка система закупівель. DJI Mavic 3 коригував артилерійський вогонь ще до того, як до підрозділу надходила розвідувальна платформа військового класу. Matrice 30T давав бійцям теплове бачення вночі. FPV-дрони перейшли зі змагального хобі до ударних місій — бо солдатам потрібні були дешеві точні ефекти під час дефіциту боєприпасів. Інструмент, створений для фотографії чи логістики, стає тактичним активом, щойно його підключають до наведення і командування.

Як Росія вивчила той самий урок

Росія засвоїла цю логіку через мережі закупівель, які шукають комерційно доступні компоненти — системи наведення, оптику, засоби зв’язку, блоки управління. Дрони типу "Орлан-10", "Ланцет" і "Шахед" демонструють, як електроніка іноземного походження підтримує роботу воєнної машини під формальними санкціями. Захід трактував кожне таке відкриття як ізольований збій комплаєнсу. Насправді стратегія Росії системна: перетворити глобальну цивільну економіку на стратегічний резерв через цілеспрямовану роботу з посередниками.

Де санкційна система дає збій?

Найнебезпечніша прогалина — поважна дистанція між законним продажем і передбачуваним зловживанням. Чутливий компонент переходить від авторизованого покупця до дистриб’ютора, через іншу юрисдикцію — і опиняється у закупівельному каналі, що обслуговує Росію, поки кожен учасник зберігає достатньо паперів, щоб заперечити відповідальність. Підписаний сертифікат кінцевого користувача важить мало, коли ширша картина вказує на ухилення.

Політичні конфлікти інтересів послаблюють правозастосування ще більше. Деякі європейські уряди гучно говорять про підтримку України — і зволікають із реальними витратами для власних компаній. Американські регулятори агресивно таргетували російські банки й оборонні фірми, але обережно обходили технологічні компанії з впливом у Вашингтоні. Нині навіть видимість правозастосування зникає: адміністрація США тихо знімає санкції з окремих банків та інституцій.

Що потрібно змінити в санкційній політиці

Реформа вимагає вищого стандарту належної обачності для компаній, що працюють із технологіями подвійного використання з доведеною бойовою релевантністю. Виробник або дистриб’ютор повинен нести наслідки, коли його продукція раз за разом з’являється в російських воєнних системах. Стандарт має фокусуватись на передбачуваному зловживанні й повторних патернах диверсії. Кожен збитий російський дрон чи ракета мають ставати справою з ланцюга постачань: серійні номери, сліди прошивки, платіжні канали — все це здатне виявити повторних акторів і маршрути.

Чому подвійне використання — це вже питання стратегічної безпеки

Проблема виходить далеко за межі трикутника Україна — Росія — Китай. Іран десятиліттями нарощував ракетні та дронові можливості через цивільні компоненти та підставні компанії. Хусити використовували іранські канали та комерційні технології для загрози судноплавству в Червоному морі. ХАМАС і "Хезболла" адаптували дрони, картографічні інструменти та системи зв’язку в асиметричний арсенал. Збройні угруповання у Лівії, Судані, Сахелі й Південному Кавказі покладаються на дешеві безпілотники і сіру електроніку.

Цивільне призначення більше не доводить стратегічної нешкідливості. Дрон для інспекції інфраструктури стає платформою наведення. Тепловізор пожежної служби — частиною нічного ударного пакету. Навігаційний модуль для сільського господарства — системою наведення барражувального боєприпасу. Релевантне питання: чи поліпшує технологія здатність актора виявляти цілі, переміщувати сили, виробляти зброю або доставляти вогневу міць?

Ланцюги постачань потребують такого самого переосмислення. Компанії та уряди роками оцінювали їх за вартістю, ефективністю, швидкістю доставки та доступом до ринку. Україна розширила цю рамку. Ланцюг постачань несе стратегічне значення, коли противники здатні перетворити його на воєнне виробництво, прикриття для закупівель або інструмент примусу. Санкції, експортний та імпортний контроль, оборонне планування — усі вони мають виходити з цієї реальності. Технологія подвійного використання — це вже не лазівка, яку треба закрити. Це центральний стовп стратегічної політики.