Захист від дронів: як швидко адаптувати розробку — поради CEO Kvertus Ярослава Філімонова.

Оборонна розробка вимагає розуміння того, що противник не стоїть на місці. Поки команда створює рішення, сама загроза вже встигає змінитися. Продукт доводиться адаптувати ще до завершення першої версії. Справжня перевага виробника виникає не з одного вдалого продукту, а з усієї системи: від формування проблеми до тестування, від отримання фідбеку від військових до випуску оновлень. Швидкість проходження цього циклу визначає конкурентну позицію на ринку.

Чому починати з проблеми військових

Коли розробники зустрічаються з військовими, часто починається розмова з технології. Яка система буде, які параметри, які компоненти. Але це неправильний початок. Першим кроком має бути конкретна проблема: яку потребу вирішує засіб, хто ним користуватиметься в яких умовах, скільки часу є на прийняття рішення. У протидії дронам потрібно насамперед розуміти самі дрони, розвиток дронових технологій і тактику їх застосування, адже саме з характеру загрози має починатися розробка захисту. Водночас не можна дивитися лише на окремий прилад — важливо враховувати весь ланцюг: виявлення, аналіз, класифікація, рішення оператора, протидія.

Військові мають бути залучені до формування потреби і тестування. Але виробник не виконує механічно кожне побажання. Його завдання — за різними запитами визначити системну проблему, знайти спосіб її вирішення та створити рішення, яке можна масштабувати.

Як техзавдання змінюється разом із загрозою

Традиційний підхід видається логічним: написати ТЗ і розробляти за ним. У розробці оборонних систем це не працює. Вимоги можуть застаріти раніше, ніж завершиться розробка.

Противник постійно змінює частоти, протоколи, принципи навігації, конструкцію дронів і тактику їх застосування. Тому техзавдання не може залишатися незмінним. Команда має регулярно перевіряти, чи актуальна первинна гіпотеза, і бути готовою коригувати не лише окремі характеристики, а й архітектуру рішення.

Помилка не в тому, щоб відмовитися від гіпотези. Помилка в продовженні інвестицій у рішення, яке вже не забезпечує ефективної нейтралізації актуальної загрози.

Оновлюваність як архітектурна вимога

Якщо кожна загроза вимагає нового апаратного засобу, продукт застаріватиме швидше, ніж компанія його випускатиме. На етапі дизайну потрібно передбачити: модульність, програмні оновлення, роботу з новими сигналами.

Сучасний оборонний продукт залежить від програмного забезпечення, алгоритмів, накопичених даних. Виробник продає не лише засіб, а здатність підтримувати його актуальність. Навчання, сервіс, оновлення — не додаткові послуги, а частина життєвого циклу продукту.

Тестування як частина розробки, не контрольна точка

Лабораторні результати не гарантують ефективості на полі бою. На ефективність роботи продукту впливають рельєф, погода, нестабільне живлення, інші радіозасоби, дії операторів, нові сценарії противника.

Кожна суттєва зміна має проходити повторні випробування. Дешевше втратити прототип на тестуванні, ніж запустити в серію продукт із помилковою архітектурою. Випробування — частина розробки, де виявляються проблеми для вирішення.

Від прототипу до серії як перехід складності

Один зразок, який працює під контролем розробників, ще не є готовим продуктом. Для масштабування потрібні повторюваність, стабільна компонентна база, контроль якості, документація, ремонтопридатність, навчання, система підтримки.

Помилка, яка непомітна в прототипі, при виробництві сотень одиниць стає системною. Виробничі й документаційні команди залучають до роботи до великого замовлення.

Важливо: анонс не повинен бути тиском на розробку. Ринок запам'ятовує сирий продукт, навіть якщо його згодом повністю доопрацювали.

П'ять компонентів успішного циклу розробки

Проблема користувача. Конкретна потреба, не абстрактна ідея про технологію.

Гіпотеза і прототип. Швидка верифікація в базових умовах.

Бойові випробування. Реальні умови з фідбеком від операторів.

Ітерація під досвід. Коригування під нові загрози.

Масштабування з якістю. Повторюваність, сервіс, оновлення.

Чому команда є головною інвестицією

Основна вартість оборонної розробки — не компоненти та лабораторії, а команда, яка роками накопичує експертизу. Потрібні спеціалісти з радіофізики, обробки сигналів, конструювання, програмування, тестування.

Таку команду не можна швидко зібрати. Експертиза формується через спільні помилки, випробування, відкинуті гіпотези, бойовий досвід. Більше людей не означає швидшу розробку — деякі роботи мають послідовність.

Наша компанія щороку інвестує в розробку до 10 мільйонів доларів. Це витрати на команду, компоненты, лабораторії, тестування. Результат кожної гіпотези неможливо гарантувати. Це рахунок на довгостроковість.

Чому "перевірено в боях" ще не означає технологічної переваги

Українські оборонні технології мають унікальний бойовий досвід. Але факт перевірки в боях не гарантує технологічної переваги.

Перевагу забезпечує системна здатність: отримувати дані від військових, швидко перевіряти гіпотези, відмовлятися від неефективних рішень, оновлювати системи, тестувати, масштабувати без втрати якості.

Це потребує чіткої дисципліни від формування проблеми до повного циклу масштабування. Системність перетворює бойовий досвід на справжню конкурентну перевагу.