Натуральний камінь — як підвищити цінність нерухомості. Олександр Юшко власник GOODSTONE

Натуральний камінь має репутацію дорогого матеріалу. І справді, на етапі будівництва він може суттєво впливати на бюджет проєкту. Але для нерухомості класу А важливо оцінювати не саму вартість, а те, яку цінність матеріал додає об’єкту та чи допомагає ця цінність продавати його дорожче.

Бо продавати дешево простіше — достатньо запропонувати нижчу ціну. Складніше створити продукт, за який клієнт готовий платити більше. Натуральний камінь може бути одним із інструментів створення додаткової цінності, за яку покупець готовий платити більше. Його унікальність допомагає зробити архітектуру виразнішою, довговічність — зберегти її актуальність протягом років, а ремонтопридатність — продовжити термін служби оздоблення.

Матеріал, за який готові платити більше

У преміальній нерухомості матеріали стають частиною архітектурної концепції. Саме тому натуральний камінь використовують у фасадах, лобі, громадських просторах, готелях, ресторанах і автосалонах — там, де оздоблення має відповідати рівню самого об’єкта та працювати на його загальний образ.

Природний малюнок каменю робить кожен блок унікальним. Двох абсолютно однакових поверхонь практично не буває, тому архітектор може використовувати рисунок і фактуру породи як частину композиції. У результаті камінь стає елементом архітектури, який складно відтворити за готовим шаблоном.

Це одна з характеристик, що формує додану цінність об’єкта. Водночас сам по собі дорогий матеріал не робить нерухомість преміальною. Значення має те, як він інтегрований у проєкт, з якими матеріалами поєднаний і наскільки цілісним виходить результат. Коли камінь стає частиною продуманої архітектури, його вартість працює вже на рівні всього об’єкта.

Преміальність має працювати довго

Є ще одна причина, чому вибір матеріалу важливий саме для дорогих об’єктів. Преміальна нерухомість продається не на один сезон, а її концепція може реалізовуватися роками. Матеріал, який швидко виходить із моди, може змусити переглядати дизайн ще до завершення будівництва.

Камінь менше залежить від таких змін. Історичні споруди, такі як Лувр, Версаль і Колізей, демонструють, наскільки довго камінь може залишатися частиною архітектури, зберігаючи свою виразність протягом століть. Звичайно, довговічність конкретного рішення залежить від виду каменю, умов експлуатації, правильної обробки та монтажу. Але сама можливість створити оздоблення, яке не потребуватиме заміни через кілька років лише через втрату актуальності, має економічну цінність.

Не обов’язково замінювати — можна відновити

Натуральний камінь має ще одну важливу властивість, яку варто враховувати при оцінці його вартості, — ремонтопридатність. Поверхні можна очищати, шліфувати, полірувати та реставрувати. Саме тому, наприклад, кам’яні підлоги в дорогих готелях після років експлуатації можна професійно відновлювати, повертаючи їм первісний вигляд.

Особливо це важливо для об’єктів із великою площею оздоблення, адже до вартості нового матеріалу додаються демонтаж, вивезення, підготовчі роботи, монтаж і час, протягом якого простір може бути частково недоступним.

У результаті матеріал, який був дешевшим на етапі будівництва, у підсумку може обійтись дорожче.

Рахувати варто роками, а не квадратними метрами

Обираючи матеріал для нерухомості класу А, варто поставити кілька запитань: як він виглядатиме через 10 років? Як старітиме? Чи можна його відновити? Скільки коштуватиме його життєвий цикл? І чи підсилює він цінність та характер самого об’єкта?

У випадку з натуральним каменем відповіді на ці запитання дають змогу оцінити його вартість у довгостроковій перспективі. Початкова інвестиція може бути вищою, проте її варто розглядати разом із терміном служби матеріалу, витратами на його утримання та внеском у кінцеву вартість об’єкта.

Тому більші витрати на етапі будівництва можуть мати сенс, якщо вони допомагають створити продукт із вищою ринковою вартістю.