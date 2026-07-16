Atlas Festival — як підготуватися без утоми. Поради Вікторії Карташової — директорки з маркетингу Monpacie

Підготовка до фестивалю зазвичай починається задовго до першого концерту: ми купуємо квитки, плануємо зустрічі з друзями, обираємо одяг і аксесуари, які доповнять образ. Водночас у цій метушні легко забути про головне — Atlas Festival це десятки тисяч кроків, багато годин на ногах, спека або раптова злива. Якщо заздалегідь не подбати про комфорт, навіть найефектніший образ навряд чи врятує враження від дня.

Чому комфорт важливіший за ефектний образ?

Саме тоді й починаються історії, знайомі майже кожному: нові кросівки натирають ноги вже після першого концерту, важкі сережки хочеться зняти ще до заходу сонця, телефон розряджається в момент, коли потрібно знайти друзів, а переповнена сумка стає тягарем, який хочеться залишити будь-де.

Фестиваль нагадує радше марафон, ніж фотосесію: головне тут — витримати цілий день, не одну ефектну мить перед камерою. Що більше людей це усвідомлюють, то помітнішою стає тенденція: комфорт перестає бути компромісом зі стилем, сьогодні вони працюють разом і формують один і той самий образ.

Що покласти в сумку, щоб не тягнути зайве

Перш за все варто подумати про те, що знадобиться вам весь день. Ось мінімальний набір, який справді може врятувати фестивальний день:

Телефон і павербанк

Документи

Вода

Сонцезахисний крем

Антисептик

Легкий дощовик

Усе інше варто чесно запитати себе: "Чи знадобиться це мені хоча б один раз?" Якщо відповідь непевна, річ краще залишити вдома.

Як обрати одяг і взуття для довгого фестивального дня?

Те саме стосується одягу. Фестивальний образ має витримати не лише дорогу до сцени, а й десятки тисяч кроків, спеку, вечірню прохолоду та кілька годин танців. Краще робити ставку на речі, які не сковують рухів, дозволяють шкірі дихати й легко комбінуються між собою.

Взуття, мабуть, найголовніше правило будь-якого фестивалю: жодних експериментів із новою парою. Нову пару варто розносити заздалегідь, бо навіть найкрасивіші кросівки здатні зіпсувати день, якщо натруть ногу вже на першому концерті.

Чому важкі прикраси псують враження від концерту

Не менш уважно варто поставитися й до аксесуарів. Саме вони часто завершують образ, але водночас можуть найбільше заважати. Великі важкі сережки, масивні намиста чи браслети, які постійно чіпляються за одяг або волосся, швидко перестають приносити задоволення й перетворюються на джерело роздратування замість прикраси настрою.

За останні кілька років ми в Monpacie бачимо, як змінюється ставлення покупців до прикрас. Якщо раніше аксесуар часто був лише завершальним штрихом образу, то тепер дедалі більше людей обирають його за принципом "чи буде мені зручно носити це цілий день?". Особливо влітку, коли попереду концерти, подорожі, прогулянки й фестивалі.

Які прикраси обирають досвідчені фестивальники?

Сьогодні попит змістився в бік речей, які майже не відчуваються протягом дня, легко комбінуються між собою й можуть змінюватися разом із настроєм чи образом. Саме тому популярності набувають прикраси-трансформери, змінні підвіски, модульні сережки та лаконічні багатошарові поєднання.

Один базовий аксесуар здатен працювати одразу в кількох стилізаціях — це зручно й практично, коли не хочеться брати із собою багато речей. Функціональність поступово стає новою естетикою: для фестивального дня це означає, що кожна річ повинна виконувати свою роль і не створювати зайвого дискомфорту.

Утім зручність не скасовує потребу у виразному образі. Хтось свідомо обирає один яскравий акцент і залишає решту мінімалістичною — і цей підхід теж працює, якщо річ не заважає рухатися й не потребує постійної уваги. Головне тут — рахувати не лише естетику, а й витривалість тіла за довгий фестивальний день, адже саме вона зрештою визначає, скільки годин ви протримаєтесь на ногах без утоми.

Як підготуватися до Atlas Festival без зайвого клопоту

Ще одна тенденція, яку ми спостерігаємо в Monpacie, — люди дедалі частіше збирають образ не навколо однієї ефектної речі, а навколо власного способу життя. Якщо попереду активний день, аксесуари мають бути такими ж мобільними, як і їхній власник: це вже питання свободи руху, легкості й можливості не думати щохвилини, чи все на місці.

Головний секрет вдалого фестивального дня, мабуть, саме в цьому. Коли не потрібно поправляти одяг, перевіряти, чи не загубилася сережка, чи перекладати речі з однієї сумки в іншу, залишається значно більше простору для того, заради чого ми й приходимо на фестивалі — для музики, для емоцій, для людей поруч і моментів, які тримаються в пам'яті значно довше, ніж фотографії у стрічці.

Головна ознака вдалої підготовки до Atlas Festival така — після фестивалю ви згадуєте улюблений концерт, а мозолі й тягар важкої сумки залишаються десь на задньому плані.