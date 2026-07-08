Як пройти обшук бізнесу і зберегти активи — поради адвоката Павла Кисличенка ЮФ Проктор

Більшість підприємств, які втрачають майно під час слідчих дій, програють не в залі суду — вони програють у перші дві години обшуку. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зафіксував цю закономірність у стійкій судовій практиці: тактичні помилки персоналу на початку слідчої дії коштують компанії замороження рахунків, вилучення техніки та документів. Обшук бізнесу перетворюється на керований процес лише тоді, коли система захисту побудована заздалегідь — задовго до появи слідчо-оперативної групи в офісному холі.

Чому перші хвилини визначають результат обшуку

Охоронець на пропускному пункті — перша особа, яка зустрічає слідчо-оперативну групу. Його завдання — миттєво сповістити адміністратора та керівника, не пропускаючи нікого всередину без дозволу. Адміністратор фіксує посвідчення кожного правоохоронця, перевіряє ухвалу слідчого судді та негайно телефонує адвокату й директору.

Комунікація зі слідчим до приїзду захисника ведеться через зачинені двері або вікно. Це не демонстрація ворожості — це запобіжник проти правового приводу для силового зламу за частиною 3 статті 233 КПК України з підстав "спроби знищення доказів". Зачинені двері захищають обидві сторони: компанія не ризикує, а слідчий не отримує приводу для ескалації. Згідно з усталеною судовою практикою, тридцять хвилин — розумний час очікування адвоката, і правоохоронці зобов'язані його дотриматися.

Кожен співробітник має знати статтю 63 Конституції України. На будь-яке запитання слідчого — єдина відповідь: пояснення будуть надані виключно у присутності адвоката. Жодних коментарів "по-людськи", жодного бажання "допомогти розібратися" — тільки ця фраза. Саме нею персонал захищає і себе, і підприємство від самовикривальних свідчень.

Як ІТ-відділ захищає цифрові активи підприємства

Вилучення серверів здатне зупинити бізнес повністю. Щоб цього не сталося, критичні дані — CRM-системи, клієнтські бази, бухгалтерія — зберігаються на віддалених або іноземних хмарних серверах. Фізичного обладнання, яке можна фізично вилучити, в офісі залишатися не повинно.

Паралельно налаштовується система екстреного розлогінювання: за першим сигналом про обшук ІТ-відділ блокує всі активні сесії та знеструмлює техніку. Це законна дія, що відповідає праву власника захищати своє майно. Жоден співробітник, включно із системним адміністратором, не зобов'язаний надавати паролі від техніки, корпоративних пошт чи облікових записів. Відмова надати пароль реалізує конституційне право не свідчити проти себе. Призначення комп'ютерно-технічної експертизи — процесуальний обов'язок слідчого, і цей тягар повністю лежить на стороні обвинувачення.

Що повинен підготувати директор та головний бухгалтер

Директор і головний бухгалтер під час обшуку контролюють дотримання процесуальних норм — з холодною головою та конкретним планом дій. Цей план має бути готовий до того, як виникне потреба в ньому.

Готовність до обшуку — це п'ять конкретних елементів:

Договір із адвокатом або адвокатським об'єднанням, укладений заздалегідь. Телефон захисника зберігається у швидкому наборі директора й адміністратора.

Незалежні поняті: правоохоронці нерідко приводять знайомих або стажерів, тому компанія наполягає на сусідах по офісному приміщенні чи інших незацікавлених особах.

Безперервна відеофіксація: слідча група не розходиться по кабінетах, усі дії знімаються без пауз.

Письмовий облік під час обшуку: кожен відкритий сейф і кожен вилучений документ фіксуються на папері в режимі реального часу.

Перевірка ухвали: якщо в документі вказаний слідчий, якого немає серед присутніх, — вимагайте постанову про створення слідчої групи.

Кожен із цих пунктів — конкретний інструмент захисту прав компанії під час слідчої дії.

Як обшук бізнесу перетворюється на керовану процедуру

Дисципліна на підприємстві вирішує більше, ніж будь-який юридичний аргумент після того, як документи вже вилучено. Компанія, яка заздалегідь уклала адвокатський договір, підготувала персонал і перенесла дані у хмару, перетворює обшук із катастрофи на процедуру з передбачуваним результатом.

Підготовлена організація отримує суттєві переваги: операційна діяльність не зупиняється, активи залишаються в обігу, а процесуальні порушення з боку правоохоронців фіксуються і стають підставою для подальшого оскарження. Практика захисту бізнесу раз за разом доводить: виграє не той, у кого кращий адвокат у залі суду, а той, хто не допустив тактичних помилок у перші дві години слідчої дії. Захист корпоративних інтересів починається задовго до того, як у двері постукають.