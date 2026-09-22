Онлайн-продажі — як малому бізнесу зрости. Дмитро Каплуновський лідер OLX Україна

В умовах високої конкуренції та мінливого попиту українському малому та середньому бізнесу недостатньо просто "бути присутнім" в інтернеті. Перехід до стабільного, керованого зростання вимагає від підприємців чіткої стратегії: від роботи з власною базою до автоматизації рутини й побудови максимальної довіри до бренду.

Зростання завжди починається з переходу від хаотичних дій до системності. Більшість малих підприємств ростуть стихійно: виклали нову позицію, запустили рекламу, отримали сплеск замовлень, потім просідання й так по колу.

Справжня стратегія росту будується на трьох стовпах: розширенні охоплення через правильну диверсифікацію каналів, збільшенні пожиттєвої цінності клієнта та максимальному прискоренні внутрішніх операційних процесів. Якщо ви не оптимізуєте ці напрями паралельно, масштабування просто завалить ваш відділ продажів або призведе до втрати якості сервісу.

Мультиканальність та вибір майданчиків для продажів

Мультиканальність є чудовим орієнтиром, але на старті важливо не розпорошити ресурси. Для малого та середнього бізнесу найефективніша модель — це наявність основного якірного майданчика з високою концентрованою аудиторією та додаткових точок контакту.

Великі маркетплейси та платформи оголошень дають готовий гарячий трафік, який шукає товар тут і зараз. Тобто вам не потрібно витрачати місяці й тисячі доларів на прогрів аудиторії, як у соцмережах. Ідеальна стратегія — використати високий потік покупців на платформі для швидкого обороту капіталу, паралельно збираючи власну базу для повторних продажів.

Інструменти для виділення серед конкурентів

У першу чергу це інструменти автоматизації та підтверджена надійність продавця. Коли покупець обирає між кількома продавцями з однаковим товаром, вирішальну роль відіграють деталі: офіційний статус бізнесу, відгуки, швидкість оформлення та безпека угоди.

Наприклад, багатьом ФОПам досі здається, що масштабування — це складні технічні інтеграції чи величезні штати. Але насправді на ринку вже є готові рішення. На бізнес-форумі Cycle від OLX мій виступ буде присвячена тому, як підприємцю витиснути максимум із платформи для росту.

Повторні продажі як недооцінений ресурс

Залучення нового клієнта в e-commerce зараз коштує у 5-7 разів дорожче, ніж утримання існуючого. Тому головна стратегія зростання маржинальності — це робота з тими, хто вже купував.

По-перше, збирайте аналітику та формуйте базу: фіксуйте, що саме людина купила, коли у неї закінчиться цей товар або коли знадобиться супутній аксесуар. По-друге, впроваджуйте "допродажі" безпосередньо під час відправки замовлення — невеликий подарунок, промокод на наступну покупку чи корисна інструкція з догляду за товаром роблять дива для повернення клієнта.

Коли бізнесу пора відходити від "ручного" управління

Якщо ваші менеджери вручну передруковують накладні, звіряють наявність товару на складі через дзвінки або вручну копіюють реквізити в чати, ви впираєтеся в стелю зростання.

Сьогодні доступні прості й недорогі CRM-системи, які легко інтегруються з маркетплейсами, поштовими службами та банківськими сервісами. Автоматичний випуск ТТН, синхронізація товарних залишків та автовідповідачі звільняють до 40% часу команди. Цей ресурс можна спрямувати на якісну консультацію складних клієнтів або розширення асортименту.

Головна формула росту для підприємців

Не сприймайте онлайн-продажі як хаотичну викладку товарів. Дивіться на свій бізнес як на єдину інженерну систему: автоматизуйте рутину, інвестуйте в інструменти довіри, аналізуйте цифри щотижня та постійно розширюйте точки контакту з покупцем. Системний підхід завжди виграє у ситуативного.