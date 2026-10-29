Управління житлом — Олена Рижова. Комерційна директорка девелоперської компанії Інтергал-Буд

У червні 2026 року було оприлюднено дослідження Visionary Service 2025 від RED by ЛУН. Згідно з його результатами, 75,5% опитаних мешканців новобудов живуть у комплексах, якими управляють керуючі компанії, 22,5% — в ОСББ, а 2% — у будинках під управлінням ЖЕКів.

При цьому повністю задоволені якістю обслуговування лише 39,2% опитаних. Ще 44,1% задоволені частково, а 16,7% — зовсім незадоволені.

Ці дані показують, що введення будинку в експлуатацію — лише один з етапів його життєвого циклу. Після заселення починається інший, не менш важливий етап: щоденна перевірка якості будівництва, роботи інженерних систем, утримання території та організації сервісу. І саме тоді стає зрозуміло, наскільки комфортним є житло не на рендерах, а в реальному житті.

Для ринку нерухомості це означає зміну критеріїв оцінки девелопера. Покупцеві вже недостатньо побачити привабливу концепцію та почути обіцянки про терміни здачі. Він хоче розуміти, як житиме в цьому комплексі після отримання ключів. Особливо під час війни, коли додаткового значення набувають безпека та автономність будинку.

Тому рішення про купівлю часто починає формуватися ще до входу у відділ продажів. Ще до знайомства з конкретним житловим комплексом покупець може оцінювати девелопера за його попередніми проєктами: як виглядають будинки після кількох років експлуатації, у якому стані перебувають двори та спільні простори, наскільки якісно організоване середовище для життя.

Якщо ж комплекс будується в кілька черг, покупець отримує ще одну можливість перевірити забудовника на практиці. Приїжджаючи оглянути нову чергу, він може спочатку пройти через уже заселену частину комплексу. Побачити фасади, озеленення, під’їзди, ліфти, паркінг, роботу охорони, чистоту території та повсякденне життя мешканців. Усе це дає змогу оцінити не лише якість будівництва, а й те, як комплекс функціонує після заселення.

У результаті попередні проєкти девелопера та вже заселені черги конкретного комплексу стають практичним підтвердженням його спроможності виконувати обіцянки. І навпаки: недоліки, які проявилися під час експлуатації, можуть вплинути на рішення покупця ще до знайомства з умовами придбання квартири.

Рендер можна зробити ідеальним. Реальне житлове середовище — ні. Його якість перевіряється роками експлуатації, і саме ця перевірка дедалі частіше починається задовго до входу у відділ продажів.

Якість управління як економічний вимір

Через кілька років після введення будинку в експлуатацію покупець бачить уже не лише результат роботи девелопера, а й те, як цей результат зберігається з часом.

Стан лобі, ліфтів, озеленення, фасадів, паркування, робота охорони та чистота території — усе це залежить від щоденної роботи керуючої компанії. Будинок могли якісно побудувати, але неналежно утримувати. І навпаки: системне управління допомагає зберігати якість будівлі та комфорт середовища протягом років.

Вплив цих характеристик виходить далеко за межі повсякденного комфорту. Згідно з дослідженням «Інтергал-Буд», статистично значущими для вартості квартир виявилися, зокрема, характеристики спільного майна, безпосередньо пов’язані з якістю управління: стан будинку, доступність, чистота й порядок, благоустрій території.

Як показує наше дослідження, стан будинку, чистота, порядок і благоустрій території разом можуть впливати на вартість квартири до 15%, а за подвійної зміни цих показників — до 25–30%. Це означає, що якість утримання будинку та спільних просторів може мати відчутний вплив на ринкову вартість житла.

І цей вплив не обов’язково обмежується вже збудованим будинком. Стан раніше реалізованих черг і комплексів може впливати й на сприйняття та вибір нових проєктів того самого девелопера. Якщо покупець бачить доглянуту територію, справні ліфти та якісно організований простір у вже заселеному комплексі, це підсилює довіру до забудовника. Якщо ж бачить занедбану інфраструктуру та проблеми з утриманням, це може стати аргументом проти купівлі.

Девелопер створює будинок, але те, як він виглядатиме та функціонуватиме через роки, значною мірою залежить від якості управління. Для покупця це не лише оцінка поточного стану житла, а й орієнтир, за яким він формує очікування від інших проєктів тієї самої компанії. Адже довіра до девелопера формується не лише на етапі купівлі, а й через досвід людей, які вже живуть у збудованих ним будинках.

Перша черга продає наступну

У житлових комплексах, які будуються протягом 10–15 років, якість експлуатації зданих черг стає одним із критеріїв успіху наступних. Логіка покупця проста: що обіцяли, що побудували і як це виглядає через кілька років.

Якщо попередня черга або інший комплекс девелопера виглядає доглянутим, то частина сумнівів нового покупця зникає ще до розмови з менеджером із продажу. Якщо ж будинок має помітні проблеми з утриманням, менеджерам забудовника доводиться переконувати людину всупереч тому, що вона бачить на власні очі.

Тож перша черга — найпереконливіша реклама наступної, яка демонструє не те, яким комплекс має стати в майбутньому, а те, як він «живе» вже сьогодні, як керуюча компанія щодня підтримує цей результат або, навпаки, впливає на його погіршення.

Від будівництва до управління життєвим циклом

Для девелопера керуюча компанія — це вже не лише сервісний підрозділ, який починає працювати після здачі будинку. Це інструмент управління якістю продукту протягом усього його життєвого циклу.

У великих житлових комплексах управління охоплює не тільки утримання будинків, а й догляд за територією, обслуговування інженерних систем, безпеку, роботу спільної інфраструктури та взаємодію з мешканцями. Власна або залучена керуюча компанія може забезпечувати єдині стандарти обслуговування та контролювати їх дотримання після введення об’єктів в експлуатацію.

Деякі компанії розширюють цей підхід і пропонують власникам додаткові послуги з управління нерухомістю, зокрема допомогу з орендою чи продажем квартир. У такому разі взаємодія з клієнтом не закінчується після підписання договору купівлі-продажу. Вона може тривати роками — до наступної угоди або придбання житла в іншому проєкті того самого девелопера.

Так формується ширша модель роботи з нерухомістю: від створення та первинного продажу об’єкта до його експлуатації й подальшого обігу на ринку.

Для девелопера це означає, що конкурентна перевага визначається не лише тим, що саме і як швидко він будує, а й тим, наскільки добре компанія забезпечує якість життя після заселення. Адже саме цей досвід залишається з мешканцем назавжди і впливає на його ставлення до забудовника.

Від сервісу до ліквідності

Якість управління важлива не лише для продажів на первинному ринку. Вона має значення і тоді, коли власник вирішує продати квартиру на вторинному ринку.

Покупець оцінює не тільки площу, планування, поверх і розташування житла. Значення має й стан будинку та території загалом. Усе це формує загальне враження про об’єкт і може впливати на готовність покупця розглядати його за заявленою ціною.

Якісне управління не гарантує вищої ціни або швидшого продажу саме по собі (на ліквідність впливають також розташування, стан квартири, ринкова кон’юнктура та співвідношення ціни й попиту). Проте належний стан будинку допомагає уникати негативних факторів, які можуть відштовхнути потенційного покупця або стати приводом для торгу.

Таким чином, зв’язок між управлінням і ліквідністю можна описати просто: якісне утримання допомагає зберігати стан будинку, стан будинку впливає на сприйняття нерухомості, а це сприйняття — на готовність покупця укладати угоду.

У перспективі репутація керуючої компанії може стати додатковим орієнтиром для покупця — поряд із репутацією девелопера, локацією та характеристиками самого житла.

Другий відділ продажів

У житловому комплексі, який будується в кілька черг, керуюча компанія фактично стає другим відділом продажів. Перший працює словами, рендерами й презентаціями. Другий — результатом щоденної роботи, який покупець може побачити на власні очі.

Девелопер може розповідати, яким комплекс буде через десять років. Але якщо поруч стоїть будинок, зданий ним десять років тому, покупцеві достатньо пройтися його двором, оглянути під’їзд, ліфт і спільні простори. Саме там видно, як реалізовані обіцянки витримують перевірку часом.

Відділ продажів презентує майбутній продукт. Керуюча компанія демонструє, як цей продукт працює в реальному житті.

Тому якість управління — це не просто сервіс після продажу. Це частина довгострокової цінності нерухомості, фактор довіри до девелопера та стратегічний актив, який може впливати на успіх наступних черг і проєктів.