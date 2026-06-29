Права на хіти в шоу-бізнесі — як не втратити. Поради адвоката Олександра Волторніста, GreenWall Group

Артист може роками виступати з піснями, які йому юридично не належать. Саме це сталося у справі Віталія Козловського — і суд підтвердив: виключні майнові права на низку його хітів перебували під контролем іншої компанії. Інтелектуальна власність артиста виявилася у чужих руках через один контракт, підписаний на початку кар’єри, — і це обернулося багатомільйонними стягненнями та роками судових процесів.

Як один підпис блокує сцену на роки

У продюсерських договорах є умова, яку молоді артисти часто не помічають: передача виключних майнових прав на твори. Це означає, що правовласник — а не виконавець — вирішує, де, коли і за скільки звучить пісня. Поки співпраця триває — конфлікту немає. Але після розриву артист може зіткнутися з тим, що кожне виконання пісні, кожен концерт або навіть використання уривку твору можуть стати підставою для позову.

У справі Козловського суд встановив саме такий ланцюг: права перейшли від авторів до правовласників через серію договорів, і виконавець опинився поза цим ланцюгом. Глядач купує квиток на артиста, асоціює пісні саме з ним, — але з правової точки зору виконувати їх без дозволу правовласника він не міг. Суд стягнув багатомільйонну компенсацію в кількох справах і сотні тисяч штрафу на користь держави.

Чому інтелектуальна власність артиста вразливіша за звичайний бізнес-актив

Коли підприємець підписує договір оренди чи постачання, предметом є послуга або товар. Коли артист підписує продюсерський контракт, предметом є його ім’я, репутація і творче майбутнє. Ці активи не можна повернути назад або замінити — і саме тому ціна помилки тут незрівнянно вища.

Інтелектуальна власність артиста охоплює більше, ніж здається на перший погляд. Пісня, аранжування, текст, відеокліп, сценічний псевдонім, логотип, фотографії — кожен із цих елементів може бути предметом окремого правовідношення. Якщо хоча б один із них передано без належного аналізу умов, це створює вразливість, яка може проявитися через п’ять, десять або п’ятнадцять років.

Поворот у тому, що більшість таких договорів підписуються не через недобросовісність продюсера, а через відсутність юридичної експертизи на старті. Артист концентрується на музиці — і це природно. Але саме в цей момент формуються умови, які визначатимуть його свободу на сцені на роки вперед.

Окремої уваги заслуговує реєстрація торговельної марки на сценічне ім’я. Псевдонім — це бренд із самостійною комерційною вартістю. Якщо він не зареєстрований, будь-яка третя сторона може заявити претензії на його використання або заблокувати реєстрацію. В українській практиці такі випадки трапляються рідше, ніж у міжнародній, але ризик реальний — особливо коли артист виходить на закордонні ринки або залучає іноземних партнерів.

Що має перевіряти юрист перед підписанням контракту в шоу-бізнесі

З практики супроводу творчих проєктів виокремлю ключові точки ризику, які потребують обов’язкової перевірки:

Обсяг переданих прав: виключні чи невиключні, на які твори, на який строк і територію

Умови припинення договору: чи повертаються права після закінчення співпраці

Право виконання: чи може артист включати твори у концертну програму без додаткового дозволу

Розподіл роялті: хто і в якому обсязі отримує винагороду від організацій колективного управління — таких як УЛАСП або СУАП

Умови щодо псевдоніма і бренду: чи залишаються вони за артистом після розриву

Як захистити інтелектуальну власність артиста після складного кейсу

Навіть після тривалих конфліктів можна вибудувати ефективну систему захисту. У роботі з творчими клієнтами ми розпочинаємо з аудиту вже укладених договорів — щоб зрозуміти, які права збережені, які передані і на яких умовах. Далі формується стратегія: реєстрація торговельної марки на сценічне ім’я, укладення ліцензійних договорів на використання творів, врегулювання відносин із авторами музики і текстів.

Важливо розуміти: захист інтелектуальної власності артиста — це постійна робота, яка не зупиняється після підписання першого договору. Ринок змінюється: з’являються нові платформи, стрімінгові сервіси, рекламні формати. Кожен новий напрям діяльності потребує окремого правового оформлення. Договір, складений під концертну діяльність, може не покривати використання треків у рекламних інтеграціях або синхронізацію музики у відеоконтенті.

Сучасний артист — це окремий бізнес із власними активами, ризиками і репутаційною вартістю. Захищати цей бізнес потрібно так само, як захищають будь-яке підприємство. Кейс Козловського це довів ціною, яку не варто повторювати.