Ви продаєте товари через Instagram, приймаєте оплату на картку та відправляєте замовлення Новою поштою. Чи може податкова дізнатися про ваші продажі?

Так. Ще у 2025 році Державна податкова служба повідомила про впровадження інструменту для виявлення систематичних онлайн-продажів. За перші 20 днів його роботи податківці ідентифікували десятки тисяч осіб, які отримували грошові перекази.

Однак наявність переказів чи великої кількості відправлень сама по собі не доводить податкового порушення.

Розглянемо, що може зацікавити податкову, яких помилок припускаються інтернет-магазини та як підготуватися до перевірки.

Що податкова може знати про ваш інтернет-магазин?

Кожен онлайн-продаж залишає інформаційний слід: замовлення на сайті, оплату, фіскальний чек, дані про доставку.

Податкова отримує інформацію з РРО та ПРРО, передбачені законом відомості про окремі перекази, а також може витребувати документи в установленому порядку.

Водночас податкова не має необмеженого доступу до руху коштів на особистих банківських рахунках. Такі дані захищені банківською таємницею, а їх розкриття можливе лише на законних підставах.

Проте особиста картка не гарантує анонімності продавця. Систематичні перекази, реклама товарів і регулярні відправлення можуть свідчити про підприємницьку діяльність.

Але не кожен переказ є доходом від продажу. Саме походження коштів і належність доказів можуть стати ключовими питаннями під час податкової перевірки.

П'ять помилок інтернет-магазинів, які можуть дорого коштувати

1. Приймати оплату на особисту картку

Ситуація доволі поширена: інтернет-магазин зареєстрований на ФОП, але частину платежів покупці переказують на особисту картку власника або його родичів.

Підприємець може вважати, що ці кошти не стосуються бізнесу, оскільки вони не надійшли на підприємницький рахунок.

Проте для податкової значення має не лише рахунок, а й реальний зміст операцій.

Якщо кошти фактично отримані за продані товари, використання особистої картки саме по собі не змінює їхнього економічного змісту.

Водночас я б не радила погоджуватися з автоматичним включенням до підприємницького доходу всіх переказів, які отримала фізична особа. Це можуть бути власні кошти, повернення боргів чи перекази від родичів.

Завдання під час перевірки — встановити походження конкретних надходжень, а не просто підсумувати всі перекази на картку.

2. Не враховувати повернення та відмови від посилок

Уявімо, що за рік інтернет-магазин оформив через Нову пошту відправлення з післяплатою на 3 мільйони гривень. Чи означає це, що вся сума є його оподатковуваним доходом?

Не обов'язково. Частину посилок покупці могли не забрати, а за повернені товари продавець міг відшкодувати кошти.

Навіть ФОП на єдиному податку, який не може віднімати витрати від доходу, має право не включати належним чином повернені покупцям кошти до оподатковуваного доходу.

Тому важливо зберігати документи, що підтверджують відмови від посилок, повернення товарів і коштів. Саме вони допоможуть пояснити податковій розбіжності між сумами відправлень та фактично отриманим доходом.

3. Вважати, що квитанція про оплату замінює фіскальний чек

Ще одна поширена помилка — плутати підтвердження переказу коштів із фіскальним чеком.

Наприклад, покупець оплатив товар карткою на сайті й отримав квитанцію платіжного сервісу. Але це не означає, що продавець автоматично виконав вимоги щодо застосування РРО або ПРРО.

Водночас не кожна безготівкова оплата потребує фіскального чека.

Наприклад, якщо покупець перераховує кошти на поточний рахунок продавця за банківськими реквізитами IBAN, застосовувати РРО/ПРРО для такої оплати за загальним правилом не потрібно.

За післяплати ситуація залежить від того, хто приймає оплату, як оформлені відносини зі службою доставки та яким способом кошти надходять продавцю.

Тому я рекомендую перевіряти не просто наявність касового апарата, а весь шлях оплати: від покупця до рахунку підприємця. Саме характер розрахунків визначає, які документи потрібно оформити.

4. Розподіляти один магазин між кількома ФОП

Один бренд, один сайт, спільний склад, ті самі працівники, але оплату за замовлення приймають різні ФОП.

Така модель сама по собі не є незаконною. Проте податкова може перевіряти, чи не приховується за кількома підприємцями фактично єдиний бізнес, який штучно розділили для зменшення податків.

Особливо якщо після наближення одного ФОП до граничного обсягу доходу замовлення починають оформлювати на іншого.

На практиці важливо з'ясувати, чи справді кожен підприємець самостійно здійснює діяльність, розпоряджається товаром, укладає договори та несе підприємницькі ризики.

Спільний бренд або склад ще не доводить дроблення бізнесу. Але сукупність обставин може стати підставою для претензій податкової.

Тому законність такої структури потрібно оцінювати не за кількістю зареєстрованих ФОП, а за реальними відносинами між ними.

5. Продавати товари без належних документів

Товар закупили на ринку, у посередника або привезли з-за кордону. Продажі йдуть, а документи на закупівлю відсутні або збереглися лише частково.

Це може створювати податкові ризики, особливо для підприємців, на яких поширюється обов'язок вести облік товарних запасів.

Залежно від виду діяльності та товарів можуть знадобитися накладні, митні декларації та інші документи, які підтверджують надходження і походження товару.

Водночас не кожен ФОП зобов'язаний вести облік товарних запасів. Наприклад, за загальним правилом цей обов'язок не поширюється на ФОП-єдиноподатників, які не є платниками ПДВ, крім продавців окремих категорій товарів, зокрема складної побутової техніки, ліків та ювелірних виробів.

Тому під час підготовки до перевірки важливо спочатку визначити, які саме вимоги поширюються на конкретного продавця, і лише після цього оцінювати наявні документи.

Податкова повідомила про перевірку. Що робити?

Насамперед потрібно з'ясувати, який саме вид перевірки призначено та чи є законні підстави для її проведення.

Наприклад, про документальну планову перевірку платника повинні повідомити в установленому порядку не пізніше ніж за 10 календарних днів до її початку. Але для позапланових і фактичних перевірок діють інші правила.

Тому не варто вважати, що податкова завжди зобов'язана попереджати за десять днів.

До початку перевірки я рекомендую звірити фактичні надходження з податковою звітністю, перевірити фіскальні чеки, операції з повернення товарів і документи щодо закупівель.

Окрему увагу слід приділити оформленню повноважень перевіряльників, наказу та направлення на перевірку у випадках, коли вони необхідні.

Але я б застерегла підприємців від іншої помилки — намагатися під час перевірки поспіхом створювати документи заднім числом.

Натомість потрібно встановити, які документи реально існують, що вони підтверджують і які обставини можна довести іншими належними доказами.

Якщо податкова знайшла порушення, чи означає це, що штраф доведеться сплатити?

Ні. І це одна з найважливіших речей, яку повинен розуміти підприємець.

Акт перевірки — це ще не остаточне рішення про донарахування податків.

Якщо підприємець не погоджується з висновками податківців, він має право подати заперечення, пояснення та додаткові документи. За загальним правилом на це відведено 10 робочих днів із дня, наступного за днем отримання акта.

Надалі податкове повідомлення-рішення також може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.

У своїй роботі я рекомендую не обмежуватися перевіркою арифметики донарахувань. Важливо оцінити, чи законно призначили та провели перевірку, чи належними доказами підтверджуються висновки податкової та чи правильно застосовані норми законодавства.

Адже навіть якщо інспектор зазначив певну суму порушення в акті, це ще не означає, що його висновки є обґрунтованими.

Головне — підготуватися до перевірки ще до її призначення

Найбільша помилка власників інтернет-магазинів — починати аналіз податкових ризиків лише після отримання повідомлення про перевірку.

Набагато ефективніше заздалегідь перевірити, чи відповідають фактичні продажі задекларованим доходам, чи правильно оформлені розрахунки з покупцями, чи є необхідні документи на товари та чи не створює обрана структура бізнесу додаткових ризиків.

При цьому підготовка до податкової перевірки — не лише бухгалтерське питання. Бухгалтер перевіряє правильність обліку та звітності, а адвокат оцінює правові ризики, законність вимог податкової та можливості захисту бізнесу.

Тому головне завдання підприємця — не просто підготувати документи для інспектора, а заздалегідь зрозуміти, які операції можуть викликати претензії та наскільки обґрунтованими будуть такі претензії.

Адже найкращий податковий спір — той, якого вдалося уникнути завдяки своєчасній юридичній підготовці.