Впродовж усього жовтня перші шпальти міжнародних медіа — від BBC News та Associated Press до іспанського El País — рясніли кадрами з вулиць найбільших західноєвропейських міст, охоплених масштабною хвилею протестів та погромів. Головна сила цієї стихії — молодь. Покоління Z у Франції, Іспанії, Нідерландах вийшло на вулиці, аби бути видимими і говорити про те, що турбує: занедбаний стан навчальних закладів, гостру нестачу вчителів та несправедливу систему вступу, неможливість дозволити собі придбати власне житло, стрибок вартості життя.

Українська молодь сьогодні не б’є вітрини дорогих бутиків, але відчуває себе «невидимою» абсолютно не менше, аніж європейські однолітки. Підлітки не бачать свого майбутнього у рідних громадах. Вони почуваються ізольованими від процесів ухвалення рішень, а їхній потенціал, енергія та амбіції залишаються непоміченими місцевою владою та бізнесом.

І ми з вами чудово знаємо, який результат цього системного ігнорування молоді — відтік мізків за першої ж нагоди. Випускники шкіл та коледжів залишають рідні домівки без бажання повертатися, бо переконані: вдома вони нікому не потрібні, а їхній голос нічого не вирішує.

Дорослий світ надто довго припускався фундаментальної помилки, сприймаючи молодь як пасивних отримувачів послуг чи суб’єктів для соціальної турботи. Але підлітки — це не декорації для бюрократичних фото на День захисту дітей, Миколая чи День Незалежності. Вони — інвестиція в місцеву економіку, інтелектуальний ресурс, а головне — можуть та мають бути повноцінними співавторами змін.

Ми повинні повернути молоді «видимість». І робити це варто через два ключові напрямки — економічний та громадянський.

Знайомство з місцевим бізнесом

Коли підлітки відвідують місцеві підприємства, вони знайомляться з роботодавцями, бачать реальні виробничі процеси та краще розуміють ринок праці у своїй громаді. Вони починають усвідомлювати: для того, щоб реалізуватися, побудувати кар'єру й заробляти, не обов'язково їхати до мегаполіса чи за кордон. Це дає їм чітку візію можливостей і стає прямою інвестицією в збереження людського капіталу громади. У 2025 році під час профорієнтаційного Dive in ESTEAM Camp в Коростені, який GoGlobal реалізовувала на базі просторів Ko_Laba, підлітки захоплено розповідали про екскурсію в головний офіс UPG, який розташований у них в громаді. Молодь не могла повірити в те, що, залишаючись в Коростені, вони можуть працювати в такому сучасному офісі, отримувати ринкову заробітну плату і розвиватись як спеціалісти.

Участь у рішеннях громади

Другий напрям — залучення молоді до рішень місцевого самоврядування. Системна взаємодія з місцевою владою перетворює підлітків на активних драйверів розвитку. Вони вчаться не просто констатувати проблеми, а пропонувати конструктивне бачення їх вирішення. Коли молодь відчуває підтримку своїх ініціатив, у неї з'являється відчуття співпричетності до змін на краще у своєму місті чи селі. Це докорінно змінює культуру та зміцнює спроможність усієї громади.

І молодь готова та хоче бути дотичною. Яскравий приклад — історія Анни Марченко з Житомира. У межах проєкту Girls lead ESTEAM, який ми реалізовуємо за підтримки фонду Razom for Ukraine, Анна розробила ініціативу «Місто.Разом». Це цифровий місток між мешканцями міста та тими, хто ухвалює рішення.

Анна помітила, що існує недостатня взаємодія між жителями громади та органами місцевого самоврядування, а також відсутній єдиний зручний цифровий простір для подання громадських ініціатив і це ускладнює процес вирішення міських проблем. На створеній нею цифровій платформі кожен житомирянин може зручно та без зайвої бюрократії запропонувати ідею з покращення громадського простору, дозвілля чи чистоти вулиць. У проєкт закладені три базові цінності: відкритість і взаємоповага, доступність інструменту та віра в те, що навіть одна маленька пропозиція здатна запустити великі позитивні зрушення.

Не менш вражаючий приклад показує молодь у прифронтовому Чугуєві. Маргарита Борщ, Анастасія Сабодаш та Таїсія Гущіна розробили проєкт «енергоострова». Дівчата чітко зважили виклики свого міста: під час регулярних обстрілів, повітряних тривог та відключень світла людям життєво необхідно залишатися на зв’язку. Вони запропонували встановити в центрі Чугуєва автономну зарядну станцію на сонячній енергії для мобільних пристроїв. Отримавши підтримку, дівчата вже працюють над її втіленням.

Історії дівчат показують, що відбувається, коли молоді люди перестають бути «невидимими». Вони беруть відповідальність і стають агентами змін. Це відчуття можливостей має довготривалий вплив.

Згідно з дослідженнями UNICEF Innocenti та науковими оглядами щодо впливу громадянської участі, 54% молодих людей, залучених до розробки місцевих рішень, отримують значно кращий доступ до професійних мереж, стажувань та соціальних можливостей, перетворюючись на активних економічних агентів. Більше того, дослідження National Conference on Citizenship (NCoC) та аналітичного центру CIRCLE доводять прямий кореляційний зв'язок: громади з високим рівнем залучення молоді виявляють вищу економічну стійкість під час криз, знижені рівні молодіжного безробіття та значно вищий показник збереження кількості платників податків в регіоні. Коли підліток відчуває себе співавтором змін сьогодні, завтра він створює бізнес і сплачує податки у рідній громаді.

Я глибоко переконана: «видима» молодь — це не просто красиве гасло з публічних виступів, а запорука виживання та майбутнього розвитку наших міст, селищ і сіл. Якщо ми хочемо бачити наші громади живими, сучасними та спроможними, ми повинні створити умови, де кожен юний голос буде почутим, а ініціатива — підтриманою. Бо село, місто, громада, країна — це люди.