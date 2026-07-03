Приватна ППО для бізнесу — другий ешелон захисту. Колонка CEO Kvertus Ярослава Філімонова

Дронові й ракетні атаки давно не обмежуються військовими об'єктами. Виробництво, склади, енергетика, логістика, критична інфраструктура — все це потрапило під удари. Державна ППО залишається основою захисту, але вона не може фізично прикрити кожний об'єкт. Тому роль бізнесу змінилася: захист підприємства стає частиною його стійкості. Це не заміна державної оборони, а координований другий ешелон, який посилює національну систему захисту.

Чому державної ППО виявляється недостатньо

Я бачу, як розуміння цієї проблеми дійшло до топ-менеджерів і власників. Державна ППО — база системи. Але база не може одночасно захищати лікарні, портові термінали, хлібні потужності, енергетичні об'єкти та заводи по всій країні. Числа кажуть самі за себе: Україна має понад 4600 об'єктів критичної інфраструктури. Можна почати з того, що більше 20 підприємств вже запускають власні системи захисту.

Це не "герої самі собі". Це розрахунок. Чим раніше підприємство створює групу захисту свого об'єкта, тим вище шанс, що у момент атаки це буде робити обслугою з досвідом замість паніки без тактики.

Як працює механізм "Критично захищено"

Проєкт від АРМАДА розповідає про готовий механізм з документацією: які документи підготувати, як пройти погодження, як взаємодіяти з командуванням Повітряних Сил.

Бізнесу більше не треба вигадувати шлях з нуля. Є нормативна база (Постанова №1506), покрокова логіка, перші підприємства, навчальні центри й виробники засобів ППО.

Етапи: компанія ухвалює рішення, звертається до Міноборони для статусу уповноваженого суб'єкта, домовляється з командуванням про об'єкти захисту, формує групу, організовує навчання й закупівлю.

Мережевий щит замість самодіяльності

Сила цієї моделі не в тому, що кожне підприємство "саме собі ППО". Навпаки, це було б ризиком. Об'єктовий захист має працювати в координації з державою. Багато підприємств, громад і об'єктів створюють локальні групи захисту, але діють у спільній логіці. Саме так виникає другий ешелон ППО.

У перспективі в Україні 1467 громад, і кожна може мати одну або кілька груп захисту. Але жодної неузгодженої "творчості". Ключовий принцип: взаємодія та синхронізація. Координація з командуванням Повітряних Сил обов'язкова, бо інакше приватні системи можуть завдати шкоди національній обороні або одне одному.

Ризики й обмеження приватного захисту

Приватна ППО має обмежену дальність дії, захищає локальні об'єкти та залежить від якості навчання операторів та наявності запчастин.

Другий ризик — недостатність. Скільки б груп ППО не розгорнув бізнес, у момент масованої атаки вони можуть виявитися перевантажені. Третій виклик — навчання. Оператори мають бути компетентні, а це вимагає часу та серйозної підготовки. Якість навчання прямо впливає на ефективність захисту.

Приватна ППО — важливий елемент комплексної системи оборони, але не універсальне рішення.

П'ять етапів запуску групи захисту

Аудит ризиків. Визначення того, що саме ви захищаєте, які вразливі зони, яка вартість потенційного збитку від ураження.

Визначення того, що саме ви захищаєте, які вразливі зони, яка вартість потенційного збитку від ураження. Юридичне оформлення. Статус уповноваженого суб'єкта, погодження з командуванням, документація (до 3 місяці паперів).

Статус уповноваженого суб'єкта, погодження з командуванням, документація (до 3 місяці паперів). Підбір технологій. На основі специфіки об'єкта: дальність загрози, можливі напрями атаки, доступна площа для розміщення засобів.

На основі специфіки об'єкта: дальність загрози, можливі напрями атаки, доступна площа для розміщення засобів. Навчання операторів. Екіпажі базових систем ППО вчаться до шести тижнів, оператори перехоплювачів дронів — до чотирьох.

Екіпажі базових систем ППО вчаться до шести тижнів, оператори перехоплювачів дронів — до чотирьох. Інтеграція в мережу. Підключення до системи взаємодії з командуванням Повітряних Сил для синхронізації дій.

Як розраховувати захист економічно

Видиме питання звучить як: скільки це коштує? Орієнтовна вартість однієї групи — кілька мільйонів гривень. Звучить дорого, поки ви не порівняєте це з потенційними збитками від ураження об'єкта.

Пожежа на промислових складах може вивести об'єкт з ладу на місяці. Зупинка енергетичного об'єкта паралізує цілий район. Перерва в логістиці означає упущену виручку. Зупинене виробництво — це втрачені контракти. Під цим кутом декілька мільйонів гривень на захист виглядають розумною інвестицією в стійкість компанії.

Чому починати треба тепер, а не після наступної атаки

Ідеального захисту не існує. Але це не причина нічого не робити. Нормативна база є. Перші приклади є. Механізм взаємодії з державою є. Технічні виробники є.

Приватна ППО — новий елемент безпеки країни, а не тимчасова реакція на загрозу. Чим швидше бізнес почне готуватися, тим менше рішень доведеться ухвалювати у момент атаки. Захист планують заздалегідь.