Приватна ППО для бізнесу — другий ешелон захисту. Колонка CEO Kvertus Ярослава Філімонова

Як бізнес стає другим ешелоном ППО
Як бізнес створює приватний «другий ешелон» ППО: механізм «Критично захищено», координація з державою, ризики та 5 етапів запуску групи захисту.
Дронові й ракетні атаки давно не обмежуються військовими об'єктами. Виробництво, склади, енергетика, логістика, критична інфраструктура — все це потрапило під удари. Державна ППО залишається основою захисту, але вона не може фізично прикрити кожний об'єкт. Тому роль бізнесу змінилася: захист підприємства стає частиною його стійкості. Це не заміна державної оборони, а координований другий ешелон, який посилює національну систему захисту.
Чому державної ППО виявляється недостатньо
Я бачу, як розуміння цієї проблеми дійшло до топ-менеджерів і власників. Державна ППО — база системи. Але база не може одночасно захищати лікарні, портові термінали, хлібні потужності, енергетичні об'єкти та заводи по всій країні. Числа кажуть самі за себе: Україна має понад 4600 об'єктів критичної інфраструктури. Можна почати з того, що більше 20 підприємств вже запускають власні системи захисту.
Це не "герої самі собі". Це розрахунок. Чим раніше підприємство створює групу захисту свого об'єкта, тим вище шанс, що у момент атаки це буде робити обслугою з досвідом замість паніки без тактики.
Як працює механізм "Критично захищено"
Проєкт від АРМАДА розповідає про готовий механізм з документацією: які документи підготувати, як пройти погодження, як взаємодіяти з командуванням Повітряних Сил.
Бізнесу більше не треба вигадувати шлях з нуля. Є нормативна база (Постанова №1506), покрокова логіка, перші підприємства, навчальні центри й виробники засобів ППО.
Етапи: компанія ухвалює рішення, звертається до Міноборони для статусу уповноваженого суб'єкта, домовляється з командуванням про об'єкти захисту, формує групу, організовує навчання й закупівлю.
Мережевий щит замість самодіяльності
Сила цієї моделі не в тому, що кожне підприємство "саме собі ППО". Навпаки, це було б ризиком. Об'єктовий захист має працювати в координації з державою. Багато підприємств, громад і об'єктів створюють локальні групи захисту, але діють у спільній логіці. Саме так виникає другий ешелон ППО.
У перспективі в Україні 1467 громад, і кожна може мати одну або кілька груп захисту. Але жодної неузгодженої "творчості". Ключовий принцип: взаємодія та синхронізація. Координація з командуванням Повітряних Сил обов'язкова, бо інакше приватні системи можуть завдати шкоди національній обороні або одне одному.
Ризики й обмеження приватного захисту
Приватна ППО має обмежену дальність дії, захищає локальні об'єкти та залежить від якості навчання операторів та наявності запчастин.
Другий ризик — недостатність. Скільки б груп ППО не розгорнув бізнес, у момент масованої атаки вони можуть виявитися перевантажені. Третій виклик — навчання. Оператори мають бути компетентні, а це вимагає часу та серйозної підготовки. Якість навчання прямо впливає на ефективність захисту.
Приватна ППО — важливий елемент комплексної системи оборони, але не універсальне рішення.
П'ять етапів запуску групи захисту
- Аудит ризиків. Визначення того, що саме ви захищаєте, які вразливі зони, яка вартість потенційного збитку від ураження.
- Юридичне оформлення. Статус уповноваженого суб'єкта, погодження з командуванням, документація (до 3 місяці паперів).
- Підбір технологій. На основі специфіки об'єкта: дальність загрози, можливі напрями атаки, доступна площа для розміщення засобів.
- Навчання операторів. Екіпажі базових систем ППО вчаться до шести тижнів, оператори перехоплювачів дронів — до чотирьох.
- Інтеграція в мережу. Підключення до системи взаємодії з командуванням Повітряних Сил для синхронізації дій.
Як розраховувати захист економічно
Видиме питання звучить як: скільки це коштує? Орієнтовна вартість однієї групи — кілька мільйонів гривень. Звучить дорого, поки ви не порівняєте це з потенційними збитками від ураження об'єкта.
Пожежа на промислових складах може вивести об'єкт з ладу на місяці. Зупинка енергетичного об'єкта паралізує цілий район. Перерва в логістиці означає упущену виручку. Зупинене виробництво — це втрачені контракти. Під цим кутом декілька мільйонів гривень на захист виглядають розумною інвестицією в стійкість компанії.
Чому починати треба тепер, а не після наступної атаки
Ідеального захисту не існує. Але це не причина нічого не робити. Нормативна база є. Перші приклади є. Механізм взаємодії з державою є. Технічні виробники є.
Приватна ППО — новий елемент безпеки країни, а не тимчасова реакція на загрозу. Чим швидше бізнес почне готуватися, тим менше рішень доведеться ухвалювати у момент атаки. Захист планують заздалегідь.
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