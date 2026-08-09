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Фінансування відбудови — Світовий банк змінив правила гри
Інвестиції

Фінансування відбудови — Світовий банк змінив правила гри

Тетяна Гончаренко пояснює, як нова стратегія Світового банку змінює фінансування відбудови України та можливості для бізнесу.

Тетяна Гончаренко
Тетяна Гончаренко

фандрейзерка, інвест.експертка, партнерка та членкиня наглядової ради Crowe Mikhailenko

Дата публікації:
9 серпня 2026 20:02
Фінансування відбудови України — пояснює інвестекспертка Тетяна Гончаренко
Фінансування відбудови України. Фото: колаж Новини.LIVE. Створено за допомогою ШІ.

На Fragility Forum у червні 2026 року Світовий банк представив оновлену стратегію роботи в країнах, уражених крихкістю, конфліктом і насильством, на 2026–2030 роки. Україна — прямо в її периметрі: вона числиться серед конфліктних контекстів поряд з Афганістаном, Сомалі, Єменом. Усе, що WBG і його структури — IBRD, IDA, IFC, MIGA — робитимуть в Україні найближчі п'ять років, визначатиметься саме цим документом. Більшість коментарів зосередяться на гаслах. Для українського бізнесу важливо побачити не риторику, а зміну механіки — вона зводиться до одного слова: диференціація.

Що насправді змінилося у стратегії WBG?

Стара модель донорської допомоги: де гірше — туди ресурс. Нова стратегія каже інакше: потреби є всюди, але потенціал для тривкого результату різний. Тому Банк концентруватиме ресурси там, де одночасно є чотири речі: прихильність уряду до реформ, дієздатні платформи доставки, "вікна можливостей" і готовність приватного сектора.

Слово, яке описує всю нову механіку, — диференціація. Банк переходить від логіки потреби до логіки дохідності впливу. Гроші підуть туди, де можна показати результат — туди, де тільки болить, кошти вже не потечуть автоматично. Динамічна класифікація ризику дозволяє перерозподіляти кошти швидше. Ставка на МСП визнає, що він створює до 80% зайнятості в таких країнах. Наголос на "локальних акторах" означає, що місцевий бізнес розглядається вже не як отримувач, а як рівноправний співвиконавець.

Чому Україна в особливому, але умовному становищі?

За критеріями, які Банк тепер винагороджує, Україна виглядає сильніше за більшість FCV-країн. Реформи в логіці євроінтеграції — це і є "прихильність до траєкторійних змін". Інституційна спроможність вища за середні в групі. Приватний сектор живий і адаптивний.

Але ця перевага — умова — не гарантований статус. Диференціація працює в обидва боки: якщо реформена динаміка сповільнюється або класифікація сповзає до "гострої кризи", розрахунок змінюється разом із нею. Банк прямо визнає межу свого мандата: політичне врегулювання і безпека поза його компетенцією. Фінансування відбудови обумовлене стабільністю, яку сам Банк забезпечити не може. Тому реформений курс — це водночас і умова доступу до грошей, і страховка від їх відтоку. Особливо варто тримати в полі зору категорію "перехід" — саме там стратегія обіцяє діяти найшвидше. Момент, коли Україна зміститься до пост-конфліктного статусу, відкриє інший за масштабом режим фінансування. До цього вікна треба готуватися заздалегідь.

Що це означає для бізнесу

Канал підтримки звужується до внутрішнього приватного сектора. IFC ставить ціль: до 2030 року 40% річних зобов'язань у FCV-контекстах. MIGA вже покриває Україну гарантіями від воєнних ризиків — це робить інвестицію в українську компанію прийнятною для іноземного капіталу. Private Sector Window дає важіль: кожен долар публічних ресурсів покликаний залучити понад п'ять комерційних.

Але доступ не автоматичний. Він прив'язаний до інвестиційної готовності: прозора структура, аудована звітність, зрозуміла модель створення робочих місць, відповідність ESG-вимогам донорських грошей. Є ще один вимір, який часто недооцінюють: Банк інституціоналізує прогнозування ризиків через дані. Це сигнал, що аналітична спроможність і сценарне планування стають валютою в перемовинах із міжнародними інституціями. Компанії, які вибудують цю готовність першими, опиняться в коротких списках. Решта дізнаються про можливості постфактум.

Чотири кроки, які варто зробити вже зараз

Ось практичний алгоритм для власника, який хоче опинитися в правильному місці, коли вікно відкриється:

  • Перекладіть бізнес мовою стратегії. Якщо ваша компанія створює або зберігає робочі місця для молоді, жінок, ВПО — це більше, ніж соціальна відповідальність — це ваш головний аргумент у новій логіці Банку. Зробіть його вимірюваним.
  • Будуйте інвестиційну готовність до того, як відкриється вікно. Структура, звітність, governance — це те, що відрізняє компанію, готову прийняти капітал, від компанії, яка лише про нього мріє.
  • Дивіться на MIGA і PSW не як на екзотику, а як на інструменти де-ризкування для іноземного партнера.
  • Не ігноруйте локальні платформи. Бізнес-асоціації тепер офіційний канал доставки — бути частиною дієздатної платформи вигідніше, ніж стукати в двері поодинці.

Україна входить у п'ятирічку, де фінансування відбудови стане доступнішим — але вибірковішим. Виграють не ті, у кого більша потреба, а ті, хто може показати траєкторію і результат. Готуватися до цього варто як до конкуренції — бо відтепер це саме вона.

Світовий банк бізнес інвестиції фінансування План відбудови України

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