Мобільна ППО, дрони та Patriot — уроки війни. Аналіз від авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, заступника директора Piranha Tech

Кожне покоління військових інженерів переконане, що нарешті створило "абсолютну зброю". Щойно така зброя з’являється — ворог знаходить її слабкість. Потім з’являється нова "абсолютна зброя". Так виглядає еволюція ППО за останні шістдесят років: нескінченне протистояння щита і меча, де переможець міняється кожні десять–п’ятнадцять років. Україна сьогодні воює на тому полі, де зійшлися всі уроки цієї історії одночасно.

Як В’єтнам навчив авіацію боятися землі

До 1965 року американська авіація була переконана у своїй перевазі. Стратегічні бомбардувальники летіли на великих висотах, тактичні винищувачі панували на малих. Радари наземних систем вважалися повільними і легко обманними. СРСР змінив цю рівновагу, масово постачаючи В’єтнаму зенітні ракетні комплекси С-75.

С-75 вперше застосував принцип, який потім став аксіомою протиповітряної оборони: навіть технологічно поступаючись супернику, ЗРК здатен закрити певний висотний діапазон і змусити авіацію перебудовуватися. Американці спустилися на малі висоти — і потрапили під зенітну артилерію. Підняли знову — натрапили на С-75.

Відповіддю стала концепція SEAD — придушення засобів ППО. З’явилися спеціалізовані літаки Wild Weasels із протирадіолокаційними ракетами, а на борт кожного винищувача почали ставити контейнери РЕБ. В’єтнам зафіксував першу системну закономірність еволюції ППО: будь-яка ефективна наземна система породжує спеціалізований повітряний засіб придушення. А той, своєю чергою, змушує ППО ставати розумнішою.

Чому Війна Судного дня перевернула уявлення про мобільність

Жовтень 1973 року. Ізраїльська авіація після тріумфу 1967-го вважається непереможною. Єгипет і Сирія знають про це — і будують пастку. Замість статичних позицій вони розгортають мобільні комплекси "Куб" (SA-6) разом із зенітними самохідками "Шилка", які переміщуються разом із наступаючими військами.

Ключова деталь: "Куб" працював на частотах, яких бортові системи ізраїльських літаків просто не розпізнавали. За перші дні боїв Ізраїль втратив третину свого флоту. Авіаційна міць, яка вирішила попередню війну за шість днів, на кілька тижнів виявилася паралізованою.

Урок цього конфлікту для протиповітряної оборони: мобільність важливіша за вогневу потужність. ЗРК, який рухається разом із військами і застосовує несподівані частоти, здатен тимчасово анулювати будь-яку перевагу в повітрі. Цей принцип Україна використовує сьогодні — але вже у принципово іншому масштабі.

Як Stinger закрив низькі висоти і змінив тактику авіації

Афганістан, 1986 рік. Радянські Мі-24 і Су-25 безкарно діють на малих висотах — моджахеди не мають засобів протидії. Потім ЦРУ починає постачати переносні зенітні ракетні комплекси Stinger. Протягом кількох місяців втрати авіації зростають настільки, що пілоти перестають виходити на бойові режими нижче трьох тисяч метрів.

Stinger зафіксував ще один принцип еволюції ППО: дешевий і масовий засіб здатен закрити цілий висотний діапазон для набагато дорожчої авіації. Один піхотинець із "трубою" на плечі коштував значно менше, ніж бойовий гелікоптер, якого він збивав. Уся світова авіація терміново почала оснащуватися системами відстрілу теплових пасток і лазерними засобами перешкод.

Асиметрія "дешевий засіб проти дорогої цілі" — одна з центральних тем сучасної ракетної війни. Ми повернемося до неї, коли говоритимемо про українські реалії.

Операція в Лівані: як дрон-приманка знищив 19 дивізіонів

Рік 1982-й, долина Бекаа. Сирія розгорнула одне з найщільніших угруповань ППО радянського зразка на Близькому Сході. Ізраїль провів операцію "Медведка-19" — і за кілька годин знищив усе це угруповання без втрат.

Схема була елегантно проста: спочатку запустили дрони-приманки, які змусили сирійські радари увімкнутися і розкрити частоти. Після того, як частоти були засічені, з безпечної відстані вдарили протирадіолокаційними ракетами. Усі 19 дивізіонів знищено.

Головний урок для протиповітряної оборони: статична система, яка не дотримується електронної гігієни, перетворюється на мішень. Радар, який працює у передбачуваному режимі, підписує собі вирок. З того часу будь-який сучасний IADS будується навколо принципу мінімального випромінювання і постійного переміщення.

Ірак і Югославія: мережа проти одиночки

Перша війна в Іраку 1991 року поставила крапку в епосі статичних централізованих систем ППО. Саддам Хусейн мав велику і технічно оснащену за радянськими стандартами протиповітряну оборону. Коаліція провела кількаденну кампанію радіоелектронного придушення, після чого почала застосовувати F-117 і крилаті ракети Tomahawk. Іракська ППО — без мережевої інтеграції, без можливості швидко адаптуватися — виявилася практично сліпою.

Паралельно вперше масово застосували Patriot для перехоплення балістичних ракет "Скад" — і хоча ефективність першого Patriot була далекою від ідеальної, сам факт того, що балістику можна перехоплювати, змінив стратегічне мислення.

Югославія 1999 року додала ще один парадокс. Серед суцільної впевненості НАТО в невидимості F-117 сербський полковник Золтан Дані збив "стелс" за допомогою радара 1960-х років. Він налаштував П-18 на метрові хвилі, які частково "бачать" стелс-покриття, і вмикав його лише на сімнадцять секунд, постійно змінюючи позиції. Тактична гнучкість і знання фізики перемогли мільярдну технологію.

Еволюція ППО в Україні — синтез усіх уроків

Україна воює в умовах, яких не було в жодному з попередніх конфліктів: масовані комбіновані удари балістикою, крилатими ракетами і роями дешевих дронів відбуваються одночасно, щоночі, на фронті завдовжки більше тисячі кілометрів.

Відповіддю стала найдинамічніша система ППО у світі. Західні комплекси — Patriot, IRIS-T, NASAMS — інтегруються з модернізованими радянськими системами. Тисячі мобільних вогневих груп постійно змінюють позиції. Для виявлення дронів розгорнуто акустичні мережі з мікрофонів і штучного інтелекту, які дозволяють ідентифікувати "Шахед" за звуком двигуна. Це прямий спадкоємець уроку Золтана Дані: коли бракує дорогих сенсорів, тактична винахідливість компенсує технологічний розрив.

Patriot підтвердив ефективність проти гіперзвукових "Кинджалів" — зруйнувавши міф про "невловимий гіперзвук". Водночас виникла ситуація взаємного A2/AD: жодна авіація не може вільно діяти над позиціями ворога.

Чому асиметрія перехоплення стала головним викликом IADS

Центральна проблема сучасної протиповітряної оборони — та сама, що народилася ще з часів Stinger: економічна асиметрія. "Шахед" коштує 20–50 тисяч доларів. Ракета Patriot — від одного до чотирьох мільйонів. Збивати дрон-камікадзе зенітною ракетою — все одно що полювати на горобця з гармати.

Відповіддю стало повернення зенітної артилерії: Gepard, Skynex та їхні аналоги знову стали критичним елементом IADS. Паралельно розвивається напрям кінетичних дронів-перехоплювачів — відносно дешевих платформ, здатних збивати "Шахеди" без витрати дорогих ракет.

Ця асиметрія і є ключем до розуміння того, чому еволюція ППО неможлива без власного виробництва. Імпортувати дорогі зенітні ракети в кількостях, достатніх для відбиття щоденних атак роями дронів, нереалістично. Відповідь мусить бути місцевою і масовою.

Що 60 років ракетного протистояння говорять про майбутнє

Шістдесят років еволюції ППО виявили кілька незмінних закономірностей:

Статична система завжди програє — рано чи пізно знаходиться спосіб її засікти або обійти

Тактична гнучкість і знання фізики перемагають технологію частіше, ніж здається — Золтан Дані збив F-117 радаром 1960-х

Мобільність і мінімальне електронне випромінювання — базова умова виживання будь-якого ЗРК

Асиметрія ціни завжди на боці атакуючого — захист мусить шукати дешевші відповіді на дешеві загрози

Але головний висновок сучасності полягає в іншому: еволюція ППО остаточно перетворила протиповітряну оборону з набору окремих комплексів на єдиний цифровий організм — IADS. У цьому організмі поодинокий ЗРК у полі є просто мішенню. Перемагає не дальність ракети, а швидкість мережі, яка за частки секунди об’єднує дані від супутників, радарів, акустичних датчиків і смартфонів.

Україна будує саме таку систему — під вогнем, в реальному часі, спираючись на досвід шести десятиліть ракетного протистояння. Це і є найточніша відповідь на питання, чим закінчується гра у щит і меч.